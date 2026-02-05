ジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』本日発売！10%OFFのローンチ記念セールやキャンペーンなど開催！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、ジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』を、本日2026年2月5日（木）16時よりSteam(R)にて販売開始いたしました。

本作は、「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.2 デモなし部門」で大賞を受賞した、クリエイターkoeda氏によるデビュー作です。

パズル感覚で爽快コンボを決めて、強大な敵と立ち向かいます。華麗な大量コンボを決めるには、緻密なデッキ戦略と瞬時の判断力が鍵となります。さらに、やり込み要素満載の高難易度エンドコンテンツも特徴的です。

発売に合わせ、10%OFFのローンチ記念セール、ローンチトレーラーの公開、最新版デモの配信を開始いたします。

さらにおついちさんによる発売記念特別配信、豪華賞品が当たるコンボダメージチャレンジの開催など、多彩なローンチ記念施策を実施予定です。

『ANTHEM#9』SteamURL：https://bit.ly/ant_steam_prjp

ローンチ記念セール開催

『ANTHEM#9』の発売を記念して、10%オフで購入いただけるお得なローンチセールを実施いたします。この機会にぜひお買い求めください。

開催期間：2026年2月5日（木）16:00～2月19日（木）03:00

※終了時刻は予告なく変更となる可能性がございます

『ANTHEM#9』ローンチトレーラー公開

発売を記念したローンチトレーラーを公開いたしました。本トレーラーでは、『ANTHEM#9』の基本的な遊び方がわかるほか、本作の魅力を凝縮した映像とともに、ルービット役の貫井柚佳さんによるナレーションをお楽しみいただけます。

『ANTHEM#9』ローンチトレーラーURL： https://youtu.be/OJtI2SOjG3M

最新版デモを本日より公開

製品版の品質に近づけた最新版デモを、本日より無料で公開いたしました。本作に登場するキャラクターのうち「ルービット」のMission1が遊べる内容となっております。刷新された新しいUIの『ANTHEM#9』の戦略的なゲームプレイをぜひお楽しみください。

最新版デモはこちら：https://bit.ly/ant_steam_prjp

プロモーション施策

■おついちさんによる発売記念特別配信

人気ゲーム実況者・おついちさんによる『ANTHEM#9』発売記念特別配信を実施いたします。発売直後の『ANTHEM#9』を、おついちさんの実況と共にお楽しみください。

また第二回の配信も決定！配信をお楽しみに！

配信日時：2026年2月5日（木）20時～

配信URL： https://youtube.com/live/szqCGHy6zfo?feature=share

各配信の詳細につきましてははおついちTubeをご覧ください。

URL：https://www.youtube.com/@otsuichi

■鶴見萌さんによる『ANTHEM#9』紹介動画公開

アイドルグループ・B≡FULLESTの鶴見萌さんが、『ANTHEM#9』の遊び方を分かりやすく紹介する動画「新人エージェント鶴見萌が挑む！『ANTHEM#9』」を、集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。

公開日時：2026年2月10日（火）予定

【鶴見萌プロフィール】

2025年4月に始動した3人組ユニット「B≡FULLEST（ビフレスト）」のメンバー。

2014年より活動してきたアイドルグループ「虹のコンキスタドール」を2025年2月に卒業。映画や舞台への出演など俳優としても精力的に活動中。ディアステージ所属。

『ANTHEM#9』リリース記念 コンボダメージチャレンジ開催

『ANTHEM#9』の発売を記念し、プレイヤーの腕前を競う「コンボダメージチャレンジ」をX(旧Twitter)にて開催いたします。

本キャンペーンでは、ゲーム内の高難度ステージ「EXTRA1~EXTRA10」における最大コンボダメージを競い、期間中の上位10名様に特別な賞品をご用意しております。

上位3名様には、ゲーム内でおなじみのジェムをあしらった特製トロフィーを進呈。さらに、上位10名様全員のお名前を、発売後のアップデートにて『ANTHEM#9』のスタッフクレジットに掲載させていただきます。

キャンペーン当日に公開されるハッシュタグをつけてぜひ沢山投稿ください!

【キャンペーン名】

『ANTHEM#9』リリース記念 コンボダメージチャレンジ

【開催期間】

2026年2月11日（水・祝）～2月28日（土） 23:59まで

【結果発表】

2026年3月上旬予定

【参加方法】

1. 集英社ゲームズ【公式】-NEWS-（@ShueishaGamesON(https://x.com/ShueishaGamesON)）をフォロー

2. 『ANTHEM#9』内の対象ステージ（Extra1～Extra10）いずれかに挑戦

3. クリアリザルト画面をスクリーンショット

4. キャンペーン該当ポストを引用リポストのうえ、

キャンペーン当日に発表されるハッシュタグと最大コンボダメージを記載し、クリアリザルト画面を添付の上、投稿

※ハッシュタグをつけて投稿いただいた場合、IDとスコアを集英社ゲームズ【公式】-NEWS-アカウントにて紹介させていただく場合がございます。

※トロフィーの配送につきましては日本国内居住の方のみ対象となります。

※1人につき1アカウントのみ参加可能となります

※期間中は何度でも投稿可能ですが、採用されるスコアは期間中の最高記録1つのみとなります

キャンペーンの詳細と参加用ハッシュタグについては、集英社ゲームズ【公式】-NEWS-（@ShueishaGamesON(https://x.com/ShueishaGamesON)）をご覧ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※本キャンペーンに関して弊社が取得する個人情報は、本キャンペーンの実施のみを目的として利用します。利用目的以外の個人情報の取り扱いについては、弊社公式サイトのプライバシーガイドラインをご確認ください。

【賞品詳細】

1位～3位：『ANTHEM#9』オリジナルトロフィー + 『ANTHEM#9』スタッフクレジット掲載

4位~10位：『ANTHEM#9』スタッフクレジット掲載

『ANTHEM#9』配信ガイドライン

ジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』は、ゲーム内すべてをプレイ画面/プレイ動画として配信・投稿いただくことが可能ですので、以下のルールに則りぜひ投稿や共有してお楽しみください。

【権利等表記のお願い】

投稿に際しては、動画の概要欄等の閲覧者が確認しやすい場所に、下記の事項を記載してください。

⑴ タイトル：ANTHEM#9

⑵ 開発：koeda 販売：集英社ゲームズ

⑶ (C)koeda / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

※記号「(C)」がご使用できない場合は(C)で代用可能です。

【その他の事項】

本ページに記載のない事項については、集英社ゲームズ公式ウェブサイト「著作物利用ガイドライン」が適用されますので、事前によくご確認ください。

https://shueisha-games.com/guideline/posting_guidelines/

【配信素材の配布】

皆さまに『ANTHEM#9』の配信・投稿に使っていただける素材を用意しましたので、こちらをぜひお使いください。

※こちら(https://drive.google.com/drive/folders/1_8BAQe57a7nDdjC1nqK6blT0hb-L9LyF?usp=sharing)からダウンロードできます

『ANTHEM#9』概要

■対応機種：Steam(R)

■ジャンル：ジェムマッチローグライト

■発売日：2026年2月5日（木）16:00

■プレイ人数：1人

■価格：2,200円（税込）

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語（繁体字） / 中国語（簡体字）

■発売：集英社ゲームズ

■開発：koeda

■コピーライト：(C)koeda / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『ANTHEM#9』Steam(R)ページURL：https://bit.ly/ant_steam_prjp

■クリエイタープロフィール

koeda（ https://x.com/koeda68287606 ）

「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.2 デモなし部門」で大賞受賞のデビュー作『ANTHEM#9』を開発するゲームクリエイター。業界経験なし、プログラマーでもない。それでもゲーム開発への夢を捨てきれず、30過ぎにして入門書片手に一念発起した異色の個人開発者。右も左も分からないながら、ひたすらゲーム開発に向き合い、熱き心でクリエイティブ活動に邁進している。