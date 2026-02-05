2026年2月6日（金）より全国放映開始コーセー売上No.1※¹美白※²美容液が進化!「メラノショット P」TV-CMに北川景子さんが登場

株式会社コーセー

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）は、当社独自の技術力を結集した高効能特化型ブランド『ONE BY KOSE（ワンバイコーセー）』より美白美容液「メラノショット P」を2月16日(月)に発売します。発売に先立ち、ブランドミューズである北川景子さんが出演する、新CM「直効(じかぎ)き美白」篇を、2026年2月6日(金)から全国で放映開始します。

リニューアルし発売となる「メラノショット P」は、天然由来の美白有効成分「コウジ酸」を引き続き配合。シミの根源「メラノサイト」に直に効くことで、メラニンの黒色化を抑制し※³、未来のシミまで防ぎます。さらに今回のリニューアルでは、「くすみ※⁴ケア成分※⁵(保湿)」として、チンピエキス・ユキノシタエキスを新配合。また、塗布した瞬間から輝くような「発光ツヤ成分※⁶」も新配合することで、使うたびに、光を放つような発光ツヤ肌を叶えます。

また、3月16日(月)16時まで、抽選で1万名様に人気のうるおい改善※⁷ 導入美容液「セラムヴェール ディープリペア」を加えた1日分※⁸のサンプルが当たる、『美白×うるおい 体感キャンペーン』を実施しています。メラノショット Pとあわせて使用することで、透明感あふれる肌へのうるおいケアを叶えます。

新CM「直効き美白」篇は、モノクロームの世界に光がさし込む演出。北川さんの未来への期待感があふれる表情と、輝きを放つ「発光ツヤ肌」を通して、美白有効成分「コウジ酸」がシミの根源※9に直に効き未来のシミまで防ぐ「メラノショット P」への期待感を表現しています。

インタビューでは、北川さんが実際に「メラノショット P」を使用した感想や、ご自身のスキンケアについて語ってくださっています。さらに「未来のシミまで防ぐ」商品特徴に合わせ、未来の自分に向けひと言を語っていただくシーンにもご注目ください。

※¹ 2024年9月～2025年8月の累計販売金額において（自社調べ）

※² メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます

※³ 美白有効成分「コウジ酸」が、メラニンの生成を抑制し、黒色化を防ぐこと

※⁴ 乾燥による

※⁵ チンピエキス・花椒エキス（サンショウエキス）・ユキノシタエキス・桑黄エキス（桑黄抽出液）・カリンエキス・濃グリセリン

※⁶ ジグリセリン・ポリオキシエチレングリセリン(26E,O,)

※⁷ 肌の水分保持能改善

※⁸ ラミネートサンプル セラムヴェール ディープリペア,メラノショット P 各1回分×2包 の計4包

※⁹ メラノサイト

新CM概要

・タイトル ：「直効(じかぎ)き美白」篇（15秒）

・公開日 ：2026年2月6（金）～

・放映地域 ：全国

・CM本編（15秒）YouTube視聴URL ：https://youtu.be/IxzxPewltDQ

・出演者 ：北川景子さん

北川景子さんインタビュー

Q1 今回の撮影はいかがでしたか？

メラノショットが今までパッケージが黒いものだったんですけれども、リニューアルして真っ白になった、ということで、撮影の中の世界観も黒い世界観から光が回って、白い世界観に変わる。今までのものも、もちろんよかったけれども、さらに自分の肌がよくなって、自分に自信が満ちあふれて、未来に向かって進んでいく気分も、うまく表現できたんじゃないかなと思います。この撮影の2週間くらい前に、こちらの新しくなったメラノショットをいただいて、夏休みだったので、子どもたちと一緒に紫外線を浴びる機会がすごく多かったのですが、ずっと使い続けて、今日の撮影も自信を持って迎えることができたので、よいものになっていると思います。

Q2 進化したメラノショットを使った感想は？

香りも含め、いやされて使っています。私はセラムヴェール※10の導入美容液のあとに、化粧水、メラノショットを使い、さらにセラム シールド※11も塗ると、スーッとなじんでいく感じで、見た目のツヤっぽさもすごく生まれるので、とても気に入っています。

Q3 美白有効成分コウジ酸をご存知ですか？

はい、もちろんです。麹の力を化粧品から感じるのが、このONE BY KOSEに携わってから初めてだったのですが、発酵食品を食べている時みたいな、体の奥までよいものが行き渡る満たされ方が、この化粧品でできるんです。

Q4 「未来のシミまで防ぐ」、新・メラノショット。未来の自分に向けて、ひと言どうぞ。

今の自分って、どういう風にでき上がったのかなって考えてみると、毎日の積み重ねで今があるなって思うことが、人生の中でも多々あるんですね。例えばスキンケアでも、ずっとONE BY KOSEを、本当に欠かさず毎日何年も使ってきて、今があるんです。だから、この状態のまま未来を迎えたいなと思っています。あとは健康に、ですね。よいものを食べて、元気にパワーをつけて、家庭も楽しく円満、仕事も充実して、そういう未来を思い描きながら、努力を惜しまずやっていきたいなと、思います。

・インタビュー動画YouTube視聴URL https://youtu.be/FAWRRUNDRes

※10 うるおい改善 導入美容液 ONE BY KOSE セラムヴェール ディープリペア【医薬部外品】

販売名 OBK 薬用導入美容液

※11 高保水密封バーム ONE BY KOSE セラム シールド【医薬部外品】

新 CM ストーリーボード（15秒）

北川景子さんプロフィール

1986年兵庫県出身。

2003年にモデルとして活動を始め、ドラマ『美少女戦士セーラームーン』で

俳優デビュー。以降、主演作多数。

近年の出演作に、映画『スマホを落としただけなのに』『約束のネバーランド』

『ファーストラヴ』『ラーゲリより愛を込めて』、ドラマ『家売るオンナ』シリーズ、

大河ドラマ『どうする家康』など。’25年は主演ドラマ『あなたを奪ったその日から』、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』、主演映画『ナイトフラワー』での好演も話題に。

映画『未来』が’26年5月に公開予定。

キャンペーン情報

■キャンペーンサイト：https://survey.kose.co.jp/auth/surveyform?sid=4

※遷移先で会員登録が必要となります

■キャンペーン期間 :～2026年3月16日(月)

■応募方法 ：キャンペーンサイトより応募

■賞品 ：抽選で1万名様 に美白美容液「メラノショット P」、うるおい改善 導入美容液「セラムヴェール ディープリペア」 1日分※⁸

2026年2月16日発売 美白美容液「メラノショット P」

シミの根源※⁹に直効(じかぎ)き

先進サイエンス×発酵 【コウジ酸美白】

2026年2月16日発売 薬用導入美容液「セラムヴェール ディープリペア」 ミニサイズ

もっちり潤密肌へ

保湿の域を超え※12、肌自らうるおい生み出す

※12 ブランド内において

※13 肌の水分保持能改善が認められた有効成分において

※14 ライスパワーNo.11（米エキスNo.11）

※15 N-アセチル-L-ヒドロキシプロリン

※16 N-アセチル-L-ヒドロキシプロリン・濃グリセリン

ONE BY KOSEについて

『ONE BY KOSE』は、2017年1月に、コーセー独自の技術力と効果を追求した成分を融合した高効能特化型ブランドとして国内でデビュー。現在、日本を含む12の国と地域※17で展開し、多様な肌悩みに対し、それぞれ特化して解決するアイテムを展開することで、チャネルや年齢・性別・国籍の垣根を越え幅広い顧客層に人気のあるブランドとして独自の地位を確立しています。

◇ブランドサイト：https://maison.kose.co.jp/site/onebykose/c/c54/

※17 2025年12月時点、アイテムによって展開国、地域は異なります