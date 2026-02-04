株式会社Robot Consulting

人材ソリューションを中心に、リーガルテック分野への事業拡大を進める株式会社Robot Consulting（Nasdaq: LAWR）（以下「Robot Consulting」または「当社」）は、本日、当社普通株式を裏付けとする米国預託株式（以下「ADS」）について、ナスダック市場（以下「Nasdaq」）による取引停止に関し、以下の声明を発表しました。

当社は、Nasdaqおよび米国証券取引委員会（以下「SEC」）と引き続き協力し、両規制当局から要請されたあらゆる情報を提供しています。当社は、Nasdaq、SECおよび株主の皆様に対し、最高水準の透明性を維持することに引き続きコミットしており、重要な進展があった場合には、適切な情報開示プロセスに従って速やかに情報開示を行ってまいります。

【Robot Consulting（LAWR）について】

株式会社Robot Consultingは、人材ソリューションに注力する日本のプラットフォームサービス提供企業であり、今後リーガルテクノロジー分野への事業拡大を志向しています。同社の主力製品である労務ロボは、従業員の勤怠管理、受注管理、会計仕訳の記帳を支援するクラウド型の人事管理システムです。また、Robot Consultingは、中小企業向けに補助金・助成金申請の支援を行うとともに、デジタルトランスフォーメーションに関するコンサルティングおよびサポートサービスを提供しています。さらに同社は、デジタルトランスフォーメーション、リーガルテクノロジーに関連するソフトウェアやサービスの開発を今後も進めていくことを目指しています。現在開発中のロボット弁護士では、AIを活用したチャットインターフェースを通じて、法的質問を行うことが可能となるほか、AI駆動の検索エンジンによる判例検索や、さらなる法的トラブルに向けた弁護士マッチングサービスへのアクセスを提供する予定です。詳細は当社サイト（https://robotconsulting.net/en/）をご覧ください。

【将来予想に関する記述】

本リリースに含まれる一部の記述は、将来予想に関するものであり、当社の現時点における見通しや仮定に基づいています。これらには既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があります。「期待する」「予想する」「計画する」「意図する」「見込む」「～する予定である」などの表現は、将来予想を示すものです。当社は、法令で義務付けられた場合を除き、これらの将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。実際の結果が予想と異なる可能性があることをご理解のうえ、米国証券取引委員会（SEC）に提出されている当社の登録届出書および報告書（www.sec.gov）をご参照ください。