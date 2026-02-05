新発売！ORICO 4K@60Hz HDMI キャプチャーボード IS6｜高画質・超低遅延・今だけ ＼9,799！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

皆さん、こんにちは！今日は、ゲームやビデオ配信、会議で活躍する新しい ORICO 4K HDMIキャプチャーボード IS6 をご紹介します！

こちらのキャプチャーボードは、4K@60Hzの超高画質録画・配信が可能で、パススルー機能や低遅延を実現した、プロフェッショナル向けの高性能デバイスです。

製品の特徴

1. 4K@60Hz 高画質キャプチャー

最新の4K@60Hz対応で、圧倒的な画質の美しさをお楽しみいただけます。ゲームの録画やライブ配信はもちろん、高品質なビデオキャプチャーを求める方にぴったりです。

どんなシーンも鮮明にキャプチャ！

⚡ 2. 超低遅延＆高速転送

超低遅延設計により、ゲーム配信やリアルタイムのビデオキャプチャーでもラグがほとんどありません。

高速転送技術を搭載しているため、スムーズな映像伝送を実現し、映像の品質をそのまま保ちます。

🖥️ 3. パススルー機能対応

ゲーム機やPCと接続しても、パススルー機能により、遅延なしでリアルタイムでゲームをプレイできます。配信しながらプレイしたい方には、最適な機能です！

📡 4. HDR & VRR対応

HDR（ハイダイナミックレンジ）とVRR（可変リフレッシュレート）に対応しており、ゲームやビデオコンテンツの品質がさらに向上します。ディスプレイの色彩やコントラストが美しく表現され、視覚体験が格段に良くなります。

💼 5. 多様なプラットフォームに対応

Switch、PS5、PS4、Xbox、Windows、MacOS、Linux、Androidなど、さまざまなプラットフォームで利用可能です。どんなデバイスでも、簡単に接続して、キャプチャーと配信を楽しむことができます。

📚 6. 日本語取扱説明書付き

初めての方でも安心！日本語取扱説明書が付属しているので、設定や接続方法も簡単に理解できます。

お得なキャンペーン！30% OFF

期間限定で、30%オフのキャンペーンを実施中です！

🔖 クーポンコード：ORICOIS6

📉 原価：\13,999 → 割引後：\9,799

キャンペーン終了日：2026年2月8日 23:59 JST

お得に購入できるチャンスをお見逃しなく！💨

🛒 購入はこちらから

ORICO 4K@60Hz HDMI キャプチャーボード IS6(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMQY87QX)

（クーポンコードを使って、今すぐ購入！）

🏆 こんな方におすすめ！

・ ゲーム実況や配信をしたい方

・ 高品質なビデオキャプチャーを求めている方

・ 超低遅延でゲームをプレイしながら録画したい方

・ 簡単に設定できるキャプチャーボードを探している方

まとめ

ORICOの4K@60Hz HDMIキャプチャーボード IS6は、ゲーム実況やビデオ配信を行いたい方にとって、非常に頼りになる高性能デバイスです。

パススルー機能や低遅延、高速転送、HDR・VRR対応で、今までにないスムーズで高品質な配信をサポートします。

キャンペーン価格でさらにお得に購入できるので、このチャンスを逃さず手に入れて、もっと魅力的な配信ライフを送りましょう！

この製品が気になった方は、ぜひシェアして友達にも教えてあげてくださいね！