AREAが日本に届ける、フランス発ホームインテリアブランドMIDIPY

日本のインテリアブランド「AREA」（株式会社 NODA Japan）は、まだ日本では馴染みの少ない海外インテリアアイテムを独自の視点で厳選し、このたび新たにフランス発ホームインテリアブランド「MIDIPY」を加え、日本正規取扱を開始しました。

MIDIPY（ミディピ） は 、1998年に羊の放牧が盛んなフランス南部およびピレネー地方で誕生し、天然ウール（アルパカ・カシミヤ・モヘア等）や本革を中心とした素材とフランス地方で代々受け継がれる伝統的手法を用いたものづくりを続けているライフスタイルブランドです。

「過度な装飾に頼らず、素材の質と職人技を重視したタイムレスな美しさを追求する」というブランド哲学のもと、職人によって素材本来の風合いを活かしたデザインと、長く使い続けられる耐久性を両立させた、流行に左右されないタイムレスなデザインが魅力です。フランス南西部の自然環境とともに育まれてきたMIDIPYは、自然と空間に馴染み、使い手のライフスタイルに寄り添う存在としてそっと暮らしに寄り添ってくれます。

使用されるウールは、原料の選別から仕上げまで、フランス南部の工房で行われ、高品質なフランス産天然ウールを中心に、素材全体のうち約30％のみを製品用に選別する厳しい基準や染色・化学処理を行わない製法、工程の一部に昔ながらの手作業で行うことで、南仏やピレネー産の繊維の特性を最大限に活かすことを可能にしています。レザーも、植物性タンニンなめしを採用することで使い込むほどに味わいが増すようになります。

ナチュラルでやわらかいカラーの布地に、縁を彩るカラフルなステッチとレザーベルトがさりげない個性を添えます。柔らかく包み込んでくれる暖かさはもちろん、使わないときは丸めてベルトで留めることで、インテリアの一部としても映えます。ハンドル付きのベルトは、室内外を問わず、気軽に持ち運びができるのもポイント。

Maupasスロー レザーベルト付

90x120cm

ブラウン/オレンジ

素材：ウール

価格 : 税込47,300円

Cestredeスロー レザーベルト付

120x180cm

ホワイト/ブルー

素材：ウール

価格 : 税込81,400円

Tuniスロー レザーベルト付

140x180cm

ブラックホワイト/グレー

素材：アルパカ

価格 : 税込146,300円

Rhuneスロー レザーベルト付

120x180cm

ヘザーグレー・グリーン

素材：ウール

価格 : 税込81,400円

Uyuniスロー レザーベルト付

100x120cm

グレー/アイボリー

素材：アルパカ

価格 : 税込79,200円

AREA は、2003 年に東京で創業したラグジュアリー家具ブランドです。厳選された素材を熟練の職人が一品ずつ丁寧に一生物の家具へと仕立てる作風と、ヘッドデザイナーである野田豪が彩る独特の世界観が融合した作品群は、世界中の根強いファンに支持されています。旗艦店はニューヨーク本店( ミッドタウン)。