オンラインイラスト教室のアタムアカデミー、新講座「自分を紹介できるWEBページをつくろう！」をリリース

株式会社アタム

子ども向けオンラインイラスト教室を運営する株式会社アタム（本社：東京都港区、代表取締役 宮澤 惇）は、2月より新講座「自分を紹介できるWEBページをつくろう！」をリリースしましたので、お知らせします。

本授業では、現役のイラストレーターやキャラクターデザイナーを中心とした講師の指導のもと、子どもたちがWEBぺージに必要な作品の制作に取り組みます。その制作過程で、イラスト技術の向上だけでなく、社会で生きるチカラを育みます。

カリキュラム「自分を紹介できるWEBページをつくろう！」概要

2026年2・3月のカリキュラムでは自分を紹介するWEBページを作るためのイラストを制作します。

ヘッダー、アイコン、一枚絵といったサイズや形、目的が異なるイラストを制作し、自分のページを総合的にデザインしていきます。

「自分を紹介するイラストを描く」というお題から自分の強みに気づき、またそれを活かしたイラスト表現を目指しましょう。

作成したイラストをもとに、アタムのスタッフがWEBページを制作します。

完成したWEBページは、ぜひお友達や家族に発表し、感想をもらってみてください。

このカリキュラムでは、自分のイラストレーターとしてのアイデンティティを分析し、自己理解力を高めます。

また、WEBページをつくるための作品を制作する過程で、自分の特徴をどのようにすれば他人に分かりやすく、魅力的に伝えられるかを考え、自己発信力を養います。

授業の詳細はこちらをご参照ください。

（https://atam-academy.com/blog/49942/）

《レッスン概要》

期間：2026年2月～3月

回数：全8回（週１回）

人数：各クラス最大5名

場所：オンライン

講師：アタムアカデミー講師(https://atam-academy.com/creator/)

新講座「自分を紹介できるWEBページをつくろう！」のポイント

インターネットでの発信が主流になってきている昨今では、WEBページをポートフォリオとして活用している作家も多くいます。

今回の課題では、生徒自身が作家になりきって、自分のWEBページを飾るイラストを制作していきます。

カリキュラムは、WEBページ用の作品を制作する過程で、イラストレーターとしての自分の強みを認識し、それをどのように表現・アピールすればよいか、試行錯誤を促す構成としています。

本課題は、イラストレーターとしての表現力だけでなく、これからの社会を生きていく上で欠かせない自己発信力を育むことのできる課題となっています。

アタムアカデミーのカリキュラムを体験できるオンライン無料体験レッスンを毎週開催

アタムアカデミーでは、入会前にイラスト講座を体験できるオンライン無料体験レッスンを行っています。講師とビデオ通話をしながら授業を体験していきます。

オンライン無料体験レッスンは、iPadに必要なソフトをインストールし、Apple Pencilを使って授業を行っています。iPadをお持ちでない方は、紙とペンでの体験もできます。

課題や制作した作品は講師とチャットやメールでやりとりをすることで共有を行います。兄弟でのご参加、お友達同士のご参加もOKです。

オンラインであっても、対面型の教室と同じように学べます。

体験レッスンのお申し込みはこちらから :https://atam-academy.com/contact/freetrial/

アタムアカデミーのカリキュラムについて

これまでアタムアカデミーではイラスト教室としての楽しさに加えて「社会で生きるチカラ」を身につけることをコンセプトに授業を設計してきました。

《これまでに実施した授業例》

テーマを決めて会話を想像！LINEスタンプを作ろう

感じた世界を伝える！好きな物語にイラストをつけよう

理想の島を作ろう！コンセプトアートに挑戦

身の回りを観察しよう！春・夏・秋・冬をイラストで表現しよう

自分を客観的に見よう！オリジナルアバターを作ろう

アタムアカデミーでは「社会で生きる」ヒントは他者との関わり合いにあると考えており、授業の企画段階から子ども同士がコミュニケーションを取れるような授業にしています。

例えば、春・夏・秋・冬をイラスト表現する授業では、それぞれの住んでいる地域の春夏秋冬を子ども同士で紹介し合います。アタムアカデミーの生徒は世界中から参加しているため、子どもたちの会話の中で、東京とオーストラリアの冬が違うことに気づくこともあります。

こうした経験を通じて、社会・他者とのやり取りの中で異なる価値観・考え方に触れ合い、子どもたちの世界が広がっていく体験こそ、アタムアカデミーは大事だと考えています。

実践的に学べるアタムアカデミーのカリキュラム例

グッズ販売

デザインのテーマを決めてオリジナルグッズをデザインします。ロゴの制作やレイアウトなどを考えて、オリジナルグッズのトータルデザインを行なっていきます。全体の調和を考えて、自分のオリジナルブランドまで表現していきます。

制作したものは実際に販売を行います。

https://suzuri.jp/AtamAcademy/products

作品展

年に一度、アタムアカデミーの生徒作品展を開催しています。

アーティストとして活動する第一歩。 発表するイラストを作る過程で、自分の作品を魅力的に見せるにはどうしたらいいかを考えながら描くことができます。 2024年7月には、渋谷ヒカリエにて「マンガ」がテーマの「コミックアタム展」を開催しました。

コンテスト

審査員がどのような観点で審査するのかを考えたうえで、自分のオリジナリティを加えていくバランス感も必要なカリキュラム。たくさんの人が自分と同じテーマで描いた絵が見られるため、自分の実力がよくわかります。審査基準が明確なので、知名度や人気などに関わらず、公正な評価が得られます。

アタムアカデミーについて

アタムアカデミーは、2025年8月現在、延べ入会者数が1,900人を超えるオンライン型のデジタルイラスト教室です。

日本のアートカルチャーの中でもイラストレーション、アニメーション、マンガを主なテーマとしてカリキュラムを設計し、『デジタルアートが好きなこども』や『将来クリエイターを目指すこども』の制作指導を行っております。

▼公式サイト

https://atam-academy.com/

株式会社アタムについて

株式会社アタムは、「イラスト教育により子供の可能性を最大化する」をビジョンにオンラインイラスト教室を運営するスタートアップです。

会社名 ：株式会社アタム

設立 ：2018年9月25日

本社所在地：東京都港区南青山二丁目2番15号ウィン青山1214号

代表者 ：代表取締役 宮澤惇

事業内容 ：オンラインイラスト教室アタムアカデミーの運営（https://atam-academy.com/）

イラスト素材配布サイトの運営（https://illust.atam-academy.com/）