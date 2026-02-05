NOSE SHOPがプロデュースするデイリーフレグランス「KO-GU（コーグ）」のオードパルファムから、人気の香り5種が再登場。春の訪れを感じさせるラインアップが2/20（金）発売

NOSE SHOP株式会社

KO-GU

ニッチフレグランスの専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」がプロデュースするフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のオードパルファムより、過去人気を集めた香り5種が2026年2月20日（金）再登場。また、KO-GU 新宿限定で、2026年2月5日（木）より先行販売いたします。

昨年12月、ブランドフィロソフィーのアップデートとともに、パッケージデザインを一新したKO-GU。今回、オードパルファムから過去高い支持を集めた香り5種（ウォーター・サクラ・グリーンティー・ローズ・スペアミント）が再登場。春の訪れを感じさせる、華やかでみずみずしい香りのラインアップが加わります。

日本から世界へ“良い香り”の新たなスタンダードを発信していく、KO-GUの新たなラインアップにぜひご注目ください。

春にぴったりな華やかでみずみずしい香り5種が再登場

KO-GU

今回、オードパルファムで過去人気を集めたラインアップが待望の再登場。春を予感させる、華やかで透明感のある香り5種（ウォーター、サクラ、グリーンティー、ローズ、スペアミント）が加わります。

KO-GU オードパルファム

【製品概要】

KO-GUオードパルファム

価格｜33ml 7,700円（税込）

ラインアップ（新5種）

ウォーター、サクラ、グリーンティー、ローズ、スペアミント

取扱店舗｜KO-GU 全店、オンラインストア、NOSE SHOP オンラインストア

発売日｜2026年2月20日（金）発売

（2026年2月5日（木）KO-GU 新宿 先行発売）

【ラインアップ】

ウォーター

タンジェリンの瑞々しさと、モスの陰影。森を流れる湧き水のような、生命力溢れるシトラス・シプレ。透明な水流が乾いた心を深く潤し、パチョリが静寂をもたらす。細胞の隅々まで染み渡る、飲むような香り。

サクラ

舞い散る花びらではなく、今まさに開花する生命力。ピーチやアガトスマの甘酸っぱい果実味が、サクラの可憐さと溶け合う。ビーズワックスの微かな重みが肌に温かく馴染む。春の光をその身に纏う、多幸感のある香り。

グリーンティー

新緑の茶畑を渡る風。摘みたて茶葉の瑞々しい渋みと、柑橘の弾ける光。タイムやラベンダーのアロマティックな余韻が、澱んだ空気を一掃する。渇きを癒やし、心身を内側から整えるクリーンな一滴。

ローズ

茎の青さや棘の鋭さ、花弁の生命力までを丸ごと表現。ベジタルな緑の香りとラズベリーの酸味が、甘美なローズをモダンに引き締める。奥底にインセンスの静寂を秘めた、媚びない大人のための「生きた」バラの香り。

スペアミント

鋭い刺激ではなく、優しく抜ける透明な風。スペアミントの清涼感をマグノリアやピオニーの甘さがふわりと包み込む。ユーカリが思考をクリアにし、トンカマメが肌に馴染む。深呼吸で心を整える、柔らかな覚醒の香り。

香りは、飾るものから「整える」ものへオードパルファム

KO-GU

19世紀の革命から始まった香水の歴史は今、新たなフェーズを迎えています。

KO-GUが目指すのは、権威やステータスをまとうための香水ではなく、日々の暮らしをチューニングする、“生活の道具”としての香り。香料素材の枠組みを超えた、純粋な“完成度”を追求し、最新の調香技術と感性が織りなす、ノイズのない澄んだ世界観を体現します。

また、従来のオードパルファムから変わらず、肌や髪、お洋服やお部屋にもマルチユースにお使いいただけるほか、多彩なバリエーションの中からお気に入りを見つけて、自分なりに香りのレイヤード（重ね付け）も楽しめます。

KO-GU

KO-GU（コーグ／香具）

デイリーフレグランス 日常にこそ、上質な香りを

製造から販売まで、全ての工程における無駄を省くことで、世界基準の良質な香料を使用した本格的なフレグランスをフェアプライスでお届けします。これこそが日常に寄り添う柔らかな香り。 肌や髪に纏う香水はもちろん、ハンドクリームやファブリックアイテムなど、生活の様々なシーンを上質な香りが彩ります。

日本におけるニッチフレグランスのパイオニアとして、世界中の前衛的で芸術的な香水を集めたセレクトショップ「NOSE SHOP（ノーズショップ）」が、あえてその対極にある「日常」に目を向けてプロデュースしたブランド、それが「KO-GU（コーグ）」です。数多の個性的な香水を届けてきた知見があるからこそ辿り着いた答え。 それは、一瓶に込められた哲学や背景にあるクリエイターの想いを深く理解しているからこそ、あえてコンセプトやビジュアルを削ぎ落とし、ただ純粋に「生活の道具」として提案する「良い香り」でした。

世界的な実績を持つトップクラスの香料メーカーと連携し、世界で活躍する調香師の確かな技術と感性で仕立てた上質な香料を配合。その香りの良さを最大限に引き出すため、国内の工場にて、製品ごとに最適な製法で生産しています。植物由来のアルコールなど、環境への配慮と使い心地の良さを追求した素材を厳選。年齢・性別を問わず、すべてのお客様に、暮らしの邪魔をしないシンプル・クリーン・ナチュラルな香りを、毎日使いやすいフェアな価格で提供します。もちろん、素材へのこだわりや環境・生物多様性への配慮も忘れません。

ここ日本から世界へ、「良い香り」の新たなスタンダードを発信していくことを目指しています。 好きな香りの基準を知ることは、自分自身を知ること。多彩な香りのバリエーションの中からお気に入りを見つけて、そのときの気分で香りを選び、自分なりに香りのレイヤード（重ね付け）も楽しめます。KO-GUは積極的・能動的に香りと寄り添う、新しい生活様式を提案します。

KO-GU 新宿

［店舗一覧］

KO-GU 新宿

東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B1F TEL 03-6279-0112

KO-GU 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6805-0988

KO-GU 池袋

東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館 2F TEL 03-6384-4000

KO-GU 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 ルクア イーレ 2F TEL 06-4256-7605

KO-GU 京都

京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F TEL 075-585-2895

KO-GU オンラインストア

https://ko-gu.com/

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に16店舗を展開しています。（2026年1月時点）高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

https://noseshop.jp/