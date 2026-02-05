日本で販売好調の「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ」アメリカAmazonでの販売を開始

株式会社サンセリテ札幌

アメリカ用パッケージ「ＤＡＳＨＩ ＤＡＳＨ」

株式会社サンセリテ札幌（本社：北海道札幌市）は、日本国内で販売している無添加の出汁商品「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ（かけだし）」の米国向け商品を、2026年2月より米国のAmazon.comにて販売開始いたしました。

本商品は、日本の食生活を支えてきた出汁を、海外の食卓でも取り入れやすい形で提案するものです。

日本国内で培った実績をもとに、海外向けに展開

国内で展開中の無添加粉末出汁「KAKEDASHI（かけだし）」栄養をおいしく補う商品です栄養素量も分析

「ＫＡＫＥＤＡＳＨＩ（かけだし）」は、2024年12月の発売以降、忙しい日常の中でも手軽に出汁の風味と栄養を取り入れられる商品として、日本国内で支持を集めてきました。6種の出汁素材をそのまま粉末にした、無添加の出汁です。料理に“ふりかける”という使い方は、味の調整や仕上げにも取り入れやすく、日常的な調理シーンで活用されています。

今回の海外展開にあたっては、商品名・パッケージ表現を海外向けに調整しています。中身の仕様は国内向け商品と同様で、日本で親しまれてきた味わいや栄養をそのまま届ける形としています。

商品名「ＤＡＳＨＩ ＤＡＳＨ」に込めた思い

海外向けの商品名は「ＤＡＳＨＩ ＤＡＳＨ（ダシ・ダッシュ）」です。「DASH」という単語には、キャラクターが駆けるイメージに加え、料理に少量ふりかけて使うという意味合いが含まれています。

出汁を特別なものとしてではなく、日常の料理に気軽に取り入れてほしいという思いから名付けました。

洋食にもなじむ、日常使いのＵＭＡＭＩとして

原材料は出汁素材のみ。アメリカの暮らしに溶け込む商品設計です日本食のUMAMI文化を海外へ

アメリカでは「UMAMI」への注目が高まっています。事前の調査や試食を通じて、うまみ素材である出汁を「ふりかける」という使い方は、スープやパスタ、卵料理などの洋食とも相性が良いという評価を得ています。無添加のUMAMIを和食に限らず、日々の食事に自然に取り入れられる点が、本商品の特徴です。

アメリカAmazonでの販売について

販売は、米国で多くの利用者を持つAmazon.comを通じて行います。

ECを通じた展開により、現地の幅広い生活者に商品を手に取ってもらい、実際の使用シーンを通じた評価を得ていくことを目的としています。

今後の展望

サンセリテ札幌では、日本の食文化や食品づくりの考え方を、海外の生活に合った形で伝えていくことを大切にしています。

今回のアメリカ向け商品の販売開始を一つのきっかけとし、今後も各国・地域の食習慣に寄り添った商品展開を検討してまいります。

商品概要

商品名 ：DASHI DASH

発売時期 ：2026年2月

販売チャネル：Amazon.com（米国）

販売ページ ：https://a.co/d/0ev6mAbQ

会社概要

会社名 ： 株式会社サンセリテ札幌

代表者 ： 代表取締役社長 山本 陽子

所在地 ： 〒060-0042 札幌市中央区大通西14丁目3-17

設立 ： 1998年4月

事業内容： 食品、健康食品、化粧品の製造販売

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://sincerite.co.jp/