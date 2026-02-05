【2/9（月）開催】スカイディスクが「ひろしまAIサンドボックス 第1期成果発表会＆マッチング交流会」に参加します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2026年2月9日（月）に広島市内で開催される「ひろしまAIサンドボックス 第1期成果発表会＆マッチング交流会」に参加いたします。

本イベントは、広島県が推進する AI活用実証プログラム「AIサンドボックス」における第1期の成果を発表するとともに、AI開発者と企業が直接つながるマッチングの機会を提供するものです。スカイディスクは第1期採択者として成果発表およびブース展示に参加し、AIを活用した取り組みの成果と今後の事業展開について紹介します。

「ひろしまAIサンドボックス」は、地域企業が抱える課題解決に向けて AI を活用することを目的とした実証プログラムです。広島県では、第1期として企業の実証課題に基づき複数のAI開発者・事業者とのマッチングを行い、課題解決に向けた実証検証を進めてきました。成果発表会では、採択企業各社がその成果を5分間のピッチ形式で発表し、参加者に向けて取り組み内容と効果を共有します。



同時に会場では、個別ブース展示とマッチング交流会が設けられ、AI開発者・県内企業・自治体関係者など多様なステークホルダーが集い、実証成果をもとにした意見交換や新たな協業機会の創出が図られます。県内企業は実証で得られた知見を直接開発者と議論することで、次期実証や自社のDX推進に役立つ具体的なヒントを得られる場となっています。

スカイディスクは、第1期採択者として「最適ワークス」を中心としたAI活用の成果を発表するとともに、来場者との対話型展示を通じて現場課題への実践的なアプローチを紹介します。また、成果発表の枠を越えて、AI開発者・県内企業・自治体関係者とのマッチングを図ることで、地域企業のDX推進・事業連携に資する実践的なネットワーキングの機会を創出します。

スカイディスクは本イベントへの参加を通じて、AI活用の社会実装と事業発展の支 援に引き続き貢献してまいります。

▪️イベント概要

名称：ひろしまAIサンドボックス 第1期成果発表会＆マッチング交流会

日時：2026年2月9日（月）15:00～17:30

会場：ひろぎんホールディングス本社 4階（広島県広島市中区紙屋町1丁目3-8）

対象：AI活用に関心を持つ企業・AI開発者・自治体関係者 等

主催：広島県、エル・ティー・エス、ひろぎんエリアデザイン

申込はこちら：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/259/hiroshima-ai-sandbox-presentation.html

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/y-yahaba/inquiry?uuid=71584794-0b88-4e0f-913c-b7fc4e394c06