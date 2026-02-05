ふるさと納税で“ポーカー大会”に参加
競技ポーカー大会「XPT YAMAGUCHI」は、このたび山口県岩国市のふるさと納税返礼品として、大会参加権利の提供を開始いたしました。
XPTは、広島・山口・韓国で開催されるポーカー大会です。
本取り組みは、単なるポーカーイベントにとどまらず、
「地域への還元」「県外からの交流人口創出」「健全なポーカー文化の発信」
という3つの視点から実現したものです。
■ 地域への貢献・還元としての新しいふるさと納税活用
本大会への参加権利は、ふるさと納税制度を通じて提供されます。
寄附金は地域振興に活用されると同時に、寄附者は“体験型返礼品”として大会に参加することができます。
「応援した地域に、実際に足を運び、体験し、記憶を持ち帰る」
そんな循環型の地域貢献モデルを目指しています。
■ 県外から人を呼び込む、地方発エンターテインメント
XPT YAMAGUCHIは、全国からプレイヤーが集まる競技イベントです。
ふるさと納税をきっかけに来訪した参加者は、大会だけでなく、
・宿泊
・飲食
・観光
・交流
といった形で地域と接点を持ちます。
「大会に参加すること自体が、地方を盛り上げる行動になる」
そんな仕組みを、エンターテインメントの力で実現しています。
■ クリーンで明るい“競技ポーカー”の発信
XPT YAMAGUCHIは、トーナメント形式、いわゆる競技ポーカーとして運営されています。
透明性のある大会運営、そして公共制度であるふるさと納税との連携。
これらを通じて、
「ポーカー＝怪しい」という先入観を払拭し、
知的スポーツ・コミュニケーション競技としてのポーカーを、継続的に発信していきます。
■ 地方から、ポーカーの未来をつくる
XPT YAMAGUCHIは、
地方だからこそできる挑戦を積み重ねていきます。
・地域に還元され
・人の流れを生み
・クリーンで持続可能な形で続いていく
ふるさと納税を通じた本取り組みは、その第一歩です。
今後も、地域と共に歩む競技ポーカーイベントとして、新しい価値創出に挑戦してまいります。
岩国市のシンボル「錦帯橋」「岩国城」をモチーフにしたポスター
ふるさと納税サイト
XPT山口大会 ポーカーイベント トーナメント 参加権 参加券(1名)【X Poker Tour】
チョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/35208/6925800
楽天：https://item.rakuten.co.jp/f352080-iwakuni/d6-01/
ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1836305&municipalid=13(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1836305&municipalid=13)
ANA：https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g35208-44224035/