「プロテイン＝筋トレ」の常識を覆す。“運動しない女性”のためのプロテイン「＋leaf」“頑張らなくていい”支持を背景に、販路を拡大

epice「高たんぱく」でなくても、からだは整えられるのか？

プロテインと聞くと、「筋トレ」「ジム」「高たんぱく」というイメージが先行しがちです。

一方で、運動習慣がない、あるいは忙しくて体を動かす時間が取れない女性にとって、そうしたプロテインは「自分には向いていない」と感じられる存在でもありました。

＋leafは、そうした違和感から生まれました。

開発者自身、運動を日常的に行うタイプではなく、プレ更年期に差しかかり、体調や生活リズムの変化を感じていた一人です。

「誰もがたんぱく質をたくさん摂ればいいというわけでもない」

実際、国の栄養調査（国民健康・栄養調査）を見ると、多くの女性では、一日のたんぱく質摂取量そのものは、日常の食事でおおむね満たされているケースも見られます。

運動量が多くない状態で、さらに高たんぱくな食品を重ねることが、本当に体調の改善につながるのだろうか…？むしろ、消化や代謝の負担になってしまうこともあるのではないかと考えました。

＋leafが目指したのは、たんぱく質の量を必要以上に押し上げることではなく、体にきちんと使われる状態を整えること。

腸内環境に配慮した素材を組み合わせ、日々の食事の延長として、無理なく取り入れられる”補う設計”にしています。」

2025年11月にリニューアル販売した＋leaf。あくまで補う素材として。食事が基本という理念から、食事の代替はおすすめしていない。運動を前提にしないからこそ生まれた設計

＋leafは、運動を前提とした栄養補給ではなく、

日常生活の中で不足しがちな栄養を、無理なく補うことを目的に設計されています。

プレ更年期から更年期にかけては、ホルモンバランスの変化により、これまでと同じ生活をしていても体質が変わったように感じたり、腸内バランスが乱れやすくなる人も少なくありません。



そうした変化を感じ始めた世代の体に寄り添うことが、＋leafの設計の出発点でした。

腸内環境を意識した設計を軸にしながらも、開発の中で譲れなかったのが「素材のあり方」です。

生葉約50gは2株程度が目安生葉約50g相当の小松菜を配合

栄養をビタミン剤のような単体成分で補うのではなく、できるだけ自然なかたちで体に届けたい。

その思いから、1杯に生葉約50g相当の小松菜を、生の葉から加工したドライ粉末として配合しています。

生葉約50gはお浸し1皿程度に相当し、普段野菜がなかなか摂れないという方へも、ビタミン・ミネラル補給につながります。

また、幼い頃から家族の健康習慣として飲み親しんできたチャーガ（白樺菌核菌）も、＋leafには欠かせない素材でした。

ロシア産のチャーガ。最高級といわれており、抗酸化作用が非常に高いことで知られる。＋leafには5倍に濃縮したエキス末を配合している。



日々の体調管理を意識する中で、暮らしの中に自然に取り入れてきた素材だからこそ、配合を決めました。さらに、乳酸菌・ビフィズス菌に加え、オリゴ糖、イヌリン、米麹粉末を組み合わせた腸活設計により、一時的なケアではなく、体の土台から整えることを目指しています。

「頑張らなくていい」から、続いたという声

発売後、実際に＋leafを飲み続けている女性たちからは、日々の暮らしの中で感じた変化について、次のような声が届いています。

＊お通じのリズムが整った

これまで頑固な便秘に悩んでいた人からも、「毎朝のリズムを意識できるようになった」「お腹の調子が安定してきた」といった声が寄せられています。＋leafを取り入れてみた比較的早い段階で、腸の調子を意識するようになったという声が多く聞かれます。

＊肌の調子を前より意識できるようになった

「化粧水がスーッとなじむ感じがする」「肌の調子を気にかける余裕が出てきた」など、日常のスキンケアとの変化を感じる人もいます。

＊腹持ちがよく、気持ちが満たされる

空腹時に飲むと、無理に間食を探さなくても気持ちが落ち着くという声も。

「満足感はあるのに、胃にもたれない」という点が、続けやすさにつながっています。

＊飲みやすく、生活の中に自然に溶け込む

やさしい自然な甘さで、のど越しはさらっと軽やか。

「プロテインとして構えず、飲み物感覚でティータイムに飲んでいる」という声もあり、日常の一杯として取り入れられています。

＋leafのHPより。更年期の体調の変化にお悩みの方はとても多い。

いずれも、「何かを頑張って変えた」というより、「気づいたら続いていた」「いつの間にか生活の一部になっていた」という表現が多いのが特徴です。

無添加・シンプルだから、日常に溶け込む

＋leafは、香料・着色料・保存料を使用しない無添加設計。

小松菜の自然な青みと黒糖のやさしい甘みで、水でも飲みやすく、シェイカーも不要です。

忙しい朝や間食代わりにも取り入れやすく、

「プロテインを飲んでいる」という意識を持たずに続けられることが、支持につながっています。

水分にスーッと溶けるのでシェイカー不要！「整える」という、新しいプロテインの選択肢

「体を変えるために、無理をする」のではなく、

「今の暮らしの中で、少しずつ体を整えていく」。

＋leafは、そんな考え方を形にしたプロテインです。

日々の食事や生活リズムを大きく変えなくても、忙しい朝や、間食代わりの一杯として取り入れられること。続けること自体が負担にならず、気づけば生活の一部になっていること。

そうした“続けやすさ”を大切に設計されています。

運動習慣のない女性や、プレ更年期から体の変化を感じ始めた世代にとって、＋leafは「頑張るための栄養」ではなく、自分のペースで体と向き合うための新しい栄養習慣の選択肢として、静かに広がり始めています。

新たな取り組み：販路拡大について

より多くの方に製品を知っていただくため、昨年末より、公式オンラインショップに加え、

埼玉県の道の駅「アグリパークゆめすぎと(http://www.pikaru.co.jp/)」での取り扱いを開始しました。

道の駅では、通常サイズに加え、初めての方でも手に取りやすい5回分のお試し用も展開しており、

実際に商品を手に取って確認できる販売形態としています。

また、Yahoo!ショッピングでの販売も開始し、公式ショップ以外にオンライン上でも気軽に購入できる環境を整えました。

（商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/unique1515/komatsuna01.html）

日常的な買い物や情報収集の中で、これまでプロテインに縁がなかった運動習慣のない女性や中高年層にも、自然なかたちで製品に触れてもらえる機会を広げています。

つくり手の想い

「プロテインを“頑張るためのもの”ではなく、日々の暮らしを静かに支える存在にしたいと思い、＋leafをつくりました。

実際に続けてくださった方から、『無理なく続いた』『生活の一部になっている』という声を聞き、

この設計は間違っていなかったと感じています。

まだ多くの人に知られている存在ではありませんが、運動を前提としないプロテインを必要としている女性は、きっともっといる。

プレ更年期からの体の変化に戸惑う方に、“こういう選択肢もある”ことを、これからも丁寧に伝えていきたいです。」

【＋leaf（プラスリーフ） 販売元情報】

＋leaf（プラスリーフ）は、管理栄養士・内藤まりこが開発した女性の体調や生活リズムの変化に寄り添うことを目的とした食事設計型プロテインブランドです。

「高たんぱく」であることよりも、腸活とたんぱく質の摂取に注目し、日々の食事の延長として無理なく取り入れられる設計を大切にし、原料選定から配合まで一つひとつ丁寧に行っています。

※本商品および開発背景は、埼玉新聞でも紹介されました。

【企業名】 epice(エピス）

【所在地】 埼玉県草加市（以下略）

【販売責任者】 内藤まりこ【管理栄養士）

■ 商品ページ(公式オンラインショップ）

https://plus-leaf.com/(https://plus-leaf.com/)

■ お問い合わせ先

メール：plus.leaf2025@gmail.com

取材・商品サンプルの提供に関するお問い合わせも、上記メールアドレスまでお願いいたします。

〈商品概要〉

商品名：＋leaf（プラスリーフ）

発売日：2025年11月1日

内容量：480g（約15回分）

価格：通常価格 3,980円（税込）／定期価格 2,980円（税込）～

販売方法：＋leaf公式オンラインショップにて販売

URL：https://plus-leaf.com/

原材料：小松菜粉末（生葉50g相当/杯）、チャーガ（カバノアナタケ）、米麹粉末、オリゴ糖、イヌリン、黒糖、乳酸菌、ビフィズス菌 、葉酸

〈特徴〉

■運動をしない女性の“からだを耕す”無添加プロテイン

■小松菜×チャーガ×腸活菌による新発想の健康サポート

■スプーンで混ぜるだけ、水でもおいしく飲める軽やかな設計

■香料・着色料・保存料不使用の無添加設計