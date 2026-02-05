株式会社マイナビフットボールクラブとのスポンサー契約締結について

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2025/26シーズン後半戦ならびに2026/27シーズンのユニフォームパートナーとして、株式会社マイナビフットボール（本社：宮城県仙台市、代表取締役 社長執行役員：篠田和昭、以下「マイナビ仙台レディース」）とスポンサー契約を締結しましたのでお知らせします。

当社は、「顧客中心主義」の理念のもと、金融サービスの提供を通じて社会に貢献することを目指しています。今回のスポンサー契約は、地域社会との連携を強化し、スポーツ振興を通じた地方創生への貢献を目的とした取り組みの一環です。

マイナビ仙台レディースが掲げる「SHOOT FOR THE STARS」、「現状に満足することなく、常にさらなる高みを目指しその達成に向けて努力を重ねていく」、「観る人すべてにとって元気を与えられるような『希望の星』となれるチームでありたい」という想いが込められたスローガンに深く共感し、選手・スタッフ・サポーターの皆さまとともに、クラブのさらなる飛躍を応援していきます。

このたびの契約により、当社ロゴがマイナビ仙台レディースの公式ユニフォーム（背中上部）に掲出されるほか、スタジアムビジョンでのCM放映やホームスタジアムへの看板掲出等の広告展開、キャンペーンの展開も予定しています。

当社ならびにマイナビ仙台レディースは、本スポンサー契約を通じて、地域社会との連携を一層強化し、スポーツ振興および地域創生に貢献していきます。

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/887_1_1fb862393fc0795d3d7b4bd5c62f44a8.jpg?v=202602050421 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。