周年イベントを一度きりの「式典」から「経営戦略」に転換する

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年2月26日（木）に「成功事例で解説！社員の心を動かす周年イベントの企画と演出」と題したセミナーを、オンラインで開催します。

■単なる「式典」から、未来への投資となる「戦略」へ

創業や設立の節目に、多くの企業で「周年イベント」が開催されています。しかし、いざ開催しても「お祝いの式典やパーティーで終わってしまった」「社員は楽しんだものの、会社の方針が伝わっていない」といった声が少なくありません。

周年イベントに多額の予算を投じても、一過性の盛り上がりに留まっては、経営的な投資対効果は望めないでしょう。その要因は、イベントの開催自体が目的化してしまい、周年という機会を戦略的に捉えられていない点にあります。

周年イベントで成果を出すためのカギとなるのは、「行動指針の浸透」や「戦略実行の起点」をつくり、社員が将来に向けて動き出す機会にすることです。そのために必要なことは、社員の心をエモーショナルに動かし、納得感を生み出す企画と演出です。

本セミナーでは、実際に支援した成功事例をもとに、社員の理解を深め、行動を促すための企画と演出の具体策を紹介します。どうすればイベントが戦略実行のきっかけになるのか、その具体的な仕掛けとノウハウをお伝えします。

＜こんな方におすすめ＞

・周年プロジェクトに向け、企画の方向性を検討している方

・周年イベントを機に、パーパスや行動指針を社内に深く浸透させたい方

・経営戦略の理解を深め、社員の行動変容を促すイベントを実施したい経営企画や広報担当の方

■セミナー概要

【開催日】2026年2月26日（木）12：00～13：00（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【主催】株式会社揚羽

▼ブランディングの相談を承ります

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2602_pr_anniversary_event)

