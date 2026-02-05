国内メジャー大会開催実績を誇る名門コースがGOLFZONに登場 「ザ・クラシックゴルフ倶楽部」をシミュレーションで体験可能に

GOLFZON Japan株式会社

GOLFZON Japan 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役： 今野晃広、以下「当社」）は、

当社シミュレーションゴルフ機器 （VISION／TWOVISION／TWOVISION NX）において、

新たに 「ザ・クラシックゴルフ倶楽部」（福岡県宮若市）を収録したことを お知らせいたします。

「ザ・クラシックゴルフ倶楽部」は、これまで国内メジャー大会を 3 度開催してきた実績を持ち、

さらに 2028 年度には国内メジャー 「日本女子オープンゴルフ選手権」開催も決定している、

日本を代表 する名門ゴルフコースです。

丘陵地の地形を生かした戦略性の高いレイアウト、美しく計算されたアンジュレーション、そしてメジャー大 会の舞台として磨き上げられたコースコンディションが特長で、トッププロからアマチュアゴルファーまで幅広 く高い評価を受けています。

今回の収録により、福岡県のゴルフコースとしては当社初の導入となり、地域性の広がりとともに、

より多様 なゴルフ体験の提供が可能となりました。

GOLFZONの高精度なシミュレーション技術により、実際のコース設計や距離感、ホールごとの戦略性をリア ルに再現。「テレビや大会で見たあの名門コースを、自分のプレーで体感できる」――そんな体験を、天候や移動 の制約なくお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、メジャー大会開催コースならではの緊張感と戦略性を、GOLFZONでのラウンドを通じて体験 してみてください。