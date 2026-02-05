【HMV record shop 心斎橋】3月13日(金)移転オープン！COOK氏によるメインビジュアル決定！3月24日(火)からはウルフルズPOP UPも開催！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶ 「HMV record shop 心斎橋」特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260127122/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260127122/)

「HMV record shop 心斎橋」は、2026年3月13日(金)に心斎橋 オー・エム・ホテル 日航ビル地下1階の大丸ホワイトアベニューへ移転リニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルオープンを記念し、大阪出身でロサンゼルスを拠点に活躍するグラフィティ・アーティストCOOK氏による"描き下ろし"作品が、メインビジュアルに決定いたしました。COOK氏の遊び心が詰まった、ここでしか見られないアートワークは必見！

また、COOK氏による今回のメインビジュアルを使用した「HMV record shop × COOK」限定コラボグッズの発売も決定！本日2月5日(木)より、HMV record shop onlineにて予約受付開始いたします。数に限りのある限定生産のレアアイテムとなりますので、ぜひお早めにチェックしてください！

さらに、ウルフルズが3rdアルバム『バンザイ』発売30周年を迎えることを記念し、『バンザイ』『ベストやねん』の名盤2タイトルの初アナログレコードが発売される3月25日(水)に合わせ、リニューアルした「HMV record shop 心斎橋」にて3月24日(火)よりウルフルズのPOP UP SHOPも開催いたします。

移転後の新店舗では売り場面積を拡大し、新着中古品を中心に3万枚を放出、総在庫枚数も約5万枚と大幅拡大を予定しており、より多彩なラインアップで、お客さまに音楽の楽しみ方の1つとしてレコードを提案する、文化の"情報発信地"を目指してまいります。

新しく生まれ変わる「HMV record shop 心斎橋」へぜひお越しください！

グラフィティ・アーティスト COOK氏による"描き下ろし"メインビジュアル

「HMV record shop 心斎橋」オープン記念グッズラインナップ

COOK氏によるメインビジュアルを使用した「HMV record shop × COOK」限定コラボグッズの発売が決定！

■発売予定アイテム

・スリップマット／3,300円

・Tシャツ／4,400円

・トートバッグ／4,400円

・マグカップ／1,650円

・アクリルキーホルダー／880円

※価格はすべて税込みです。

※掲載中の画像は、制作途中のイメージを基に作成したものとなります。

そのため、表示のイメージと実際の商品のデザインは異なる場合がございます。

※商品ラインナップ、商品名、価格等は変更になる場合がございます。

■予約受付期間：本日2月5日(木)より

■予約受付場所：HMV record shop online 特設ページ

※HMV record shop 心斎橋での予約取り置き開始時期は追ってお知らせいたします。

グッズの詳細やご予約は以下ページよりご確認ください。

▶特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260127122/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260127122/)

COOK プロフィール

COOK（グラフィティ・アーティスト）

グラフィティを基盤にしながら、キャラクターを用いたストーリー性ある作風によって独自の世界観を表現するアーティスト。

90年代後半より、地元大阪にてグラフィティ・ライターとしての活動をスタートし、その直後に単身で渡米。ロサンゼルスにて現地のグラフィティ・ライターと交流しながらグラフィティの技術を習得し、腕を磨く。帰国後、大阪を拠点にグラフィティを軸にしたアーティスト活動を行う一方で、アパレルブランドへのデザイン提供や国内外のミュージシャンのジャケット制作やミュージックビデオへのアートワーク提供など、ファッション、音楽、さらにアニメなど、さまざまなジャンルとのコラボレーションを手がけてきた。2010年頃には、ロサンゼルスの伝説的なグラフィティ・ライターであるSLICK（OG SLICK）との交流がスタートし、SLICK自身のブランドである「DISSIZIT!」を筆頭に数多くのプロジェクトを成功させてきた。

2015年にはロサンゼルスにて初の個展を開催し、2021年には国内４都市を巡る個展ツアーも実施。2023年8月にはロンドンのStolenSpace Galleryでのヨーロッパでは初となる個展『THE CHASE』を成功させる。

記憶に新しい昨年2025年は大阪・関西万博にて横幅約60mの巨大な壁画を制作した。

他にも国内外のさまざまなグループ展に参加している。

ミューラル（壁画）アートも多数制作しており、さまざまなショップ、ブランド、企業、自治体にミューラル作品を提供。2021年にはLuis Vuttion渋谷メンズ店にてミューラルを用いた店内アートワークを手がけ、2023年にはユニーバサル・スタジオ・ジャパンの園内にニューヨークのストリートをイメージしたミューラル作品を描いた。さらにハワイ発祥のストリートアートプロジェクト「POW! WOW!」や台湾のミューラルフェスへの参加も果たすなど、海外でもミューラル・アーティストとして活躍している。

▶Instagram：@cookdissizit(https://www.instagram.com/cookdissizit/)

▶公式オンラインショップ：https://cooks-kitchen.stores.jp/

ウルフルズ POP UP SHOP

ウルフルズの3rdアルバム『バンザイ』発売30周年を記念して、『バンザイ』『ベストやねん』の名盤2タイトルが初アナログ化！アナログ化に合わせ、ウルフルズ POP UP SHOPの開催が決定いたしました。

・開催期間：2026年3月24日(火)～2026年5月6日(火)予定

・開催場所：HMV record shop 心斎橋

詳細に関しては決定次第、以下のページにて順次発表いたします。

▶ HMV record shop 心斎橋：https://www.hmv.co.jp/news/article/251224131/

【ウルフルズ アナログレコード商品情報】ウルフルズ『バンザイ』

発売日：2026年3月25日(水)

品番：PROT-7389

フォーマット：アナログレコード

価格：4,400円(税込)

＜予約はこちらから＞

▶https://www.hmv.co.jp/product/detail/16486433

ウルフルズ『ベストやねん』

発売日：2026年3月25日(水)

品番：PROT-7390/1

フォーマット：2枚組アナログレコード

価格：5,500円(税込)

＜予約はこちらから＞

▶https://www.hmv.co.jp/product/detail/16486435

「HMV record shop 心斎橋」概要

・リニューアルオープン日：2026年3月13日(金)

・所在地 ：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-3-3 オー・エム・ホテル 日航ビル B1階 大丸ホワイトアベニュー（大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」直結）

・営業時間：11:00～20:00

・在庫枚数：約50,000枚

▶公式ホームページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251224131/

▶公式Xアカウント：@HMVrs_sinsaib(https://x.com/HMVrs_sinsaib)

▶公式Instagram：@hmvrecordshop_shinsaibashi(https://www.instagram.com/hmvrecordshop_shinsaibashi/)