【北海道初導入】ルスツリゾートに FULL SWING 社製ゴルフシミュレーターが登場！

北海道・ルスツリゾート（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：加森 久丈）は、 2026年2月7日(土)より、FULL SWING 社製による、高性能ゴルフシミュレーターをリゾート内2か所に設置し、北海道内初の導入施設として営業を開始いたします。

「FULL SWING」は、スポーツテクノロジー業界で高い評価を受けており、PGA TOUR、GOLF Channel、Topgolf Swing Suites の公式ライセンスシミュレーターとして採用されているブランドです。実際の打球データを高精度に計測し、リアルな弾道や打感を再現。練習からラウンド体験まで幅広く対応し、技術向上とエンターテインメント性を両立した次世代のゴルフ体験を提供しています。

本ゴルフシミュレーターは、季節や天候、時間帯を問わずご利用可能で、旅の合間のアクティビティとしてもお楽しみいただけます。夏期のゴルフコースでの実際のラウンドに加え、ラウンド前後の調整やコンディションづくりにも最適な環境をご提供します。日本語・中国語・韓国語を含む多言語対応により、海外からのお客様にも快適にご利用いただけます。

ルスツリゾートでは、自然、食、アクティビティを通じて心身を整える「ウェルネスリゾート」としての取り組みを推進しています。「FULL SWING」の導入により、ゴルフ経験者はもちろん、これまでゴルフに触れる機会の少なかったお客様にも、気軽に楽しめる新たなゴルフ体験を提供してまいります。

滞在スタイルに合わせて選べる、2つの設置拠点

FULL SWING ゴルフスタジオ PRO

ショットデータを高精度に計測する「PRO2.0 STANDARD」に加え、パッティング練習に特化した「Virtual Green」を導入。ラウンド前後の調整や技術向上を目的とした本格的な練習に最適です。

・営業期間：2026年2月7日（土）～ 2026年3月31日（火）

・営業時間：9:00 ～ 21:00（受付 20:00まで）

・場所：ノースウィング4F「ウェルネスセンター寿」前

・予約：事前予約制

・URL：https://rusutsu.com/onsen-wellness/golf-studio-pro

PRO2.0 STANDARD

インパクト時のボールをION3カメラで計測し、タイムラグのない弾道を再現。プロレベルの要求にも応える高い性能を備えています。

料金：1時間 1グループ 10,000円（税込）

※3名様迄

※レンタルクラブ無料

Virtual Green

床面のアクチュエーターが作動し、スクリーン上の地形に合わせて、実際の傾斜や起伏をリアルタイムに再現します

料金：1時間 1グループ 10,000円（税込）

※4名様迄

※レンタルクラブ無料

［PRO2.0 STANDARD］＆「Virtual Green］

料金：1時間 1グループ 15,000円（税込）

※4名様迄

※レンタルクラブ無料

FULL SWING ゴルフスタジオ

ゴルフ界で最も革新的な弾道計測器を活用した「KIT STUDIO」を設置。さまざまなセットアップ構成に対応しており、自分のスキルを磨くために理想的な環境を作ることができます。また、友人と一緒に、これまでにないバーチャルゴルフ体験を楽しむことが可能です。

・営業期間：2026年2月14日（土）～ 2026年3月31日（火）予定

・営業時間：15:00 ～ 21:00（受付 20:00まで）

・場所：ルスツリゾートホテル サウスウイング 1F「ルスツアリーナ」

・予約：事前予約制

・URL：https://rusutsu.com/indoor-activities/golf-studio/

KIT STUDIO

デュアルトラッキング技術により、インパクト時および飛行中のボールデータを瞬時に計測。コース上さながらのリアルな弾道を再現します。

料金：1時間 1グループ 6,000円（税込）

※4名様迄 ※レンタルクラブ無料

FULL SWING について

FULL SWING GOLFは、PGAツアー、ゴルフチャンネル、およびTopgolf Swing Suitesの公式ライセンスシミュレーターとして選ばれた、業界をリードするスポーツテクノロジーイノベーションを担うゴルフブランドです。特許取得済みのトラッキングテクノロジーを備えた唯一のインドアシミュレーターブランドとして、世界で最も象徴的なコースを体験でき、さらに比類のないリアルなボールフライトを提供している、プレーヤーに最も完全なインドアスポーツ体験を提供します。

また、弾道測定器FULL SWING KITは、タイガー・ウッズによりテストされ、信頼されている測定器で、高度解像度の高いビデオを含む16ポイントのクラブとボールデータをゴルファーに提供。

FULL SWINGテクノロジーを愛用するTEAM FULL SWINGには、PGAツアーのスター、タイガー・ウッズ、ジョン・ラーム、ダスティン・ジョンソン、ザンダー・シャウフェレ、パトリック・カントレー、ジョーダン・スピース、LPGAのブルック・ヘンダーソンや渋野日向子選手なども名を連ねています。

FULL SWING JAPAN

