最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― レシピ系SNSアカウント運用のポイントを集約した実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する、“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析から最新トレンドの検証まで、継続的かつ体系的に研究・実践を行う組織として機能しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で蓄積した知見をもとに、Z世代の感性を捉えたクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用などをテーマにセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実践的なノウハウをお届けする機会を定期的に設けています。

また、ONE Labではナレッジの体系化や、最新マーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでいます。変化の早いデジタル市場に対応できるよう、常に体制をアップデートしている点も特徴です。

今回の勉強会では、こうした日々の分析や実務で培った知見をもとに、企業の成長に寄与するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介します。マーケティング担当者の皆さまに、明日から取り入れられるノウハウを分かりやすくお伝えする内容です。

無料勉強会のテーマ：SNSアカウントにおけるレシピコンテンツの運用のポイント

近年、レシピ系コンテンツはSNS上で圧倒的な支持を集めており、食品メーカー、飲食店、EC事業者さまのSNSアカウントにて、日々の投稿テーマのメインコンテンツとして発信されています。

本セミナーでは、過去の食品メーカーをはじめとする複数アカウントの運用知見をもとに、レシピ系コンテンツで新規ターゲットへのリーチを伸ばすだけでなく、既存フォロワーのエンゲージメントを高めるための運用ノウハウを、分かりやすく解説。

弊社が、日々のアカウント運用で蓄積してきた知見を余すことなく共有し、明日から実践できる“レシピコンテンツの運用で抑えるべきポイントをお伝えします。レシピ系コンテンツを強化したい企業様にとって、有益な学びが得られる内容ですので、ぜひ奮ってご参加ください。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年2月17日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年2月24日（火）12:00（※以下、別のテーマ）

日時 ：2026年3月 3日（火）12:00

日時 ：2026年3月10日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)