【はなまるおばけ】ヴィレッジヴァンガード限定！はなまるおばけグッズが登場！
頑張った日も、そうじゃない日も。
はなまるおばけが、今日のアナタに◎(はなまる)をくれます！
ヴィレヴァン限定の特別デザインで、癒しとかわいさをたっぷり詰め込みました！
■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22119
商品詳細
■アクリルスタンド 全2種 各1,760 円(税込)
【素 材】アクリル
【サイズ】A：（組み立て前）W100×H100mm、（組み立て後）W52×H51×D25mm
B：（組み立て前）W100×H100mm、（組み立て後）W51×H56×D25mm
■レンチキュラークリアカード 全5種 ≪単品≫各990 円(税込) ≪セット≫4,950 円(税込)
【素 材】PET
【サイズ】W85×H54mm
■缶バッジ 全5種 ≪単品≫各880 円(税込) ≪セット≫4,400 円(税込)
【素 材】紙、PET、鉄
【サイズ】直径56mm
■アクリルキーホルダー 全5種 ≪単品≫各1,650 円(税込) ≪セット≫8,250 円(税込)
【素 材】アクリル
【サイズ】W57-60×H38-60mm
■ステッカー 全5種 ≪単品≫各770 円(税込) ≪セット≫3,850 円(税込)
【素 材】紙
【サイズ】W51-60×H47-56mm
(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664852
