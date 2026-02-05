天然100％のアロマオイル「ジャスミン」、楽天市場・Amazon公式ストアにて新発売。深く温かみのあるフローラルの香りで、心をやさしく包み込む。

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、AROMA FLOW（アロマ フロー）シリーズより、天然由来100％のエッセンシャルオイル（精油）「ジャスミン」を新たに発売し、Amazon公式ストアおよび楽天市場BELLEMOND公式ショップにて販売を開始いたしました。

AROMA FLOWシリーズは、「暮らしにプラスの心地よさを。」というBELLEMONDのブランドコンセプトを、香りを通して体現するライフスタイルラインです。

今回新たに加わった「ジャスミン」は、深く温かみのあるフローラルの香りが特徴で、心をやさしく包み込み、前向きな気持ちへと導くリラックスタイムを演出します。

天然由来100％、やさしく澄んだ香り立ち

AROMA FLOWの精油は、植物の花・葉・果皮などから抽出した天然精油のみを使用。合成香料は一切使用せず、天然素材を厳選しています。

ジャスミン精油は、華やかさの中に落ち着きと温もりを感じさせる香りで、強すぎず、空間にやさしく広がり、自然に消えていく心地よさを大切にしています。

香りの特徴｜ジャスミン

深く温かみのあるフローラルの香り。

心をやさしく包み込み、気持ちを落ち着かせながら、前向きな気分へと導きます。

一日の終わりのリラックスタイムや、気分を切り替えたいひとときにおすすめです。

製品概要

内容量：10ml

サイズ：H62mm × W25mm（口径15mm）

価格：799円（※時期により変動）

販売場所：Amazon公式ストア / 楽天市場 BELLEMOND公式ショップ

AROMA FLOW（アロマ フロー）とは

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/3961C1E4-B64D-4E78-B1BB-236103269B71?channel=PRT-B1444ardfn-251117楽天市場商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1730afeol/

BELLEMONDが掲げるブランドコンセプト

「暮らしにプラスの心地よさを。」 を香りで表現したアロマシリーズ。

「香り × 癒し × デザイン」をテーマに、日常の中に自然と溶け込み、空間と気持ちを整えるアロマアイテムを展開しています。

精油からディフューザーまで、香りを楽しむ時間そのものを心地よくするプロダクトを今後も提案してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k0mVfCJ4rH4 ]

超音波式アロマディフューザー【AROMA FLOW -Minamo- (アロマフロー)】超音波式アロマディフューザー【AROMA FLOW -Minamo- (アロマフロー)】

【セット内容】超音波式アロマディフューザー本体 × 1、USB-A - DCプラグ コード（長さ約1.5m）× 1、日本語説明書（マニュアル動画リンク付き）、サポートカード。ギフト・プレゼントに使いやすい化粧箱に入っています。

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A75CE6-CB1F-4896-9D96-561DB1F51E3D?channel=PRT-B1758-AROMA楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1444ardfn/?l-id=contents_widget_item_list

水不要・ネブライザー式アロマディフューザー【AROMA FLOW オリジナル】水不要・ネブライザー式アロマディフューザー【AROMA FLOW オリジナル】

【カラー】

ピュアホワイト ウォールナット調 ウッド調

【セット内容】本体×1（直径78mm×H117mm）、USB-A to Cケーブル（約1m）、ノズル（10ml空ボトル / 10ml用オイルパイプ付き）、交換用オイルパイプ（5ml ボトル用 / 15ml ボトル用）、説明書兼保証書

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/BE0DC9FF-6CAC-4FE8-963B-70F508BBF867?channel=PRT-B1749-AROMA楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1444ardfn/

水不要・ネブライザー式アロマディフューザー【AROMA FLOW -Sui- 】水不要・ネブライザー式アロマディフューザー【AROMA FLOW -Sui- 】

【カラー】ブラック ホワイト

【セット内容】本体×1（横12.6cm×高さ15.4cm×幅6.6cm）、USB-A to Cケーブル（約1m）、10ml空ボトル×1、オイルパイプセット×2、説明書兼保証書

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/BE0DC9FF-6CAC-4FE8-963B-70F508BBF867?channel=PRT-B1729-AROMA楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1729aftag/

BELLEMOND（ベルモンド）について

BELLEMOND（ベルモンド） は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するプロダクトブランドです。

「暮らしにプラスの心地よさを」をテーマに、スマートデバイスアクセサリーやアロマディフューザー、コーティング製品など、機能とデザインを融合させたアイテムを開発しています。

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/