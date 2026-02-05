DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「新衣装お披露目イベントPart2　もう一度恋した私を抱いて」&「熱に溶かされる無防備な夜ガチャ」「椿Birthday記念ガチャ」を開催！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「新衣装お披露目イベントPart2 もう一度恋した私を抱いて」と「熱に溶かされる無防備な夜ガチャ」「椿Birthday記念ガチャ」を開催することをお知らせいたします。

公式サイト：https://mugenro.jp/

公式X：https://x.com/roman_mugenro

■ストーリーイベント「新衣装お披露目イベントPart2 もう一度恋した私を抱いて」開催！

開催期間：2月5日（木）14:00 ～ 2月13日（金）22:59

本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。

イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。

※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。

＜イベント報酬内容＞

＜クリア特典＞

絢麗蝶の爽美なロングヘア、絢麗蝶の爽美なメイクセット、爽美な花が咲き誇る城路、「新衣装お披露目イベントPart2 もう一度恋した私を抱いて」参加記念称号、その他ゲーム内アイテム

＜ラブ度特典＞

絢麗蝶の爽美な髪飾り、【全7種】お披露目会の彼ぬいぐるみ、【全4種】「新衣装お披露目イベントPart2 もう一度恋した私を抱いて」彼目線特別ストーリーヘイロン・ライ・椿・葛葉、絢麗蝶の爽美な着物コーデ、【全4種】★4【新衣装を身に纏い】ヘイロン・ライ・椿・葛葉、その他ゲーム内アイテム

＜ランキング特典＞

「新衣装お披露目イベントPart2 もう一度恋した私を抱いて」ランキング称号、絢麗の爽美な彼の着物コーデ、絢麗の爽美な彼の扇、その他ゲーム内アイテム

■期間限定「熱に溶かされる無防備な夜ガチャ」開催！

開催期間：2月5日（木）14:00 ～ 3月5日（木）15:59

本ガチャで新規登場となるカードは、開催中のストーリーイベントで"特効効果"を発揮し、弱った彼のボイスもついてきます！

＜期間限定カード＞

★5【熱にほどける理性】ライ（CV：犬神帝）

★4【熱に濡れる瞳】椿（CV：あさぎ夕）

■期間限定「椿Birthday記念ガチャ」開催中！

開催期間：2月1日（日）14:00 ～ 2月28日（土）15:59

椿の誕生日を記念して、過去に登場した椿のカードの出現率がアップしているガチャが開催中です。

※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。

※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。

https://games.dmm.com/detail/mugenrou

【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】

タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶

ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版 / DMM GAMES STORE版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

▼出演キャスト

テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉

あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか

【Romanteen18シリーズとは】

一日の終わりに幸せな夢を。

「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。

自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。

感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。

「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。

通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC developed by CYBIRD

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。