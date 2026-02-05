『ラブパワーキングダム2』累計7,000万回以上診断された恋愛診断サイト「LoveCharacter64」とコラボレーションした新診断コンテンツ「モテタイプ診断」を公開

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より放送開始するABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』と累計7,000万回以上診断されてきた恋愛診断サイト「LoveCharacter64（ラブキャラクター64）」がコラボレーションした新診断コンテンツ「モテタイプ診断」を本日より公開いたします。また、『ラブパワーキングダム2』に参加する全16名の「モテタイプ」診断結果を発表いたします。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちが、No.1モテ男＆モテ女の座をかけてハイクラスな男女の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショーです。本日公開された「モテタイプ診断」は、番組のテーマである“モテ”を軸に、気になる相手への踏み込み方や距離の縮め方などモテ方に着目して開発された診断コンテンツです。

■「モテタイプ診断」概要

1.以下の診断サイトURL（https://lovecharacter64.jp/motetype16）へアクセスしてください。

2.診断スタート画面より、計12つの質問に順に答えていきます。

3.すべての質問に回答すると、あなたの「モテタイプ」診断結果が表示されます。

診断サイトURL：https://lovecharacter64.jp/motetype16

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。新たなモテバトルの幕開けを、新診断コンテンツ「モテタイプ診断」とあわせて是非お楽しみください。

■『ラブパワーキングダム』とは

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

■「LoveCharacter64（ラブキャラクター64）」とは

「LoveCharacter64（ラブキャラ診断64）は、恋愛における価値観・依存度・未来志向などを6つの心理軸から解析し、16キャラクター × 4分類（＝計64タイプ） に細分化して診断結果を提示する、“深掘り型恋愛診断サイト”です。診断結果では、可愛らしいキャラクターとともに、恋愛傾向や相性タイプ、愛され方のクセを可視化。SNSでシェアしたくなるカード型のデザインが特徴です。診断ロジックは一般社団法人 日本恋愛学協会が監修。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ