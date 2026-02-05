「Madame Delluc（マダムドリュック）」2026年バレンタインコレクション　新フレーバー４種を含むチョコレートBOX、ビスケットサンド、スイーツなどを発売

株式会社アチェロ

現在のベルギー王室御用達ショコラトリーの中で最も古く称号を授与され、唯一女性ショコラティエが創業したチョコレートブランド「Madame Delluc」（以下、マダムドリュック）は、日本の正規販売代理店である株式会社アチェロ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤照美)を通じて、2026年バレンタインコレクションを、全国のマダムドリュック直営店（東京、京都、大阪）5店舗、全国19店舗(※1)の百貨店催事およびマダムドリュック公式オンラインショップ（https://madamedelluc.jp/online/）にて、数量限定で発売いたします。

※1：宮城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・石川・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・福岡・沖縄

今年のバレンタインコレクションは、“『Love Gate』”をテーマに、扉の向こうに広がるショコラの庭園を表現しました。 2026年新作ショコラは、ストロベリーガナッシュをダークチョコレートでコーティングした「Fraise（フレイズ）」をはじめ、ジャスミンフレーバーのキャラメルをミルクチョコレートでコーティングしたJasmin（ジャスマン）」、香ばしいピスタチオのプラリネをホワイトチョコレートでコーティングした「Pistache（ピスタシュ）」、バニラのガナッシュをミルクチョコレートでコーティングした「Vanille（バニーユ）」計4種類が登場し、3種類のアソートボックスを用意いたしました。原材料やショコラの品質にこだわりつくりあげた新作ショコラの数々、創業者マリーのショコラへの想いをのせた特別商品をお楽しみいただけます。

また、ミルクショコラをサンドした「Biscuit au Chocolat(ビスキュイ オ ショコラ)」と、ナッツが香ばしいプラリネをサンドした「Biscuit au Praline(ビスキュイ オ プラリネ)」の2種類の味を楽しめるビスケットサンドや、昨年発売し人気を博した「ミニメロケーキ」なども発売いたします。さらに、百貨店催事4店舗(※2)では、マダムドリュックのクーベルチュールを贅沢に使用したソフトクリーム「Luxe Chocolat Soft cream」や苺とショコラのマリアージュが楽しめる「Fraises et chocolat」も販売いたします。

※2：リュクスショコラソフトクリーム：東武宇都宮百貨店（栃木）、あべのハルカス近鉄本店（大阪）、デパートリウボウ（沖縄）、フレイズ エ ショコラ：東武宇都宮百貨店（栃木）、エキュート大宮（埼玉）、あべのハルカス近鉄本店（大阪）

マダムドリュック 2026年バレンタインコレクション 商品概要

販売店舗：マダムドリュック直営店および全国19店舗(※)の百貨店催事

※宮城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・石川・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・福岡・沖縄

オンラインショップ：マダムドリュック オンラインショップ（https://madamedelluc.jp/online/）

2026年新作フレーバー

2026年は新作フレーバーが4種登場します。

【Fraise（フレイズ）】

ストロベリーをダークチョコレートでコーティングしました。

【Jasmin（ジャスマン）】

ジャスミンフレーバーのキャラメルをミルクチョコレートでコーティングしました。

【Pistache（ピスタシュ）】

ピスタチオプラリネをホワイトチョコレートでコーティングしました。

【Vanille（バニーユ）】

バニラガナッシュをミルクチョコレートでコーティングしました。

2026年新作BOXシリーズ「Love Gate（ラブゲート）」

2026年新作ビスケットサンド

ミルクショコラをサンドした「Biscuit au Chocolat(ビスキュイ オ ショコラ) 」と、ナッツが香ばしいプラリネをサンドした「 Biscuit au Praline(ビスキュイ オ プラリネ) 」の2種類の味をご用意しました。BOXは、1920年代の舞台挿入歌として作曲され、1950年代にミュージカル・コメディ『Tea for two(二人でお茶を)』で人気となった歌、『Tea for two』からインスピレーションを受けてデザインされています。

その他 2026年バレンタイン商品ラインナップ

店舗・期間限定スイーツ

マダムドリュックのクーベルチュールを贅沢に使用した店舗・期間限定スイーツを用意いたしました。

ノベルティ

期間中5,400円（税込）以上ご購入いただいた方に、オリジナルノベルティグッズをプレゼントします（以下の店舗限定）。

■『Madame Delluc』

1919 年、チョコレートを愛してやまない女性創業者「Mary Delluc（マリー・ドリュック）」が自分で手作りしたチョコレートを世界に広めることを夢見て、ベルギー・ブリュッセルのロワイヤル通りに店舗を開業しました。現地では「Mary（マリー）」という名称で親しまれております。創業者のマリー・ドリュックは、原材料とショコラの品質にこだわり、１つ１つ手作りで作られたショコラは小さな宝石と呼ばれることになりました。創業から 100 年を超えた今も、Excellence（卓越性）、Tradition（伝統）、 Quality（品質）をキーワードに、全てのチョコレートで、風味、香り、質感、見た目が完璧に調和するように作られております。1942 年、ベルギー王室御用達の称号を授与されて以来、80 年以上も称号を保持しております。現在の王室御用達ショコラトリーの中で最も古く称号を授与され、唯一の女性ショコラティエが創業したチョコレートブランドです。

【ホームページ】 https://madamedelluc.jp/

■株式会社アチェロ

代表取締役社長：加藤 照美

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-16-4 野村不動産渋谷道玄坂ビル５階

電話番号：03-3461-0744

事業内容：食品販売、飲食店の運営