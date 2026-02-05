【はなまるおばけ】ヴィレッジヴァンガード限定！はなまるおばけグッズが登場！

頑張った日も、そうじゃない日も。
はなまるおばけが、今日のアナタに◎(はなまる)をくれます！

ヴィレヴァン限定の特別デザインで、癒しとかわいさをたっぷり詰め込みました！

商品詳細



■アクリルスタンド　全2種　各1,760 円(税込)





【素　材】アクリル
【サイズ】A：（組み立て前）W100×H100mm、（組み立て後）W52×H51×D25mm
　　　　　B：（組み立て前）W100×H100mm、（組み立て後）W51×H56×D25mm

■レンチキュラークリアカード　全5種　≪単品≫各990 円(税込)　≪セット≫4,950 円(税込)




【素　材】PET
【サイズ】W85×H54mm

■缶バッジ　全5種　≪単品≫各880 円(税込)　≪セット≫4,400 円(税込)




【素　材】紙、PET、鉄
【サイズ】直径56mm

■アクリルキーホルダー　全5種　≪単品≫各1,650 円(税込)　≪セット≫8,250 円(税込)




【素　材】アクリル
【サイズ】W57-60×H38-60mm

■ステッカー　全5種　≪単品≫各770 円(税込)　≪セット≫3,850 円(税込)




【素　材】紙
【サイズ】W51-60×H47-56mm


(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664852


