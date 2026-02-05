ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』×「モテタイプ診断」――「モテの駆け引き」を可視化する、恋愛アプローチ特化型診断サイトを本日公開――

株式会社ラブキャラ

株式会社ラブキャラは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（2026年2月11日（水）放送開始）との公式コラボレーション企画として、当社は恋愛アプローチに特化した新診断コンテンツ「モテタイプ診断16」を本日公開いたしました。

新・診断サイト「モテタイプ診断16」のトップページ。診断はこちらから：https://lovecharacter64.jp/motetype16

本診断は、累計7,000万回以上診断されてきた「ラブタイプ診断」を手がける制作チームが新たに設計した、「恋愛の最初の一手」に特化したアプローチ分析型の恋愛診断です。

「モテ」を、感覚から「戦略」へ

モテタイプ診断は、「どんな恋愛をするか」を占う診断ではありません。

気になる相手に、どのように踏み込み、どのように距離を縮めるか。

その「恋愛アプローチの型」と「勝ち筋・弱点」を可視化し、行動に落とし込むための診断です。

『ラブパワーキングダム2』では、恋愛に自信を持つ男女16名が、

・どのタイミングで距離を縮め

・どの局面で引き

・どのように相手の関心を引き寄せるか

といった駆け引きを重ねながら、戦略と心理戦を繰り広げます。

モテタイプ診断は、番組内で起きている「モテの戦略」を、視聴者が自分ごととして理解し、日常のコミュニケーションで再現できる形へ翻訳した診断体験です。

番組の「モテ技術」を、構造として翻訳

当社の制作チームはこれまで、「相性」「関係性の続き方」「幸せの形」といったテーマの診断を数多く手がけてきました。

一方で、ユーザーの声として多かったのが、次のような「始まらない恋愛」の課題です。

・良い関係になりそうで進展しない

・最初の距離の縮め方が分からない

・同じ失敗パターンを繰り返してしまう

そこで今回、恋愛の入口である「恋愛アプローチ設計」に100％特化した「モテタイプ診断」を新たに開発し、本日公開いたしました。

画像は、モテタイプ16のモテボス猫

~モテタイプ診断とは～

モテタイプ診断は、「気になる相手にアプローチするときの、距離の縮め方」を分析する恋愛診断です。

見た目やスペックではなく、

・どんな順番で近づくか

・どんな空気を作るか

・どのような関係性に導くか

という「恋愛アプローチの設計」に焦点を当てています。

4つの診断軸で読み解く「モテの型」

１. アプローチ軸：Active／Passive

・自分から動き、流れを作る

・相手に来させる空気を作る

２. 甘え・頼り軸：Cuddle／Support

・甘さと距離感の近さで距離を縮める

・安心感と余裕で関係を積み上げる

３. アピール軸：Logic／Emotion

・理由と納得で惹きつける

・感情とテンポで惹きつける

４. 落とし所軸：Thrill／Relax

・高揚感で前進させる

・安心感に着地させる

これらを組み合わせ、合計16タイプの「モテタイプ」として可視化します。

診断結果は「行動レベル」まで落とし込まれる

モテタイプ診断の特徴は、結果がキャラクターとして表現され、理解しやすい形で提示される点にあります。

診断結果では、次の内容を中心に整理されます。

・自分が最も力を発揮しやすい恋愛アプローチの取り方

・避けるべき行動傾向

・相手のタイプ別に、より効果が出やすいアプローチの方向性

これにより、「次に何をすればよいか」が明確になり、行動選択の精度を高めることができます。

気になる人のラブタイプがわかれば、どのアプローチ方法が効果的かこのグラフで一目瞭然です。

～『ラブパワーキングダム2』との親和性～

番組内で描かれるのは、「モテとは何か」を競う戦いであり、駆け引き・戦略・心理戦の連続です。

モテタイプ診断は、その特徴を視聴者自身が体験できる入り口として設計されています。

番組を観て、

「今の一手は、なぜ相手の心に響いたのか」

「自分なら、どのように動くべきか」

と感じた瞬間に、診断へ自然につながる導線を目指しています。

こんな方におすすめ

・気になる人がいるが、距離の縮め方が分からない

・自分の恋愛アプローチの傾向を言語化したい

・恋愛を感覚ではなく、再現性で理解したい

・番組の「モテ技術」を日常でも活かしたい

恋愛を「運」から「設計」へ

モテタイプ診断は、生まれ持った才能を競うものではありません。

自分の武器を把握し、適切な場面で使うための指針を提供する診断です。

恋愛を偶然やフィーリング任せにするのではなく、

自分の意思で、適切に一歩を踏み出せる人を増やしたい。

『ラブパワーキングダム2』が描く「モテの最前線」とともに、モテタイプ診断は、あなたの恋愛の最初の一手を後押しします。

公式LINEを追加することで番組の出演者のような好きな子へのアプローチ術が無料で学べる。公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@789mskzx

【診断コンテンツ概要】

・名称：モテタイプ診断16

・公開日：本日公開

・診断サイトURL：https://lovecharacter64.jp/motetype16

・モテタイプ用公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@789mskzx

【ABEMA 番組概要】

・番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

・ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

・＜第1話＞

・第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

・放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

・第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【会社概要】

・会社名：株式会社ラブキャラ

・所在地：東京都渋谷区神宮御苑6‐12‐18 The Iceberg 1F

・代表者：平山英司

・コーポレートサイト：https://lovechara.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ラブキャラ 広報担当

・メール：press@lovechara.jp