【大和西大寺】＼1/30 NEW OPEN／整体×ピラティスで1度で効果を実感◎女性専用のパーソナルピラティススタジオが奈良に新規オープン！

株式会社La pilates

【La pilates とは】

整体で身体全体の筋肉を緩めますピラティスでインナーマッスルを鍛えます

La pilates（ラピラティス）は、2023年設立の女性専用ピラティススタジオブランド。

独自の「整体（骨膜整体）×マシンピラティス」を融合したメソッドを強みとし、身体の根本から整えるケアを提供しています。

同年10月に第一号店として恵比寿店をオープンし、2026年1月時点では全国に直営・FC含め69店舗を展開しています。

メソッドの特徴は、整体によって関節可動域を広げ、マシンピラティスでインナーマッスルへピンポイントにアプローチ。

完全マンツーマンでの指導スタイルが、幅広い年齢層の女性に高く支持されています。

この度、奈良市に大和西大寺店が新規オープンしました！

オーナーのこだわり

La pilates 大和西大寺店をつくるにあたり、大切にしたのは

「スタジオが、人生の中の前向きな通過点になること」でした。

仕事、家事、育児、さまざまな役割を抱える中で、

自分の身体や心と向き合う時間は、どうしても後回しになりがちです。



だからこそここは、“頑張るための場所”ではなく、

一度立ち止まり、自分を整えるための場所でありたいと考えました。

La pilates 大和西大寺店が、

「ここに来た日は少し背筋が伸びる」

「また明日から頑張ろうと思える」そんなきっかけになれたら嬉しいです。

【店舗情報】

La pilates 大和西大寺店スタッフマシンは複数種類用意してます◎ウッド調のおしゃれなスタジオ♪

La pilates 大和西大寺店

住所：奈良県奈良市西大寺本町2-20 プラムキャッスルS-1 302号室

地図：https://share.google/J6ilrQCAlpOKVISym

アクセス：近鉄「大和西大寺駅」より徒歩3分

営業時間：9:00～21:00（最終受付20:00）

支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB）、QRコード決済



【オープン特典】

通常12,000円の体験レッスンが、オープン記念で今なら1,000円にてご予約いただけます！

ウォーターサーバーやレンタルウェアも用意しているので、手ぶらでOK◎

お悩みに合わせたオーダーメイドレッスンを体験できます。

下記リンクからご予約お待ちしております！

https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0c32a8d-0212-4444-b6ad-78d948bc3b63&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0c32a8d-0212-4444-b6ad-78d948bc3b63&menuId=RSV0058)

【会社概要】

会社名：株式会社La pilates

代表取締役：渋谷 生夢

事業内容：ピラティススタジオの運営、フランチャイズ本部、研修事業

連絡先：lapilates.official@gmail.com

ホームページ：https://la-pilates.jp/





【求人情報】

全国スタジオにてインストラクターを募集中！

「健康的に、生きよう、働こう。」をテーマに、

全国に展開している女性専用のピラティススタジオにて、パーソナルピラティスインストラクターを募集中です！

未経験の方でも充実の研修制度が整ってます！

募集中の店舗など、気になる方はこちら詳細をご確認ください◎

https://la-pilates.jp/recrui(https://la-pilates.jp/recruit/)