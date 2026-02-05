生成AIが「選ばれる時代」へ！AI機能搭載ソフトがグランプリ獲得「第45回Vectorプロレジ大賞」「第45回Vectorプロレジ大賞」【ベクターPCショップ】
株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 美和子）が運営するダウンロードソフト販売サイト「ベクターPCショップ」は、2026年1月15日（木）～2026年1月29日（木）の期間に実施した参加型企画「第45回Vectorプロレジ大賞」の結果発表および、受賞記念セールの開催について公開いたしました。
「Vectorプロレジ大賞」は、Windows版・Mac版のノミネート商品を対象に、投票と応援コメントなどをもとにグランプリを決定する参加型アワードです。
第45回となる今回は、AIを活用した画像生成・確定申告の支援ソフト、広告対策ソフトなど、ビジネスから日常生活まで幅広く活用できる全141商品がノミネートされました。
投票期間を経て、このたび「第45回Vectorプロレジ大賞」のグランプリが決定しました。
あわせて、受賞を記念し、2026年2月5日（木）～2026年2月19日（木）の期間、グランプリおよび各賞受賞ソフトを対象とした「受賞記念セール」を実施いたします。
―今、導入すべき“即戦力ソフト”141商品の頂点に輝いたのは―
◆グランプリ受賞
『Filmora 15』
初心者の方でも簡単に、ハイクオリティな動画制作を実現できる動画編集ソフト
学校、IT、インフルエンサー、不動産業界をはじめとした、さまざまな分野において、マーケティング、ブランド広告、マニュアル、プロモーション、インタビュー、YouTube、アニメーション、ドキュメンタリーなど多様な動画制作に活用されています。
＼グランプリ受賞コメント／
株式会社ワンダーシェアーソフトウェア 法人営業部 部長 野原 利浩様
この度「Filmora 15」が、ベクター様のユーザーから高い評価を頂き、プロレジ大賞 グランプリを受賞致しました。直感的な操作性と本格的な編集機能を高い次元で両立、初心者からビジネス・クリエイターまで幅広いニーズに応えてきた点をご評価頂けたものと受け止めております。日頃よりご愛用頂いている皆様、並びにご支援を頂く関係者の皆様に心より感謝申し上げます。今後も映像制作の可能性を広げる製品開発に取り組んで参ります。
【動画・音声編集】
・タイムライン上で動画を分割／結合／自由に配置
・音量調整／ノイズ除去／BGM追加など音声編集も可能
・ビデオトラックとオーディオトラックをシームレスに同期
・音楽をビジュアル化して生き生きと動かす
【クリエイティブアセット】
・1,000万種類以上のオーディオ、トランジション、エフェクト、ステッカーなどのタイトル
・500+のトランジションエフェクト
・50万以上の著作権フリー音声素材
・1万通りのプリセットテンプレート
【写真・テキスト編集】
・フォント、テロップ、アニメーションタイトル、キャプションサブタイトルなど、動画に必要なテキスト素材を搭載
・動画へ画像やグラフィックの追加および加工も簡単
・動画上にテキストと画像をオーバーレイ
・テキストアニメーション機能で文字を動かす
【AI機能で作業効率アップ】
・AIサムネイルエディター ・動画AI翻訳 ・AIスマートマスク
・AI音楽ジェネレーター ・AI画像生成 ・AIステッカー
・AIコピーライティング
【安定した色補正】
・手ぶれを抑えより滑らかでプロのような動画補正
・色バランス／鮮やかさ／コントラスト／明るさ／グラデーション
・特徴的なビジュアルや雰囲気を得るためのプリセットフィルター
・簡単に3D LUTを作成
◆準グランプリ受賞
『ChaChatAI イメージナビゲーター』
PC・スマートフォンから手軽に使える、画像生成AI向けプロンプト(指示文)自動作成ツール
日本語でイメージを入力するだけで、ChatGPT・Gemini・Adobe Firefly・Copilotなどの主要AIに対応した最適なプロンプトを生成可能。
2ステップで構図・色調・質感などを整理でき、初心者からクリエイターまで、安定した品質のAI画像制作をサポートします。
『ノートン 360 デラックス』
複数デバイスのオンラインプライバシーを保護するセキュリティソフト
最大3台のWindows、Mac、Android、iOSデバイスに対応し、マルウェア対策、セキュアVPN、保護者機能、WindowsのWebカメラ保護機能（セーフカム）、パスワードマネージャー、Windows向けクラウドバックアップなどを搭載しています。
さらに、ダークウェブ監視機能により個人情報の流出を検知します。
24時間対応のチャットサポートおよび60日間返金保証も備え、万全のサポート体制を提供します。
◆受賞記念セール概要
名称：「第45回Vectorプロレジ大賞」受賞記念セール
期間：2026年2月5日（木）～2026年2月19日（木）
内容：グランプリおよび各賞の受賞ソフトを特別価格でご提供
特設ページはこちら :
https://pcshop.vector.co.jp/service/special/award/?utm_source=information&utm_medium=prtimes&utm_campaign=award_45&utm_id=314975164
ベクターPCショップについて
ベクターPCショップは、1999年に開設されたダウンロードソフト専門のオンライン販売サイトです。
「すぐ欲しい！」「あれが欲しい！」といったニーズに応える豊富なラインアップを取り揃え、
目的に合ったソフトをインターネット経由ですぐに購入・ダウンロードできます。
25年以上にわたり、個人・法人を問わず多くのお客様にご利用いただいており、
安心・安全なソフトウェア流通のプラットフォームとして、信頼と実績を築いてきました。
公式サイト：https://pcshop.vector.co.jp/service/
【お問い合わせ】
キャンペーンの詳細やご不明な点がございましたら、下記URLのベクターPCショップサポートまでお気軽にお問い合わせください。
URL ：https://s.shop.vector.co.jp/service/servlet/Service.Inquire.Top
【運営会社】
株式会社ベクターホールディングス
URL ：https://corp.vector.co.jp/