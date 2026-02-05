アマガミASMRシリーズ 2ndシーズン第6弾は、天下無敵の仮面優等生・絢辻詞！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、恋愛SLG『アマガミ』のASMRボイスドラマ2ndシーズンの第6弾『絢辻詞編』をボイスドラマ配信アプリ「mimicle（ミミクル）」にて、2/6（金）販売することをお知らせいたします。

2ndシーズンのコンセプトは"毎日聴いてほしい"シチュエーションボイスとして、4つのテーマで紡がれる4本仕立てのASMRボイスドラマとなります。

アルバムアートワーク■2ndシーズンのコンセプト

2ndシーズンのテーマは、"アマガミヒロインがあなたの耳元でしっとりと囁く"。

彼女たちの繊細な息遣いがすぐそばに感じられ、毎日でも聴きたくなるような、普遍的で心地よいASMR作品を目指しました。とはいえ、ただのASMRではありません。『アマガミ』らしさを大切にするため、4つのテーマに沿った4本構成で展開。ヒロインたちの魅力を余すことなく、そして"アマガミらしさ"をたっぷりと詰め込んだ作品群となっております。

■収録テーマ紹介

《デイリー》

"穏やかで心地よい日常"をテーマにした耳かきシチュエーションボイスドラマ。

ヒロインとの何気ない会話や優しい時間が、毎日のリラックスタイムを包み込みます。日常にそっと寄り添う、聴き飽きない癒しのひとときをお届けします。

［ストーリー］

「耳かき依存症」と呆れつつも、おねだりするあなたに根負けして耳かきを始める詞。上達ぶりを自慢したり鼻歌を歌ったりと、彼女の素直な一面が垣間見える。心地よい梵天や耳元への吐息に翻弄されながら、二人の時間はゆったりと過ぎていく。一通り終えたあと、満足げな彼女は微笑んで──。

《アナザーデイ》

"大胆で挑発的な非日常"をテーマにした耳かきシチュエーションボイスドラマ。

日常から少しだけ逸れた、特別な時間をヒロインと過ごす感覚。いつもとは違う表情、少し攻めた距離感、そしてドキッとするような囁きが、あなたの感情を優しく、時に刺激的に揺さぶります。

［ストーリー］

クリスマスイブの夜、ライトアップされたツリーの前で、あろうことか"ここでの耳かき"をおねだりされた詞。行き交う生徒の視線を気にしつつ、彼女は毅然と耳かきをしていく。通りすがら陰口を呟いた者には強烈にやり込めて──。

《ドラマティック》

『アマガミ』らしさをふんだんに盛り込んだシナリオと、耳かきシチュエーションを融合させたボイスドラマ。

ヒロインの甘く柔らかな囁きと耳かき音に包まれ、没入感あふれる体験をお届けします。本テーマでは、おなじみのゲームBGMを効果的に使用し、懐かしい感情を優しく揺さぶります。聴覚と心の両方に響く"アマガミ体験"をお楽しみください。

［ストーリー］

詞の部屋でテスト勉強するふたり。一息入れる際に耳かきをねだられ、泣き落としに負けた詞は「衛生管理も恋人の仕事」と耳かきをしてくれることに。しかし、隣の部屋には姉・縁の忍び寄る気配が……。

《ピロートーク》

公式が描く『アマガミ』のアフターストーリー。

恋人となったヒロインとの甘くてちょっぴりリアルな"その後の生活"を、ピロートークという形でお届けします。耳元で囁かれる言葉のひとつひとつに、恋の余韻と確かな幸福感が詰まっており、まさに"アマガミの正統後日談"と呼べる仕上がりです。

［ストーリー］

静かな寝室で交わされる夫婦の会話。かつて居場所のなかった彼女が、あなたと築き上げた温かな家庭。ハグやキスを交わしながら語られる未来への約束と、心からの深い愛情に包まれていく。昔の自分からは想像もできないほどの幸せを感じた詞は、ふと「ふたり目」への素直な願いを口にして──。

「がんばってね、あ・な・た」

キャスト

絢辻詞（CV：名塚佳織）

スタッフ

監修＆アルバムアートワーク：高山箕犀

脚本：田沢大典（シナリオ工房 月光）／高山箕犀

収録・編集・音響・制作：ツーファイブ

［購入者限定］名塚佳織さん直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン！

対象期間中に『ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.6 絢辻詞編』をご購入いただき、プラットフォーム内のプレゼントキャンペーンページにてエントリーされたお客様の中から、抽選で5名様に「絢辻詞役 名塚佳織さんの直筆サイン色紙」をプレゼントいたします。

【エントリー受付期間】2026年2月6日（金）～3月2日(月) 23:59まで

詳細はこちら（https://mimicle.com/lp/amagamiasmr-ayatsuji2）

［プレゼント付き］レビュー投稿キャンペーン！

音声配信プラットフォーム「mimicle（ミミクル）」は、新作『ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.6 絢辻詞編』の発売にあわせ、レビュー投稿キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中に対象作品のレビューを投稿いただいた方の中から、抽選で100名様に特製ポストカードをプレゼント。さらに、参加者全員にスマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。

対象作品：

『ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.6 絢辻詞編』

応募条件：キャンペーン期間中、または過去に対象作品のレビューを投稿された方

特典：

・抽選100名様／特製ポストカード

・参加者全員／スマートフォン用壁紙

応募方法：キャンペーン専用ページよりエントリー（未投稿者はレビュー投稿後にエントリー可能）

実施期間：2026年2月6日（金）～3月2日（月） 23:59まで

スマホ用壁紙サンプル

キャンペーン専用LP：

絢辻詞・レビュー投稿キャンペーン

https://mimicle.com/lp/amagamiasmr-ayatsuji2review

商品概要

タイトル：ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.6 絢辻詞編

配信日：2026年2月6日

価格：2200円［税込］

発売元：株式会社KADOKAWA

販売URL：https://mimicle.com/album/raixuTJN

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

配信プラットフォーム

プラットフォーム：mimicle

【iOS】

https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013

【Android】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle

【Windows】

https://mimicle.com/

【X】

https://x.com/mimicleJP

株式会社KADOKAWA

本件に関するお問い合わせ先

〒102-8078 東京都千代田区富士見1-8-19

株式会社KADOKAWA

新規事業促進部（音声コンテンツ）

【お問合せ】info@mimicle.com