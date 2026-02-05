「資産運用フェス2026-Spring-」開催のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年2月15日（日）にハイブリッド型（会場+オンライン中継）イベント「資産運用フェス2026-Spring-」を東京国際フォーラムにて開催しますので、お知らせします。

「資産運用フェス」は当社が主催する大規模イベントで、今回で4回目となります。今回は前回の44社を上回る48社の協賛・協力のもと、より充実した内容で開催します。

当日は、経済愛好家 ニューレディ コラムニストの肉乃小路 ニクヨ氏や専業投資家のテスタ氏によるトークセッションを実施します。また、当社スタッフに直接質問できる“SBI証券何でも質問コーナー”など、投資初心者から経験者まで幅広い層にお楽しみいただける多彩なプログラムを予定しています。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、投資初心者をはじめとするお客さま一人ひとりの資産形成を全力でサポートしていきます。

＜イベント概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/886_1_8e14552d84c14033d650bd8654c5aa60.jpg?v=202602050421 ]

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/886_2_f26b6313bfab3a7ec53af91f50a4cba9.jpg?v=202602050421 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。