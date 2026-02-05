新感覚！あの「とろける生大福」がネオ和菓子として新登場！「南安曇農業高校 × 胡蝶庵 × 大王わさび農場」のコラボ商品

綿半ホールディングス株式会社

あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「とろける生大福」などを展開する、株式会社綿半三原商店（長野県安曇野市 代表取締役社長 北沢智洋 以下、当社）は、地域の魅力を発信する「安曇野オリジナル商品開発プロジェクト」に参加し、南安曇農業高校の学生が考案した「わさび生大福」の販売を開始します。

このプロジェクトは、安曇野の主要作物や特産品をテーマに地元高校生が商品開発に挑戦し、地域の魅力と産業振興につなげることを目的としています。

本商品は、安曇野の名産「わさび」を活かした新感覚の和菓子です。

もちもちとした食感の大福生地の中には、わさび風味のクリームをたっぷりと包み込みました。

さらに、厳選したわさびペーストに、辛味とみずみずしい香りが特長の葉わさびをアクセントとして加え、わさび本来の風味を引き立てました。口に入れた瞬間に広がるピリッとした辛味と、鼻に抜ける爽やかな香りが印象的な一品となっています。わさびペーストおよび葉わさびには、信州・安曇野を代表する観光スポットとして全国的にも知られる大王わさび農場の原料を使用しています。

わさびならではの刺激をアクセントにした、「和」と「刺激」が出会う意外な美味しさ“斬新ネオ和菓子”として、どうぞお楽しみください。

◆販売情報

■南農マルシェ 先行販売

日時：2026年2月5日（木）

時間：15:00～18:00

場所：安曇野市役所1階東側ロビー

■店頭販売

販売開始日：2026年2月8日（日）～

販売店舗：胡蝶庵各店舗

※各店数量限定・なくなり次第終了

【商品情報】

商品名：とろける生大福（わさび）

販売価格：220円（税込）

※南農マルシェ販売価格になります。

今後も胡蝶庵ブランドとしてますます技術を磨き、お客さまに安心安全でとても美味しい商品をお届けすることを心掛け「和み」の価値を提供してまいります。

▼販売店舗はこちら▼

あづみの本店、イオン豊科店、ベイシアあづみの堀金店、松本寿店、松本石芝店、諏訪店、南長野店、中野店

公式ホームページ: https://kochouan.jp/

▼その他あづみの茶胡蝶庵の商品がお楽しみいただけるオンラインショップはこちら▼

オンラインショップ：https://paytouch.jp/shop/kochouan/c/c17/