GMOリザーブプラス、医療機関間の紹介・予約をデジタル化する「医療連携機能」を提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOリザーブプラス株式会社（※1）（代表取締役社長：福眞 総一郎 以下、GMO-RP）は、2026年2月5日（木）より、医療特化型予約管理システム「メディカル革命 byGMO」のオプション機能として、新たに「医療連携機能」の提供を開始します。

本機能では、紹介元と紹介先の医療機関間で従来FAXや電話で行われていた患者紹介や外来・検査予約などの業務プロセスをデジタル化し、クラウド上で安全に共有・管理できるようにすることで、連携業務の効率化と医療従事者の業務負荷軽減を実現します。実証環境での検証では、紹介・予約対応に1件あたり30分以上要していた作業時間を5分程度へ短縮した効果が確認できています。

なお、本機能に関する仕組みについては、現在特許出願中です。



（※1）GMO-RPは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社の連結会社です。

【背景と概要】

昨今、高度治療と慢性期の役割分担、専門性の異なる医療機関の協働治療、治療から回復後のケアまで切れ目ない医療提供、人材や機器など限られた医療資源の有効活用、患者の重複検査削減などを背景に、医療機関同士の連携が求められています。

一方で、紹介元と紹介先の医療機関間で行われる患者紹介や外来・検査予約などの多くは、依然としてFAXや電話といったアナログ手段に依存しています。そのため医療機関連携には、問診票や検査画像の送付から予約確定までに手間と時間を要し、紹介先・紹介元の双方で入力作業が重複する等の課題が生じています。

医療機関の経営に革命をもたらすことを目指すGMO-RPは、2018年にGMOインターネットグループにジョインし、SaaS型予約管理システムを中核に、WEB問診・オンライン診療・キャッシュレス決済連携、AIを活用した医業経営分析ツールなど、医療DXを推進する多様なサービスや機能を提供しています。

こうした取り組みの一環として、医療機関連携における課題を解決すべく、医療特化型予約管理システム「メディカル革命 byGMO」のオプション機能として、「医療連携機能」の提供を開始します。

今後もGMO-RPは、圧倒的な開発力を背景とした高度な予約最適化エンジンによるサービス提供を通じて、病院や診療所・歯科・動物病院といった医療経営の改革を加速させてまいります。

【「医療連携機能」について】（URL： https://medical-reserve.co.jp/products/renkei(https://medical-reserve.co.jp/products/renkei) ）

「医療連携機能」は医療特化型予約管理システム「メディカル革命 byGMO」のオプション機能です。紹介元の医療機関から紹介先の医療機関への患者紹介や外来・検査予約、検査委託費や紹介料等に関わる請求業務などのプロセスをデジタル化し、医療機関間の連携業務をクラウド上で安全かつリアルタイムに行える環境を提供します。これにより、予約管理から医療機関間の請求業務までを一気通貫で効率化します。

本機能では、従来FAXや電話で行われていた紹介・予約業務をクラウド化し、問診票・検査画像などのデータを安全に送受信できる「医療連携メッセージ」によるデータ連携と、外来・検査などの空き枠をリアルタイムに共有・予約できる仕組みを実現しています。

紹介先の医療機関は、外来・検査の空き枠を常に最新の状態で共有できるため、紹介予約の取りこぼしや重複を防止できます。また、「医療連携機能」を通じて紹介元医療機関を増やすことで、新たな集患チャネルとしても期待できます。その結果、限られた人員でもより多くの紹介患者を受け入れられる体制が整い、医療機器や検査室などの稼働率向上にもつながります。

一方、紹介元の医療機関では、問診票・検査画像などをデータで連携できるため、送付にかかる手間や時間が削減でき、スタッフの負担軽減につながります。加えて、紹介先医療機関が保有する専門診療枠や検査機器（MRI・CT等）の空き状況を即時に把握し、その場で予約を行えるため、患者への案内を迅速かつ的確に行うことが可能です。

さらに、本機能上で紹介件数の自動集計から請求書発行までを行えるため、検査委託費や紹介料等に関する医療機関間の請求業務を含め、紹介元・紹介先双方の業務効率化を実現します。

【「メディカル革命 byGMO」について】（URL： https://medical-reserve.co.jp/(https://medical-reserve.co.jp/) ）

GMO-RPが提供する医療特化型予約管理システム「メディカル革命 byGMO」は、医療機関の予約受付業務のシステム化・効率化が図れるサービスです。2016年の提供開始以来、圧倒的な開発力を背景に高度な予約最適化エンジンをクラウドベースで提供し、医療機関の戦略的経営ツールに発展しました。予約最適化とあわせて様々なオプションサービスを組み合わせ、個々の医療機関に合わせたカスタマイズにより医療機関の収益向上に貢献しています。「予約・受付・問診・診察・会計」の作業をシステム化し、医療現場の業務効率化と患者利便性の向上を実現します。

なお、「メディカル革命 byGMO」では、アカウントの二段階認証を採用し、医療情報保護に関する「3省2ガイドライン」（※2）に準拠した安全な通信環境を提供しています。

（※2）医療情報を取り扱う事業者が適切な情報保護のために従うべきガイドラインで、3省2つのガイドラインの総称

厚生労働省発行「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

URL： https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

経済産業省と総務省による発行「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」

URL： https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html

【GMOリザーブプラス株式会社について】

医療特化型予約管理システム「メディカル革命 byGMO」をはじめ、歯科向け予約管理システム「Dentry byGMO」や動物病院向け予約管理システム「Animary byGMO」の開発および販売を通じて、「医療機関の予約管理の効率化」「医療機関の経営改善」「集患のサポート」の実現を目指しています。さらに、近年ではAIやロボットの研究開発にも取り組んでおり、「深層学習によるキャンセル率の予測」「人型ロボットによる医院受付の自動化」などを実現しています。

GMO-RPは「時間はデザインできる 医療経営にイノベーションを」をミッションに掲げ、医療機関の経営改革を加速させてまいります。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOリザーブプラス株式会社

お問い合わせ：https://gmo-reserve.plus/contact.html

【GMOリザーブプラス株式会社】（URL： https://gmo-reserve.plus(https://gmo-reserve.plus) ）

会社名 GMOリザーブプラス株式会社（旧：GMO医療予約技術研究所株式会社）

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目14番6号 ヒューマックス渋谷ビル７F

代表者 代表取締役社長 福眞 総一郎

事業内容 ■医療予約システム（医科・歯科・動物病院）

■ロボット・AIの開発・運営

■予約システムのOEM提供

■予約システムプラットフォームの提供

■他業種予約システムの提供（スクール予約、鍼灸予約システムなど）

資本金 4億28百万円

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】（URL：https://www.gmo-pg.com/(https://www.gmo-pg.com/) ）

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：3769）

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL： https://group.gmo/(https://group.gmo/) ）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2026 GMO Reserve Plus Co.,Ltd. All Rights Reserved.