EM Showcase 2026を公表 ー 新進気鋭の新興資産運用会社/ベンチャーキャピタル 16社をFinCity.Tokyoが選定。

一般社団法人東京国際金融機構

EMP（Emerging Managers Program）とは

新興資産運用業者(Emerging Managers)への運用資金拠出促進を図るプログラムです。

alphaの創出、将来のcapacity確保等を目的に諸外国においても導入・活用されています。FinCity.Tokyoにおいても、東京都の東京版EMPファンド策定以来、同プログラムの実用化に向けて、セミナーを通じた情報提供、各種事例調査等様々な取り組みを推進しております。

EM Showcaseとは

EM Showcaseは、国内外の機関投資家に「Emerging Managers（EM）」の認知度を高めることを目的に国内の注目すべきEMを紹介する取組みです。

2026年2月5日（木）に日本橋・兜町の会場で開催されたTokyo Asset Management Forumにて今年のEM Showcaseが公表されました。

EM Showcase 2026 選定企業の一覧。Nezu Engagement Fundについてはファンドとしての選出。

EM Showcase 2026 選定企業名・代表者名 一覧（投資領域ごとに掲載。）

- カンフォーラ・キャピタル株式会社 CEO/CIO 竹中 佑旗 氏（2024年６月会社設立）- fundnote株式会社（IPO crossover) CEO 渡辺 克真 氏 CIO 川合 直也 氏（2021年8月会社設立）- Nezu Engagement Fund* パートナー: 河北 博光氏 （ファンド設立 2025年）- リノビアパートナーズ合同会社 代表パートナー 猟山 主理 氏 （2023年7月会社設立）- グロースパートナーズ株式会社 代表取締役 古川 徳厚 氏（2022年７月会社設立）- 株式会社Dears CAPITAL 代表パートナー 倉増 銀一 氏 代表パートナー 小岸 弘和 氏（2025年3月会社設立）- REVA株式会社 共同代表パートナー 西中 顕吾 氏共同代表パートナー 河合 隆信 氏（2021年2月会社設立）- X&KSK（X&Management Japan合同会社）Co-founder & GP 本田 圭佑 氏 Managing Partner 山本 航平 氏（２０２4年会社設立）- QXLV (クオンタムリープベンチャーズ株式会社) 代表パートナー 古谷 健太郎 氏 （2019年3月会社設立）- D3 LLC マネージングパートナー 永田 智也 氏 パートナー 綿谷 健治 氏（2019年１0月会社設立）- New Commerce Ventures株式会社 CEO/CIO 松山 馨太 氏 CEO/CIO 大久保 洸平 氏（2022年8月会社設立）- i-nest Capital株式会社 代表パートナー 山中 卓 氏 （2019年5月会社設立）- ONE Innovators株式会社 代表取締役 辻 秀樹 氏 島田 周 氏 清水 孝行 氏 村上 輝好 氏（２０２3年８月会社設立）- Boost Capital株式会社 代表取締役社長 小澤 隆生 氏（2024年1月会社設立）- SDFキャピタル株式会社 代表取締役 /共同創業者 福田 拓実 氏 共同創業者 金坂 直哉 氏 石倉 壱彦 氏（２０2１年１１月会社設立）- Funds Startups株式会社 代表取締役 前川 寛洋 氏 （2023年12月会社設立）

■詳細：EM Showcase 掲載企業一覧 https://fincity-emp.tokyo/

■一般社団法人 東京国際金融機構（FinCity.Tokyo）について

FinCity.Tokyoは、東京が世界に冠たる国際金融都市になることを目指す、国内初の官民連携金融プロモーション組織です。2019年4月に設立。FinCity.Tokyoは、2025年2月現在、約60の金融機関、事業会社、業界団体、行政機関などが会員となり、東京の金融都市としての魅力について情報発信するほか、利用者の声を政策提言として関係機関に届け、金融都市としての環境整備を行っています。

■「EMPの普及促進に関する取組」（EMP事業）について

FinCity.Tokyoは、東京都が策定した「国際金融都市・東京」構想2.0の下、東京を「サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブ」とすべく、その実現に向けた取組の一つとして、新たな資産供給の担い手となり、インベストメントバリューチェーンの高度化に資する新興の資産運用業者を育成するEMP事業を行っております。EM Showcaseの選定だけでなく、海外アセットオーナーへのEMP実施状況の調査、マッチングイベントの開催、独立開業を希望する方へのノウハウ提供セミナー等都内で資産運用業者として独立開業を検討している方への情報提供を行っています。

■ご留意点

本リスト及びイベントは特定の者との契約締結の勧誘や推奨等を目的としたものではありません。弊機構事務局および協力企業の調査によって発掘・情報収集を行っているため、必ずしもすべての投資・運用会社・ベンチャーキャピタル等の新興運用業者を網羅したものではございません。

【本事業に関するお問い合わせ】

一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo） EMP事業担当

住所：103-0067 東京都中央区日本橋兜町６番５号 FinGATE KABUTO ３F

メールアドレス：contact@fincity.tokyo