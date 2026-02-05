【SAMANSA】2月第1週の新作ショート映画ラインナップを発表！伝統・手筒花火に生きる父と息子の感動ヒューマンドラマから、警官の発砲事件をめぐって二極化する証言を描いたアニメーションまで3本を公開！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年2月6日(金)に新作となる3本『竹とタケノコ』『サムとローラの沸点』『ここは、心地いい』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

伝統・手筒花火に生きる父と息子の感動ヒューマンドラマから、警官の発砲事件をめぐって二極化する証言を描いたアニメーションまで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『竹とタケノコ』ー【手筒花火に生きる父と絵を描く息子、すれ違い続けた親子の物語】

あらすじ：

江戸から続く豊橋の手筒花火に魂を燃やしてきた父・晃。発達障害のある息子・悠人は、絵の才能を持ちながらも、父の関心を向けられないまま育ってきた。ある日、告げられる父の末期の膵臓癌。母を通して“本当の想い”に触れたとき、悠人は父の火と初めて向き合うーー。

監督：Shinya Kawakami

作品時間：37分8秒





２.『サムとローラの沸点』ー【同居人、うっかり死亡！？女3人、死体処理に向かう一夜】

あらすじ：

同居人ポールへの不満が爆発したサムとローラ。口論の末に起きた事故で、彼は命を落とす。動揺する2人の前に恋人カティが現れ、事態はさらに混乱。罪悪感も正解も見失いつつある3人は、取り返しのつかない一夜へと転がり落ちていく。

監督：Mahaut Adam

作品時間：20分54秒





３.『ここは、心地いい』ー【少女と警官の記憶が分岐する発砲事件、真実とは何なのか？】

あらすじ：

ある街のコンビニで起きた、警官による発砲事件。現場に居合わせた少女イマニと新人警官デイヴィッドは、赤いパーカーを着た黒人の少年をめぐる“同じ瞬間”を、まったく異なるカタチで記憶している。2つの主観的な記憶の断片が、一つの出来事、一人の人物、一つの場所を、別々の像として浮かび上がらせていく。

監督：Robert-Jonathan Koeyers

作品時間：15分41秒





《スタッフからのコメント》

今週のおすすめ作品は『ここは、心地いい』です。 あの日、あの場所で、同じ人物を見ていたはずの2人。しかし、彼らが語る記憶の断片は、まるで別々の事件かと思うほどに食い違っています。なぜ、記憶はここまで形を変えてしまうのか。あるいは、なぜ「そう記憶したかった」のか。 余白のあるアニメーションが描き出す、事件の二面性と鋭利な偏見には、15分という短い時間ながら、観れば観るほど、その深淵に引き込まれていくはずです。そして「加害者」と「被害者」という言葉で記号化されがちなニュースの裏側に、どのような個人の人生があるのか。本作を通じて、静かに想いを馳せていただければ幸いです。





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa







◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

