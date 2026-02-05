【NHKカルチャー】松浦弥太郎「ていねいに生きる」特別講座を2026年2月7日開催教室＆オンラインで、全国から参加可能（NHK文化センター梅田教室）

株式会社エヌエイチケイ文化センター教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325886.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325887.html

【おだやかに生きるしあわせの作り方を、松浦弥太郎さんからあなたへ】

株式会社スズケンとNHK文化センターが共催する「スズケン市民講座」は、大阪開催20周年を迎えます。

この節目にあたり、2026年2月7日（土）、エッセイスト・松浦弥太郎氏をお迎えし、20周年記念特別講座「ていねいに生きる」を教室とオンラインで同時開催いたします。

日々の忙しさや情報の多さに翻弄されがちな生活の中で、「心の余裕を取り戻したい」「暮らしのきほんを整えたい」という思いを抱く方は増えています。

松浦氏は、著書や講演活動を通じて、シンプルでありながら本質を捉えた“生き方のヒント”を提案し、多くの支持を集めてきました。

今回の講座では、松浦氏が日常の中で大切にされている「ていねいであること」の本質に迫り、暮らしの中にある小さな喜びや、心を穏やかに保つための考え方を、ゆっくりと丁寧に語っていただきます。

◆企画者のコメント

「スズケン市民講座の大阪開催20周年を記念し、松浦弥太郎さんを講師に迎えた特別講座を開催できることを大変嬉しく思います。

“ていねいに生きる”というテーマは、老若男女問わず今の時代を生きる多くの方にとって大切な指針になると考えています。

教室とオンライン（見逃し配信あり）の両方でご参加いただけます。全国どこからでも、多くの皆さまにお届けできましたら幸いです。」

エッセイスト 松浦 弥太郎さん

【講師プロフィール】

松浦弥太郎（まつうら やたろう）氏

エッセイスト。2002年にセレクトブック書店「COWBOOKS」を開店。

『暮しの手帖』編集長として9年間活躍し、現在は著述・編集・企業プロジェクトのディレクションなど多方面で活動。著書多数。

“正直、親切、笑顔、今日もていねいに” を信条に、暮らし・仕事・人生のヒントを発信し続けている。

【スズケン市民講座について】

身体の健康だけでなく、人々の“こころの健康”にも役立ちたいという願いから、株式会社スズケンとNHK文化センターが共催で開設した講座シリーズです。

各界の第一人者を講師に招き、学びを通じて心の豊かさを育む機会を提供しています。

また、新しい時代を担う若者たちに心の糧を届けたいという思いから、学生・生徒の受講料は毎回無料でご招待しています。

2001年に名古屋、2004年に東京、そして2005年に開講した大阪は、20周年を迎えました。

今後も、多くの方に心の支えとなる“学びの場”をお届けしてまいります。

【スズケン市民講座】松浦弥太郎の「ていねいに生きる」

講師：エッセイスト 松浦 弥太郎

開催形式：教室・オンライン

開催日時：2026年2月7日（土）14:00～15:30

受講料：教室受講 会員 4,807円（税込） 一般（入会不要）5,500円（税込）

オンライン 3,850円（税込）

※大学生までは無料

主催：NHK文化センター梅田教室

申し込み・詳細URL：

教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325886.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325887.html