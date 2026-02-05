【世界初】遮熱塗料によるCO2削減量を「カーボンクレジット化」する 方法論（Methodology）を確立 ― 建物の省エネ対策が“環境価値の創出”へ ―

世界初の方法論（Methodology）

工場、倉庫、商業施設、学校、病院、ホテル等 の環境配慮型建物改修工事を手がける シロキコーポレーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：堀 智彦） と、遮熱塗料「ミラクール」の開発・製造メーカーである株式会社ミラクール（本社：東京 都文京区春日、代表取締役：竹下 秀和）は、両社共同で、遮熱塗料「ミラクール」の施工 によって削減されるCO2排出量を計測し、カーボンクレジットとして創出するための方法論（Methodology）を世界で初めて確立しました。

本プロジェクトの背景

シロキコーポレーション×ミラクール

建築分野は、国内のCO2排出において大きな割合を占めており、脱炭素社会の実現に向けて 重要な領域の一つとされています。とりわけ既存建物における改修工事は、現実的かつ即効 性のある対策として期待される一方、その取り組みが環境価値として十分に評価されてこな かったという課題もありました。

こうした中、 工場、倉庫、商業施設、学校、病院、ホテル等 などを対象に環境配慮型の建物 改修工事を手がけるシロキコーポレーション株式会社と、遮熱塗料「ミラクール」の開発・ 製造メーカーである株式会社ミラクールは、両社共同で新たなプロジェクトに取り組んでき ました。その目的は、建物改修による省エネルギー効果を、単なるコスト削減にとどめず、 脱炭素に向けた社会的価値として可視化することにあります。

遮熱塗料は、屋根や外壁への施工により建物内部への熱の侵入を抑え、空調負荷を軽減する 技術として、これまでも多くの建物で活用されてきました。遮熱塗料「ミラクール」も、夏 季の室内温度上昇抑制やエネルギー消費量の削減といった効果が評価され、さまざまな施設 で導入実績を重ねてきました。しかし、施工によって実際に削減されたCO2排出量を計測 し、第三者が活用可能な形で示す仕組みは確立されていませんでした。

本プロジェクトでは、こうした課題に対し、遮熱塗料「ミラクール」の施工によって得られ るCO2削減効果を算定・評価し、カーボンクレジットとして創出するための方法論を構築し ました。

本方法論に基づき創出されるカーボンクレジットは、株式会社Linkholaが運営するクレジット発行プラットフォーム「EARTHSTORY」にて審査・発行される予定です。

クレジット化へのステップ例

遮熱塗料「ミラクール」の施工によって得られるCO2削減効果を適切に算定・評価する方法 論を整備し、環境価値として成立させる枠組みを確立した点が、本取り組みの最大の特徴で す。このような方法論の確立は世界で初めてとなります。

この「唯一無二の評価手法」により、建物改修は単なる省エネ対策から、次世代の脱炭素モ デルへと進化します。

本プロジェクトによる新たな価値の創出

遮熱塗料イメージ図

遮熱塗料「ミラクール」を施工することで、エネルギー使用量の削減に加え、環境価値の創 出という新たな側面が生まれ、脱炭素に取り組む企業や自治体にとっての選択肢が大きく広 がります。これは、建物を「使い続ける」ことと「環境への責任」を同時に成立させる、新 しい考え方でもあります。

本取り組みは、 工場、倉庫、商業施設、学校、病院、ホテル等 、全国に広がる既存建物への 展開を想定しています。 今後は、建物所有者や事業者との連携を通じて実証を進め、本方法 論にもとづくカーボンクレジット化の実現に向けて鋭意取り組んでまいります。

シロキコーポレーション株式会社と株式会社ミラクールは、本プロジェクトを通じて、 建築 分野における脱炭素の可能性を広げ、環境配慮型社会の実現に貢献していきます。

【会社概要】

遮熱塗料ミラクール完工写真遮熱塗料ミラクール施工前・施工後

■シロキコーポレーション株式会社

工場、倉庫、商業施設、学校、病院、ホテル等 の環境配慮型建物改修工事を中心に、遮熱塗装工事や防水工事、外壁工事などを手 掛ける。

会社名：シロキコーポレーション株式会社

代表者：堀 智彦

所在地：愛知県名古屋市千種区千種3-26-18

設立：大正11年5月10日

シロキコーポレーション株式会社公式サイト：https://kankyo-shiroki.com/index.html

遮熱塗装ミラクール商品紹介ページ：https://kankyo-shiroki.com/product/miracool.html

