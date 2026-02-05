【参加者満足度96％】管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-2026 Winter-』を2月12日から開催！

株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)が運営する管理部門と士業のためのビジネスメディア「Manegy」は、2月12日より、管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-2026 Winter-』を開催いたします。


開催に伴い、ただいま参加者を募集中のためお知らせいたします。



本イベントのコンセプト


企業競争の激化と深刻な人材不足。管理部門も例外ではありません。


いま、経理・人事・総務・法務・情報システムといった管理部門には、限られたリソースで最大の成果を生み出す「高付加価値型組織」への変革が求められています。



本イベントでは、このような社会的要請に応えるべく、管理部門の最新トレンドと組織課題の解決策を、一度に効率的に収集できる場をご用意しました。



経営層・管理部門責任者・担当者の皆さまに向けて、法改正情報から最新テクノロジー活用法まで、注目テーマを取り上げたセミナーを多数放映します。


各分野の有識者が登壇し、明日からの実務に活かせる情報をお届けします。


イベント概要


イベント名：ManegyランスタWEEK-2026 Winter-


テーマ　： 経理、人事・総務、法務、情シス


日時　　： 2026年2月12日（木）～2月18日（水）　各日12：00～


　　　　　※一部日程で、開催時間が異なる場合がございます。


場所　　： オンライン開催


参加費　： 無料



放映セッション一覧


※セッションタイトル・内容・登壇者・開催日時は変更となる場合がございます。



◆経理向け



【2/12（木）12:05-12:30】


『AIエージェント時代の到来！ 税務・会計業務で使える生成AI実践セミナー』


＜登壇者＞


アクタス税理士法人


税理士


藤田 益浩 氏



【2/12（木）12:35-13:00】


『入金消込担当者、必見！ 月末月初のアナログな入金消込に潜むリスクと解決法』


＜登壇者＞


株式会社アール・アンド・エー・シー


企画本部 インサイドセールス部 部長


鈴木 康士朗 氏



【2/13（金）12:05-12:30】


『令和8年度税制改正のポイント解説』


＜登壇者＞


ＴＯＭＡ税理士法人 パートナー税理士


ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社 取締役


若林 寛 氏



【2/13（金）12:35-13:00】


『取適法からインボイス制度まで。 これから経理に求められる債務管理とガバナンスとは？』


＜登壇者＞


株式会社マネーフォワード


ERPマーケティング本部


合江 篤 氏



【2/16（月）12:05-12:30】


『インボイス・電帳法対応のその先へ 法対応と不正防止を両立する請求書管理のゴールとは』


＜登壇者＞


株式会社ビズリーチ


HRMOS事業部


大谷 亮介 氏



【2/16（月）12:35-13:00】


『請求業務をまるっとラクに。 請求管理～帳票発行で発生するミス・手間からの卒業宣言！』


＜登壇者＞


株式会社ラクス マーケティング統括部


マーケティング2部


今井 健翔 氏



【2/16（月）13:05-13:30】


『「金融もサブスクも公共料金も！」 お金の管理、未払いの回収に求められるDXとは？』


＜登壇者＞


Lecto株式会社


代表取締役 CEO


小山 裕 氏



◆人事・総務向け



【2/12（木）12:05-12:30】


『2026年法改正で何が変わる？ 企業が押さえるべき労働・社会保険法改正の全体像』


＜登壇者＞


株式会社EPコンサルティングサービス 取締役


社会保険労務士法人EOS 代表社員


株式会社EPCS沖縄 取締役


特定社会保険労務士


松本 好人 氏



【2/12（木）12:35-13:00】


『間接材購買プロセスのデジタルトランスフォーメーション（DX）化による戦略的購買改革の実現』


＜登壇者＞


SB C&S株式会社


ICT事業本部 パーチェスワン事業統括部 本部長


三松 俊裕 氏



【2/13（金）12:05-12:30】


『なぜタレントマネジメントは形骸化するのか？ 「使いこなせる」システム運用設計の秘訣』


＜登壇者＞


株式会社HRBrain


事業統括本部 FieldSales


岸川 迪椰 氏



【2/13（金）12:35-13:00】


『形だけではない、本物のジョブ型人事を実現するための「ジョブ型AI」活用』


＜登壇者＞


株式会社Job-Us


経営 CEO


馬渕 太一 氏



【2/16（月）12:35-13:00】


『組織の意思決定を加速させる、 従業員データを「リアルタイムに可視化し、即時に取り出せる」明日からできる仕組み作り』


＜登壇者＞


株式会社マネーフォワード


HRマーケティング・インサイドセールス本部 インサイドセールス部


三村 ののか 氏



【2/16（月）13:05-13:30】


『4月の法改正で企業に起こる影響とは


治療と仕事の両立支援で今から取り組むべきこと』


＜登壇者＞


アリルジュ株式会社


カスタマーエクスペリエンス


Director


松谷 達也 氏



【2/17（火）12:05-12:30】


『社員が自走する！ 働きがいの溢れるチームの作り方』


＜登壇者＞


株式会社リーディングマーク


組織開発カンパニー マーケティング部 部長


原 陽輔 氏



【2/17（火）12:35-13:00】


『― 社員が活躍する環境をどうつくる？ ― エンゲージメントを高める、これからのオフィス戦略とは』


＜登壇者＞


三菱地所リアルエステートサービス株式会社


マーケティング部 主事


玄甫 亮太 氏



【2/17（火）13:05-13:30】


『社員も会社も喜ぶ“おいしい健康経営”のカタチ


-手軽にはじめて、おいしく続けられる日清食品の考える食事サービスとは-』


＜登壇者＞


日清食品株式会社


ビヨンドフード事業部 フードサービスプランニング部


次長


萩原 裕朗 氏



◆法務向け



【2/17（火）12:05-12:30】


『【2026年1月施行】 取適法（改正下請法）３つの重要ポイント』


＜登壇者＞


TMG法律事務所


代表弁護士


吉田 浩司 氏



【2/17（火）12:35-13:00】


『リソース不足を解消・収益化を加速させる『法務アウトソーシング』の最前線』


＜登壇者＞


Authense法律事務所


企業法務分野マネージャー (第二東京弁護士会所属)


西尾 公伸 氏



【2/18（水）12:05-12:30】


『契約書の紙・電子混在を解決。 Excel・属人化を防ぐ「真の一元管理」』


＜登壇者＞


鈴与株式会社


データソリューション事業部 次長


櫻井 裕司 氏



◆情シス向け



【2/18（水）12:05-12:30】


『AI時代、バックオフィスは何屋になる？ ─ 迷える情シス・管理部門へ贈る羅針盤』


＜登壇者＞


一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会


代表理事


岡村 慎太郎 氏



>>イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/lunchstudy/event2026_21/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0206&argument=9cZmAaww&dmai=a69806b31b5bc2)


Manegy(マネジー)とは




『Manegy(マネジー)』（https://www.manegy.com/）は、経理財務・人事・総務・法務・経営企画などの企業の経営管理領域と、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの士業領域に特化したビジネスメディアです。


35年以上に渡り、同領域に特化した人材紹介サービスで培ったノウハウを持ち管理部門と士業を知り尽くしたMS-Japanが運営する同メディアでは日々業務に役立つ情報やコンテンツを更新しています。


>>Manegyの詳細はこちら(https://www.manegy.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0206&argument=9cZmAaww&dmai=a69806b31b5bc2)


運営会社情報MS-Japan（エムエスジャパン）




創業より35年以上に渡り、経理・財務・人事・総務・法務・経営企画といった「管理部門」と、弁護士・公認会計士・税理士などの「士業」に特化し、人材紹介事業・メディア事業を行っています。


【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


株式会社MS-Japan


メディア事業部 企画チーム　安藤


電話番号：03-3239-7373


メールアドレス：manegy@jmsc.co.jp


お問合せフォーム：https://www.manegy.com/inquiry/