2026年衆議院選挙に行っておトクに温泉♪全国29店舗の極楽湯・RAKU SPAで『センキョ割』開催！

株式会社極楽湯ホールディングス

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)は、第51回衆議院選挙(1月27日公示)に合わせて、2026年2月8日(日)～2月15日(日)までの間、極楽湯・RAKU SPAグループ29店舗で「センキョ割」を開催いたします。

極楽湯：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA：https://www.rakuspa.com/

開催日

2026年2月8日(日)～2月15日(日)

開催内容

第51回衆議院選挙の投票済証・投票所来場カードの提示にて、入館割引を行うキャンペーンを実施いたします。

※投票済み証・投票所来場カードのご提示1枚に対し1名様まで有効

対象店舗

極楽湯・RAKU SPA直営29店舗

※極楽湯 ロイヤル川口は対象外

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108434/table/201_1_a12127512cf9c8d5ea6507dc025ec639.jpg?v=202602050421 ]

イベントに関する注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※各店舗での開催の詳細・注意事項、対象店舗はイベントHPや各店HPをご確認ください。

▼センキョ割公式サイト

https://senkyowari.com/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/