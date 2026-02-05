宅配ボックス「LIVBOX」シリーズに続く新エクステリアアイテム 住まいの美観を高める置き型ポスト「LIVPOST」シリーズ登場

タンスのゲン株式会社↑住まいの美観を高める置き型ポストシリーズ「LIVPOST（リブポスト）」が登場

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、レジデンシャル宅配ボックス「LIVBOX（リブボックス）」に続き、住まいの意匠を引き立てるデザイン性にこだわった置き型ポストシリーズ「LIVPOST（リブポスト）」シリーズを発表、同シリーズより2モデルを発売いたしました。

◇タンスのゲンのポストシリーズ“LIVPOST（リブポスト）”とは

↑タンスのゲンのポストシリーズ“LIVPOST”デザインロゴ

宅配ボックスシリーズ『LIVBOX（リブボックス）』の思想を受け継ぎ、暮らしの風景に自然と馴染むポストシリーズ『LIVPOST（リブポスト）』が誕生しました。

LIVBOXは “Living（生活）” と “Box” を掛け合わせた名称で、暮らしの景観に自然と溶け込むデザインを追求した、タンスのゲンのレジデンシャル宅配ボックスシリーズです。

2020年9月の企画・販売開始以来、暮らしの質を保ちながら、住まいの外観に調和するプロダクトとして展開しております。

↑（画像：これまでのラインナップ→(左)立体スリット窓付きモデル（中央）複数投函可能な押し込み式モデル（右）ポスト一体型の洗練デザインモデル）

その思想を置き型ポストへと広げたのが『LIVPOST』です。

外構の印象を美しく整えるデザインを軸に、直線的で端正なシンプルデザインと、温かみのあるカントリーレトロデザインの２スタイルを展開。

どちらもスリット窓を備え、扉を開けずに荷物の有無を確認できる使いやすさを備えています。

「暮らしの景観を整え、住まいの外観と調和する。」

LIVPOSTは、そんな“外構の美しさを引き出すポスト”を目指して生まれたシリーズです。

以下、こだわりのデザインを採用した置き型ポスト（いわゆるスタンドポスト）２モデルについて、それぞれの特徴と機能性をご紹介します。

◇門柱としても使える、外構に寄り添うシンプルデザインポスト

↑外構デザインを美しく整える、モダンな直線フォルムのポスト

本製品は直線的で無駄のないフォルムと、ライトグレージュ／エバーグリーンの落ち着いたカラーリングが特徴のシンプルデザイン。

モダンからナチュラルまで幅広い外構テイストに自然と馴染み、「家の顔」である玄関まわりをすっきりと整えます。

↑エバーグリーン／ライトグレージュの落ち着いたカラーリングが特徴のシンプルデザイン

また、支柱をアレンジして門柱として活用することも可能。

上部に表札や後付けインターホンを設置すれば、玄関まわりの機能をスマートにまとめられます。

◇立体的なアイアン装飾と上品な取っ手が映える、カントリー調レトロポスト

↑上部に表札・後付けインターホンを配置でき、門柱としても成立する意匠設計↑立体アイアン装飾と上品な取っ手が魅力のカントリー調レトロポスト

本製品は温かみのあるカントリーテイストをまとった、どこか懐かしいレトロデザインのポストです。

立体的なアイアン装飾と上品な取っ手がアクセントとなり、玄関まわりにクラフト感のある華やぎを添えます。

カラーは深みのあるレッドとグリーンの2色。昔ながらの温もりをそのままに、住まいの玄関にやさしく溶け込む仕上がりです。

◇使いやすさと耐久性を兼ね備えた共通仕様

↑深みのあるレッドとグリーンの2色が映える、どこか懐かしい温もりデザイン

両モデルには、荷物の有無をひと目で確認できるスリット窓、工具不要で安全に設置できるウエイトベース、雨に強い防サビ仕様を採用しています。

これらの機能により、郵便物の確認がしやすく、日常で使いやすい利便性を実現しています。

さらに、屋外設置に求められる安定性を確保しており、安心して長くお使いいただける点も特長です。

以下では、これらの共通機能について詳しくご紹介します。

■荷物の有無をひと目で確認できるスリット窓↑荷物確認をスマートに行えるスリット窓

本製品は、荷物の有無を外から確認できるスリット窓を採用しています。

外出時や帰宅時にポストの前を通るだけで中身を目視できるため、定期便などの取り忘れ防止に役立ちます。

また、直線的で端正なシンプルデザインのモデルでは、本体と同色の立体フレームがスリット窓の縁に陰影を生み、ミニマルでありながら、さりげないアクセントとなるデザイン性を備えています。

■工具不要で安全に設置できるウエイトベース↑工具いらずで簡単に設置できるウエイトベース

本製品は、レンガブロックや水を入れたペットボトルなどの重りを置くだけで安定性を確保できるウエイトベース仕様を採用しています。

工具を使った固定作業を行わずに転倒や盗難を防止でき、必要に応じてアンカーボルトでしっかり固定することも可能です。

また、内部のウエイトや部品が外から見えない構造により、玄関まわりやエクステリアの景観を損なわないすっきりとした印象を保ちます。

■雨から守り、長く使える防サビ仕様↑雨に強く、長く使える防サビ仕様↑投函口を上フタの内側に配置した二重構造

本製品は、投函口を上フタの内側に配置した二重構造により、すき間から雨が入り込みにくく、荷物が濡れるのを防ぎます。

さらに、劣化しにくく防塵性にも優れた粉体塗装仕上げを採用しています。

サビに強く、屋外でも長くきれいな状態を保てます。

天候や設置環境に左右されにくい、安心して使い続けられる仕様です。

◇販売情報

『LIVPOST（リブポスト）２モデル』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

【LIVPOST（シンプルデザイン）販売ページ】

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/17600203

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17600203/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17600203.html

【LIVPOST（レトロデザイン）販売ページ】

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/17600202

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17600202/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17600202.html