ジェイズレーシング本社でHonda乗りの魂を揺さぶる体感型イベント！2月11日（水・祝）から、「HONDA DESSE in J’S RACING 2026」開催

株式会社ジェイズ・コーポレーション

「ジェイズレーシング」ブランドを世界で展開する株式会社ジェイズ・コーポレーション(本社所在地:大阪府茨木市／代表取締役:梅本 淳一、以下「当社」）は、2026年2月11日（水・祝）から3月1日（日）までの期間、Hondaチューニングの魅力を「見る・聞く・測る・競う・味わう」の”五感”でフル体験できる入場無料の大型イベント「HONDA DESSE in J’S RACING 2026」(https://www.jsracing.co.jp/js2/index.asp?xMODE=BLOG&xBLOG_ID=1212)を開催いたします。

「HONDA DESSE in J’S RACING 2026」では普段は入れないピットエリアを特別開放し、雑誌企画で峠最速の称号「魔王」を勝ち取った「魔王S2000」のエンジン始動デモや、プロ水準の機材による愛車のパワーチェック、掘り出し物がいっぱいの3周年記念セールなど、すべてのHondaファン・車好きに捧げる「激アツ」なコンテンツを用意しています。

さらに2月13日（金）～15日（日）と3月1日（日）の4日間は「特別プログラム実施日」と位置付けて、安田裕信選手、大草りき選手、イゴール大村フラガ選手といったトッププロドライバーをゲストにお迎えして、シミュレーターを使った対決イベントやトークショーなど、特別なプログラムをご提供します。

安田裕信選手大草りき選手イゴール大村フラガ選手

■ 「HONDA DESSE in J’S RACING 2026」注目の主要コンテンツ

1. プロドライバーに挑め！「激熱！シミュレーター対決」

ZENKAIRACING製の本格シミュレーターを設置。プロドライバーの記録に挑戦いただけます。

2月13日（金）～15日（日）と3月1日（日）の特別プログラム実施日には、安田裕信選手、大草りき選手、イゴール大村フラガ選手らトッププロドライバーとの直接対決もいただけます！

【ゲストドライバー参戦スケジュール（各日終日）】

2月13日（金）：安田裕信 選手

2月14日（土）・15日（日）：大草りき 選手

3月1日（日）：イゴール大村フラガ 選手

【賞品】 上位入賞者（優勝～3位）に「プロドライバー直筆サイン入りJ'Sグッズ」を贈呈。

【料金】 10 分 1,000 円 / 1 時間 5,000 円（1,000 円お得！）

※ 次世代育成のため、学生の方は学生証提示で無料体験が可能です。（時間制限あり）

ジェイズレーシングは「未来のレーサー」を応援しています。

※ マイグローブをお持ちの方はご持参ください（貸出あり）

2. 伝説の「魔王号」が目覚める！エンジン始動デモ＆ピット特別開放

特別プログラム実施日（2月13日（金）～15日（日）、3月1日（日））には「魔王S2000」をはじめ、「CIVIC TCR」「FITスーパー耐久号」のエンジン始動デモを一日3回（11時～、14時～、16時～）実施。普段は立ち入ることのできないピットエリアも特別に一般開放いたします。

3. 愛車の実力をプロ水準の機材で精密計測！「ダイナパック パワーチェック」

プロ仕様の計測機「ダイナパック」を使用し、愛車の馬力を精密計測することができます。

J'S RACING ECUを新規導入される方には特別割引も実施します。（※1日最大5台・予約優先）

※ 本企画に参加いただけるのは、保安基準適合車に限ります。

4. J’S RACING 梅本代表 サイン会＆フォトセッション

2月13日(金)・14日(土) 14:00から、先月開催された国際耐久レース「24 Hours of Dubai 2026」でも優勝を果たした、J’S RACING 代表/ドライバーの梅本淳一とのサイン会＆フォトセッションも開催します。

5. 3周年記念！お宝パーツ大放出＆最大10%OFFセール

イベント期間中、J'S RACINGのパーツ全品を特別価格（期間中 最大10%OFF）で販売します。3周年を記念した掘り出し物ザクザクの「お宝パーツ大放出」や、大幅割引券などが入った空クジなしの「最強ガチャポン」も開催します。

6. SNS投稿でスイーツ100食プレゼント（キッチンカー出店日限定）

キッチンカー出店日（2/14, 15, 3/1）に、会場で指定のハッシュタグ（#jsracing）を付けてSNS投稿いただいた方先着100名様に、お好きなスイーツを1つ無料でプレゼント。

さらに、SNSで話題の車系インフルエンサーのあの人も来場決定！誰が来るかは当日までのお楽しみです。

■ イベント実施概要

・名称： HONDA DESSE in J’S RACING 2026

・開催期間： 2026年2月11日（祝）～3月1日（日）10:00～17:00

（特別プログラム実施日： 2月13日（金）～15日（日）、3月1日（日））

・会場： 株式会社ジェイズコーポレーション 本社（大阪府茨木市彩都もえぎ1-3-2）

・入場料： 無料

・予約連絡先（シミュレーター・ダイナパック共通）：072-641-9000 / factory@jsracing.co.jp

・イベント情報：https://www.jsracing.co.jp/js2/index.asp?xMODE=BLOG&xBLOG_ID=1212(https://www.jsracing.co.jp/js2/index.asp?xMODE=BLOG&xBLOG_ID=1212)

【株式会社ジェイズ・コーポレーションについて】

株式会社ジェイズ・コーポレーションは、ホンダ車専門ブランド「ジェイズレーシング」を展開。

「パーツ開発は常にサーキットで培われる」という理念のもと、世界中で評価される製品を開発・販売しています。また、年間2500台規模の車両販売事業や高性能ミラーブランド「クラフトスクエア」の展開に加え、物流を担う子会社の株式会社ジェイズトランス、JAF公認コースを運営する株式会社セントラルサーキットを有し、グループ全体で多岐にわたる事業を展開しています。

所在地:大阪府茨木市彩都もえぎ1丁目3-2

代表者:代表取締役 梅本 淳一

創業:1989年11月

URL: https://jscorporation69.com/