【第98弾】“山崎18年”が再び登場。ウイスキーくじ最新弾が2月5日より販売開始
シングルモルトウイスキー山崎18年
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、シリーズ累計販売数40,000口を突破したウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第98弾」を、2026年2月5日より販売開始いたしました。
今回の主役は、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」。
これを筆頭に、「山崎12年」「白州12年」といった入手困難な銘柄を466口限定で封入しました。
3,980円（＋送料990円）という挑戦しやすい価格で、ウイスキーファンに“最高に贅沢なドキドキ”をお届けします。
Amazonで購入：https://amzn.asia/d/aruOy09
第98弾 ラインナップ：王道の「山崎・白州」布陣
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
山崎12年・白州12年
販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制
商品名： 第98弾 豪華ウイスキーみくじ
価格： 3,980円（税込） ＋ 送料990円
販売口数： 466口（数量限定のため、完売次第終了となります）
販売開始日： 2026年2月5日
販売場所：
■ 商品の特長
超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「山崎18年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
