2026年衆議院選挙に行っておトクに温泉♪全国29店舗の極楽湯・RAKU SPAで『センキョ割』開催！

株式会社極楽湯ホールディングス


当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)は、第51回衆議院選挙(1月27日公示)に合わせて、2026年2月8日(日)～2月15日(日)までの間、極楽湯・RAKU SPAグループ29店舗で「センキョ割」を開催いたします。



極楽湯：https://www.gokurakuyu.ne.jp/


RAKU SPA：https://www.rakuspa.com/



開催日


2026年2月8日(日)～2月15日(日)



開催内容


第51回衆議院選挙の投票済証・投票所来場カードの提示にて、入館割引を行うキャンペーンを実施いたします。


※投票済み証・投票所来場カードのご提示1枚に対し1名様まで有効



対象店舗


極楽湯・RAKU SPA直営29店舗


※極楽湯 ロイヤル川口は対象外



イベントに関する注意事項


※画像・写真は全てイメージです。


※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※各店舗での開催の詳細・注意事項、対象店舗はイベントHPや各店HPをご確認ください。



▼センキョ割公式サイト


https://senkyowari.com/



会社概要


【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社


代表者　　：代表取締役社長 佐藤 剛史


設立　　　：2017年1月


本社　　　：〒102-0083　東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階


資本金　　：4,000万円


事業内容　：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス


URL　　　：https://www.gokurakuyu.ne.jp/