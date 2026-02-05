新発売！ORICO 4K@60Hz HDMI キャプチャーボード IS6｜高画質・超低遅延・今だけ ＼9,799！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

皆さん、こんにちは！今日は、ゲームやビデオ配信、会議で活躍する新しい ORICO 4K HDMIキャプチャーボード IS6 をご紹介します！
こちらのキャプチャーボードは、4K@60Hzの超高画質録画・配信が可能で、パススルー機能や低遅延を実現した、プロフェッショナル向けの高性能デバイスです。




製品の特徴


1. 4K@60Hz 高画質キャプチャー


最新の4K@60Hz対応で、圧倒的な画質の美しさをお楽しみいただけます。ゲームの録画やライブ配信はもちろん、高品質なビデオキャプチャーを求める方にぴったりです。
どんなシーンも鮮明にキャプチャ！


⚡ 2. 超低遅延＆高速転送


超低遅延設計により、ゲーム配信やリアルタイムのビデオキャプチャーでもラグがほとんどありません。
高速転送技術を搭載しているため、スムーズな映像伝送を実現し、映像の品質をそのまま保ちます。


🖥️ 3. パススルー機能対応


ゲーム機やPCと接続しても、パススルー機能により、遅延なしでリアルタイムでゲームをプレイできます。配信しながらプレイしたい方には、最適な機能です！


📡 4. HDR & VRR対応


HDR（ハイダイナミックレンジ）とVRR（可変リフレッシュレート）に対応しており、ゲームやビデオコンテンツの品質がさらに向上します。ディスプレイの色彩やコントラストが美しく表現され、視覚体験が格段に良くなります。


💼 5. 多様なプラットフォームに対応


Switch、PS5、PS4、Xbox、Windows、MacOS、Linux、Androidなど、さまざまなプラットフォームで利用可能です。どんなデバイスでも、簡単に接続して、キャプチャーと配信を楽しむことができます。


📚 6. 日本語取扱説明書付き


初めての方でも安心！日本語取扱説明書が付属しているので、設定や接続方法も簡単に理解できます。




お得なキャンペーン！30% OFF


期間限定で、30%オフのキャンペーンを実施中です！
🔖 クーポンコード：ORICOIS6
📉 原価：\13,999 → 割引後：\9,799
キャンペーン終了日：2026年2月8日 23:59 JST




🛒 購入はこちらから


ORICO 4K@60Hz HDMI キャプチャーボード IS6(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMQY87QX)
🏆 こんな方におすすめ！


・ ゲーム実況や配信をしたい方
・ 高品質なビデオキャプチャーを求めている方
・ 超低遅延でゲームをプレイしながら録画したい方
まとめ


ORICOの4K@60Hz HDMIキャプチャーボード IS6は、ゲーム実況やビデオ配信を行いたい方にとって、非常に頼りになる高性能デバイスです。
パススルー機能や低遅延、高速転送、HDR・VRR対応で、今までにないスムーズで高品質な配信をサポートします。




