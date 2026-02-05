【トマム】絶景を独り占め。天空のプライベートヨガで心身をととのえる「雲海リトリートステイ」販売

星野リゾート雲海テラスの一角を貸し切って行う「プライベートヨガ体験」が最大の特徴

「北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート」星野リゾート トマムは、2026年6月1日～9月13日の期間に、絶景を独り占めし、天空のプライベートヨガで心身をととのえる「雲海リトリートステイ」を今年も販売します。これは、絶景の雲海テラスの一角を貸し切り、天空のプライベートヨガで心身をととのえる2泊3日の宿泊プランです。早朝の雲海テラスで、雲海や山々の絶景を眺めながら行うプライベートヨガ体験でリフレッシュ。運動後は雲をイメージしたスパトリートメントで癒されます。滞在中は、雲をモチーフにした快眠グッズを備えた客室でリラックス。宿泊の最後は、心と体が満たされる特別なディナーで、リトリート体験を締めくくります。

「雲海リトリートステイ」の特徴

1．絶景を独り占め！雲海テラスでプライベートヨガ体験

雲海や山々の絶景を眺める「プライベートヨガ体験」

早朝、雲海テラスの一角を貸し切り、ヨガインストラクターによるプライベートヨガを体験できます。参加者のレベルに合わせたプログラムが用意されており、気象条件が揃えば眼下に広がる壮大な雲海や、遠くに連なる山々の絶景を眺めながら、心と身体をリフレッシュできます。深呼吸をすることで大自然の生命力を全身で感じ、身体も心も目覚めるような特別な体験です。

2．雲のようなふわふわの泡を使ったスパトリートメント

雲のような柔らかい泡の「スパトリートメント」

雲をイメージしたふわふわで柔らかい泡を使ったスパトリートメントで心身を癒します。この泡は、紫外線で乾燥しがちな肌を保湿し、明るく整えます。泡の弾ける感触とオイルトリートメントで癒される、特別なリラックスタイムです。

3．雲をモチーフにした快眠グッズを備えたスイートルームでの滞在雲がモチーフの快眠グッズが揃う客室

宿泊するのは、落ち着いた雰囲気の「デザインスイートツインルーム」。プラン限定の快眠グッズが用意されています。雲アロマランプ、雲アロマストーン、優しい肌触りのアイマスクが、翌日の雲海への期待を高めながら、心地よい眠りへと誘います。おやすみ前には、夕方ごろに搾乳されたトマム牛乳を使用した「ほんのりSWEET TOMAMU night milk」を飲むのがおすすめです。また、客室にはプライベートサウナや展望ジェットバスを完備。好きな時間に利用して、リラックスできます。

４. 心と身体を満たす、リトリートディナー好みの香りで楽しむ「アロマしゃぶしゃぶ」

雲海テラスで心を開放したあとは、贅沢ながらも心身に優しい特別なコースを堪能します。メインは、アロマの香りを丁寧に抽出した出汁で食べる「アロマしゃぶしゃぶ」。心身の状態に合わせて緑茶、ほうじ茶、カモミールから好みの香りを選びます。出汁の温かい蒸気とともに香りが立ちのぼり、一口食べるごとにその香りが口に広がります。しゃぶしゃぶというヘルシーな調理法で、黒毛和牛やとろけるような牛サーロインを堪能。厳選された肉料理を味わうことで、リトリートの満足感をさらに高めます。

スケジュール例

＜1日目＞

15:00 デザインスイートツインルームにチェックイン／客室のプライベートサウナでととのう

18:00 OTTO SETTE TOMAMUで北海道の旬の食材を楽しむ夕食

21:00 ほんのりSWEET TOMAMU night milkを飲み、快眠グッズで翌日の雲海に備える

＜2日目＞

4:45 リゾナーレトマムからエリア内バスで雲海テラスへ

5:20 雲海プライベートヨガでリフレッシュ

7:30 好きなレストランを選び朝食（優先利用可）

10:00 広大なファームエリアで散策や乗馬体験（有料）

12:00 お好きなレストランで昼食後はお昼寝やプライベートサウナでくつろぐ

15:00 雲のようなふわふわの泡を使ったスパトリートメント

18:00 和牛・海鮮しゃぶしゃぶSORA-天空-で香りと素材を楽しむリトリートディナー

20:00 夕食後は展望ジェットバスで泡風呂に入り、リラックス

＜3日目＞

5:00 雲海ゴンドラに優先乗車し、雲海テラスへ／ユニークな展望スポットからの雲海を楽しむ

8:00 お好きなレストランで朝食（優先利用可）

10:00 お部屋のヨガマットの上で、心と身体を深く整え、活力をチャージ

11:00 チェックアウト

「雲海リトリートステイ」概要

期間 ：2026年6月1日～9月13日

料金 ：2泊 138,500円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込）

含まれるもの：デザインスイートツインルーム2泊、雲海ゴンドラ優先乗車チケット2日分、

雲海プライベートヨガ（ヨガマット貸出付）、スパトリートメント1回、

ディナー2回（OTTO SETTE TOMAMU、和牛・海鮮しゃぶしゃぶSORA-天空-）、

朝食2回（優先利用可能）、快眠グッズ、ほんのりSWEET TOMAMU night milk

定員 ：1日1組限定（1組2名まで）

予約 ：公式サイト（https://www.snowtomamu.jp）にて14日前までに要予約

場所 ：リゾナーレトマム（プライベートヨガは雲海テラスにて実施）

備考 ：天候により、期間や内容が変更になる場合があります。

仕入れ状況により料理内容や実施時間、提供方法が変更になる場合があります。

星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 夏の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な氷の街

「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,200円～、リゾナーレトマム1泊25,400円～

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

「リゾナーレ」とは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。

コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外8施設を展開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2S9EMOTkmts ]