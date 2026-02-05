福岡の老舗「元祖もつ鍋 楽天地」福岡市内の12店舗にモバイルバッテリーシェアリング「プラパ」を導入
スリーアール株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：今村陽一）は、福岡のソウルフード「元祖もつ鍋 楽天地」（運営：有限会社 楽天地）の福岡市内12店舗に、モバイルバッテリーシェアリングサービス「＋％ PLUS PERCENT（プラスパーセント）」（以下「プラパ」）を設置いたしました。
本取り組みは、同じく福岡に本社を構える株式会社オーニシ（代表取締役社長：大西怜）と協力し進めている地域共創プロジェクトであり、観光客・ビジネス客を含む来店客の利便性向上を目的としており、福岡を拠点とする企業同士が連携することで、インフラを強化するものです。
スマートフォンをはじめとするデジタル機器の普及により、外出先での充電ニーズは急速に高まっています。「＋％ PLUS PERCENT（プラパ）」は、アプリから簡単に利用できるモバイルバッテリーシェアリングサービスで、“プラッと探してパッと充電”をコンセプトに、街のあらゆる場所で快適に利用できる環境を提供しています。
利用料金は最初の1時間未満で100円、12時間まで250円と、ご利用しやすい料金設定で、日常のちょっとした“困った”を解決します。
元祖もつ鍋 楽天地は、創業40年を超え、地元客から国内外の観光客まで幅広く利用される福岡を代表する名店です。
今回の設置は、国内外から来られるお客様の食事中の充電ニーズに対応し、安心してお食事を楽しめる環境づくりを目的とした、「充電ができる飲食環境づくり」を支える取り組みです。
スリーアールは、飲食店・商業施設・企業・自治体などとの共創を通じ、福岡を起点にネットワークの拡大を目指しています。
設置概要
設置店舗：以下12店舗
- 元祖もつ鍋もつ焼楽天地 ヨドバシ博多駅店
- 元祖もつ鍋もつ焼き楽天地 ４階離れ ヨドバシ博多駅店
- モツ酒場楽天地 ＫＩＴＴＥ博多店
- 元祖もつ鍋楽天地 天神西通り店
- 元祖もつ鍋楽天地 福岡天神総本店
- 元祖もつ鍋もつ焼き楽天地 天神大名店
- 元祖もつ鍋楽天地 西中洲店
- 元祖もつ鍋もつ焼き楽天地 薬院渡辺通り店
- 元祖もつ鍋楽天地 アパ博多駅東店
- 元祖もつ鍋楽天地 博多駅前店
- 元祖もつ鍋楽天地 天神ソラリアステージ味のタウン店
- 元祖 もつ鍋 楽天地 天神 本店（アクロス福岡内）
公式サイト：https://rakutenti.com/
スリーアールグループについて
スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。
国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。
主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。
また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。
スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。
本プロジェクトは、地域に根ざした企業や団体との連携を重ね、“地場から全国へ”広がる共創モデルを築くことで、新たなインフラと価値を生み出す挑戦を続けてまいります。
会社概要
会社名：スリーアール株式会社
所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階
代表者：代表取締役社長 今村陽一
設立：2001年5月24日
事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業
日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)
WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業
再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業
シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)
eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)
グループ会社：スリーアールソリューション株式会社
スリーアールソフトウェア株式会社
スリーアールエナジー株式会社
株式会社SACDOTNET
スリーアールインベストメント株式会社
会社サイト：https://3rrr-hd.jp
【本件に関するお問合せ先】
スリーアール株式会社 担当：首藤（しゅとう）
電話：092-441-4056 メールアドレス： pr@3rrr-hd.jp