アップルパイ専門店「グラニースミス」ラゾーナ川崎店を2026年2月9日（月）NEW OPEN！

株式会社I-STYLE

株式会社I-STYLE（本社：大阪府大阪市／代表取締役：杉元 優之）が展開するアップルパイ専門店「グラニースミス アップルパイ アンド コーヒー」（以下、グラニースミス）は、2026年2月9日（月）、神奈川県内3店舗目となる「GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE ラゾーナ川崎店」をオープンいたします。

JR各線「川崎駅」直結の商業施設「ラゾーナ川崎プラザ」1階にオープンする本店舗は、テイクアウト専門店。定番のアップルパイをはじめ、季節限定メニューや焼き菓子、オリジナルグッズ、こだわりのドリンクもご用意し、ショッピングの合間にも気軽にお立ち寄りいただけます。

■ラゾーナ川崎店限定アップルパイは「チョコレート×バナナ」の黄金コンビ

ラゾーナ川崎店限定で登場する『チョコバナナ アップルパイ』は、サクサクのパイ生地に自家製カスタードクリームとたっぷりのりんごを重ね、チョコレートとバナナの“黄金コンビ”を合わせて焼き上げました。

バナナのやさしい甘みと、りんごのシャキッとした食感が調和し、チョコレートのコクが全体の味わいをバランスよく引き立てます。



お子さまから大人の方まで、思わず笑顔になるような、ウキウキとした味わいのアップルパイです。

『チョコバナナ アップルパイ』

【販売期間】

2026年2月9日（月）～ 通年

【販売場所】

GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE

ラゾーナ川崎店

【販売価格】

●テイクアウト ：740円 （税込）/ 1カット

■オープン5日間限定！オープン記念ノベルティプレゼント

ラゾーナ川崎店のオープンを記念し、2026年2月9日（月）～2月13日（金）の5日間限定で、

1会計につき3,000円（税込）以上お買い上げのお客様、各日先着200名様に『オリジナルトートバッグ』をプレゼントいたします。

A4サイズのノートやファイルもすっぽり入るサイズ感で、お買い物バッグとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。

※各日、ノベルティがなくなり次第終了

となります。（5日間合計1,000名様限定）



※トートバッグサイズ：

約360×370×110（mm）

グラニースミスは、どこか懐かしい「おばあちゃんの味」をコンセプトに、今年でブランド14周年を

迎えました。

このたび、神奈川県川崎市・川崎駅直結のエリア多くの方が行き交う街に新たに店舗を構えることで、より身近な存在として、地域の皆さまに長くご愛顧いただけるお店づくりを目指します。



今後も、一つひとつ心を込めたアップルパイを通して、皆さまに笑顔と素敵な時間をお届けできるよう

努めてまいります。

■GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE ラゾーナ川崎店 店舗情報

●オープン日：2026年2月9日（月）

●業態：テイクアウト専門

●住所：神奈川県川崎市幸区堀川町72-1三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ 1F

●アクセス：JR京浜東北・根岸線／東海道本線「川崎駅」徒歩5分 京急本線「京急川崎駅」徒歩7分

●営業時間：10:00～21:00（※ラゾーナ川崎プラザ に準ずる）

■ GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE について

どこか懐かしい「おばあちゃんの味」をコンセプトに、2012年に世田谷区三宿でオープンしたホームメイドスタイルのアップルパイ専門店。

店名は青りんごの品種「グラニースミス」と“スミスおばあちゃん”を意味する「Granny Smith」から名付けられました。青森と長野のりんごを季節やレシピで使い分け、りんご本来の美味しさを最大限に楽しめるアップルパイを作り続けています。

店舗では、季節ごとに変わる限定メニューを含め、8種のアップルパイを常時取り揃えており、バリスタが淹れるこだわりのコーヒーとともにアップルパイを楽しめるカフェ併設店やテイクアウト専門店を含め、現在全国で11店舗を展開しています。

●公式ブランドサイト

https://grannysmith-pie.com/

●公式オンラインショップ

https://onlineshop.grannysmith-pie.com/

●Instagram（@grannysmith_pie）

https://www.instagram.com/grannysmith_pie/

●X（@grannysmith_pie）

https://x.com/grannysmith_pie

■ 運営会社情報

●会社名 ：株式会社I-STYLE

●設立 ：2021年7月27日

●代表取締役 ：杉元 優之

●本社所在地 ：大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル707号室

●事業内容 ：飲食店運営

●展開ブランド：肉焼き居酒屋『まほろ』/ カジュアルレストラン『FUNGO DINING』

アップルパイ専門店『GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE』

●ホームページ：https://i-style-service.jp/