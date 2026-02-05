BS11『琥珀の旅路 ブレンデッドが変えたスコッチの歴史』にてスコッチの歴史を変えたブレンデッドウイスキーとして「デュワーズ」が登場

バカルディ・ジャパン株式会社

バカルディ ジャパン株式会社（代表取締役社長 東智徳）が輸入し、サッポロビール株式会社（代表取締役社長 時松浩）が販売するスコッチウイスキーブランド国内売上No.1（※１）のデュワーズは、2025年12月17日（水）にBS11にて放映された、スコッチウイスキーの歴史と文化をテーマとした特別番組『琥珀の旅路 ブレンデッドが変えたスコッチの歴史』の制作に協力いたしました。

同番組は、俳優の伊藤英明さんと浦彩恵子さんがスコットランドのグラスゴーを訪れ、世界のウイスキー市場規模約840億ドルの約70％を占めるブレンデッドウイスキー（※2）の魅力がどのように形成されてきたのかを業界史の観点から紐解く内容となっています。番組内では、ブレンデッドウイスキーの歴史を象徴するブランドのひとつとして「デュワーズ」を取材していただき、デュワーズの原酒を蒸溜するアバフェルディ蒸溜所での生産プロセスを紹介していただきました。また、デュワーズ名誉アンバサダーである酒向明浩氏の案内で、通常は公開される機会の少ないデュワーズのマスターブレンダーであるステファニー・マクラウドのブレンディングの現場を特別に撮影していただき、日々ブレンディングに向き合う仕事の様子を放送していただきました。

※１：インテージSRI＋2025年1月～12月スコッチウイスキー販売金額より。７業態計（SM・CVS・HC・DRUG・酒量販店・一般酒販店・業務用酒販店）

※2：出典 H&Iグローバルリサーチ株式会社による2024年の世界のウイスキー市場規模調査

■番組の概要と見どころ

【番組概要】

・番組名：「琥珀の旅路 ブレンデッドが変えたスコッチの歴史」

・放送局：BS11

・放送日時：2025年12月17日（水）23:00～

・出演者：伊藤英明さん、浦彩恵子さん、酒向明浩氏 他

・番組アーカイブ：バカルディ ジャパン公式YouTubeチャンネルにて公開

https://www.youtube.com/watch?v=FX64wenKhMg

【見どころ】

・スコッチ市場の中核を担う「ブレンデッド」の誕生と歴史を紹介

番組では、スコッチウイスキーが世界的な酒類文化として定着する過程において、ブレンデッドウイスキーが果たしてきた役割を中心に構成。単一蒸溜所の個性を楽しむシングルモルトとは異なり、複数の原酒を組み合わせることで品質の安定と飲みやすさを実現してきたブレンデッドの魅力を、「デュワーズ」を生み出したデュワー家の功績やデュワーズの原酒が蒸溜されるアバフェルディ蒸溜所の取材を通じて紹介していただいています。

・デュワーズ名誉アンバサダー酒向明浩氏の案内のもと、ブレンデッドの本質に迫る

ゲストの伊藤英明さんと浦彩恵子さんのお二方を、酒向明浩氏が案内する形でブレンデッドウイスキーの成り立ちや魅力を解説していただきました。普段は味わうことができない熟成前の原酒「ニューポット」の解説やマスターブレンダーのステファニー・マクラウドが原酒をブレンドし、デュワーズの味を決めるブレンドの現場をご案内いただきました。

■Dewar'sについて

1846年にスコットランドで誕生して以来、180年近く世界で愛され続けるスコッチウイスキー。創業者ジョン・デュワーによって生み出された、「華やかな香りと、ダブルエイジ製法によるどこまでもなめらかな味わい」のデュワーズは、彼の息子たちの「革新的なアイデアと揺るぎない信念」によって世界的なウイスキー・ブランドとなりました。

・デュワーズ公式サイト：https://www.dewars-jp.com

