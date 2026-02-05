【はなまるおばけ】ヴィレッジヴァンガード限定！はなまるおばけグッズが登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

頑張った日も、そうじゃない日も。

はなまるおばけが、今日のアナタに◎(はなまる)をくれます！



ヴィレヴァン限定の特別デザインで、癒しとかわいさをたっぷり詰め込みました！



■販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/22119

商品詳細

■アクリルスタンド 全2種 各1,760 円(税込)

【素 材】アクリル

【サイズ】A：（組み立て前）W100×H100mm、（組み立て後）W52×H51×D25mm

B：（組み立て前）W100×H100mm、（組み立て後）W51×H56×D25mm



■レンチキュラークリアカード 全5種 ≪単品≫各990 円(税込) ≪セット≫4,950 円(税込)

【素 材】PET

【サイズ】W85×H54mm



■缶バッジ 全5種 ≪単品≫各880 円(税込) ≪セット≫4,400 円(税込)

【素 材】紙、PET、鉄

【サイズ】直径56mm



■アクリルキーホルダー 全5種 ≪単品≫各1,650 円(税込) ≪セット≫8,250 円(税込)

【素 材】アクリル

【サイズ】W57-60×H38-60mm



■ステッカー 全5種 ≪単品≫各770 円(税込) ≪セット≫3,850 円(税込)

【素 材】紙

【サイズ】W51-60×H47-56mm





(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664852





