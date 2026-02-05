株式会社長寿荘とのゴールドパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社長寿荘と、オフィシャルパートナー契約（ゴールドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■協賛内容

・ゴール裏4列目看板への広告掲出

・アカデミーアシスト

■契約期間

2026年2月1日～

株式会社長寿荘 代表取締役 海野 泰司 様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、株式会社長寿荘は水戸ホーリーホック様とのパートナー契約を更新し、本年度より「ゴールドパートナー」として新たな一歩を踏み出すこととなりました。創業75周年を迎え、「伝統を磨き、未来を創る」リブランディングを旗印に掲げる当社にとって、地域の誇りであるクラブをより力強く支えられることは大きな喜びであり、光栄の至りです。

今後はゴールドパートナーとして、ホスピタリティ企業としての「真心」を尽くし、ファンの皆さま、サポーターの皆さまと共に地域のつながりを一層深めてまいる所存です。

クラブのさらなる発展と、持続可能な地域社会の未来を共に創り上げるべく、社員一同全力で歩んでまいります。共に戦い、夢を掴み取りましょう。

法人概要

■法人名

株式会社長寿荘

■所在地

茨城県ひたちなか市大平1-22-1

■代表者

代表取締役 海野泰司

■事業概要

・ホテルの運営

・レストランの運営

・結婚式場の運営

■URL

https://www.hotel-terrace.com/