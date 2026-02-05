ふるさと納税で“ポーカー大会”に参加

株式会社VISIT

競技ポーカー大会「XPT YAMAGUCHI」は、このたび山口県岩国市のふるさと納税返礼品として、大会参加権利の提供を開始いたしました。

XPTは、広島・山口・韓国で開催されるポーカー大会です。

本取り組みは、単なるポーカーイベントにとどまらず、

「地域への還元」「県外からの交流人口創出」「健全なポーカー文化の発信」

という3つの視点から実現したものです。

■ 地域への貢献・還元としての新しいふるさと納税活用

本大会への参加権利は、ふるさと納税制度を通じて提供されます。

寄附金は地域振興に活用されると同時に、寄附者は“体験型返礼品”として大会に参加することができます。

「応援した地域に、実際に足を運び、体験し、記憶を持ち帰る」

そんな循環型の地域貢献モデルを目指しています。

■ 県外から人を呼び込む、地方発エンターテインメント

XPT YAMAGUCHIは、全国からプレイヤーが集まる競技イベントです。

ふるさと納税をきっかけに来訪した参加者は、大会だけでなく、

・宿泊

・飲食

・観光

・交流

といった形で地域と接点を持ちます。

「大会に参加すること自体が、地方を盛り上げる行動になる」

そんな仕組みを、エンターテインメントの力で実現しています。

■ クリーンで明るい“競技ポーカー”の発信

XPT YAMAGUCHIは、トーナメント形式、いわゆる競技ポーカーとして運営されています。

透明性のある大会運営、そして公共制度であるふるさと納税との連携。

これらを通じて、

「ポーカー＝怪しい」という先入観を払拭し、

知的スポーツ・コミュニケーション競技としてのポーカーを、継続的に発信していきます。

■ 地方から、ポーカーの未来をつくる

XPT YAMAGUCHIは、

地方だからこそできる挑戦を積み重ねていきます。

・地域に還元され

・人の流れを生み

・クリーンで持続可能な形で続いていく

ふるさと納税を通じた本取り組みは、その第一歩です。

今後も、地域と共に歩む競技ポーカーイベントとして、新しい価値創出に挑戦してまいります。

岩国市のシンボル「錦帯橋」「岩国城」をモチーフにしたポスター

ふるさと納税サイト

XPT山口大会 ポーカーイベント トーナメント 参加権 参加券(1名)【X Poker Tour】

チョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/35208/6925800

楽天：https://item.rakuten.co.jp/f352080-iwakuni/d6-01/

ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1836305&municipalid=13(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1836305&municipalid=13)

ANA：https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g35208-44224035/