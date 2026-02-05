サウジアラビア・アルファイサル大学とMOUを締結

学校法人片柳学園

東京工科大学デザイン学部(東京都大田区、学長：香川豊)は、サウジアラビアのアルファイサル大学イノベーションセンターと、宇宙・AI・デジタルツイン分野における人材交流、共同研究、人材育成、ならびに研究成果の社会実装を一体的に推進することを目的としたMOU(覚書)を締結しました。

2026年1月11日にリヤド市にて開催された「日・サウジ閣僚投資フォーラム」では、本学デザイン学部・田村吾郎准教授が、赤澤亮正経済産業大臣、サウジアラビアのアル・ファーレフ投資大臣らとともに調印セレモニーに登壇しました。

また、同日アルファイサル大学とMOUを締結した日本の宇宙ベンチャー企業である株式会社スペースデータとも連携することで、教育・研究・実証・事業化を結ぶ中核拠点となることを目指します。

「日・サウジ閣僚投資フォーラム」での調印セレモニー（1月11日、サウジアラビア・リヤド市）※写真提供：サウジアラビア投資省、中東協力センター

【協定概要】

連携機関：東京工科大学 デザイン学部

アルファイサル大学 イノベーションセンター（Alfaisal University）

締 結 日： 2026年1月11日

対象分野：AI、宇宙、デジタルツイン等に関わる教育・研究連携

締結形態：MOU（Memorandum of Understanding）

※その他、共同研究、人材育成、学生交流などを含む今後の協力を視野に入れた連携