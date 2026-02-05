株式会社エフアンドエム

　中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、高崎信用金庫（本店：群馬県高崎市、理事長：片山 政明）が主催する企業向けセミナー「補助金セミナー」（以下、「本セミナー」）に登壇します。




1．セミナーの背景


　本セミナーでは、令和7年度補正予算および令和8年度予算における国の補助金支援策等の概要をご紹介します。また、実際に採択された企業の成功事例を交え、採択後に企業が取り組むべき具体的なポイントに焦点を当て解説します。



2．「補助金セミナー」概要


開催日時：2026年2月19日（木）14:00～16:00


会場：高崎信用金庫　本部　3階ホール


参加費：無料


定員：先着50名様


内容：第一部：経済産業省関東経済産業局


　　　　　　 「令和7年度補正および令和8年度予算に係る補助金等の概要」


　　　第二部：株式会社エフアンドエム


　　　　　　　営業推進本部　副本部長　工藤　雅史


　　　　　　 「補助金採択事例紹介と採択後企業が取り組むポイント」




【会社概要】


会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）


証券コード：4771 (東証スタンダード)


代表者：代表取締役社長　森中 一郎


設立：1990年（平成2年）


資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）


連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）


事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス


　　　　　中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）


　　　　　中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス


　　　　　会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）


　　　　　社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）


　　　　　ISO・Pマーク認証取得支援サービス


　　　　　パソコン教室


　　　　　アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」


　　　　　経営革新等支援機関関連業務


　　　　　講師派遣型研修サービス


事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社


従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）


URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/