2月19日より、春フェスタスイーツ販売スタート！

株式会社ミツウロコグループホールディングス

麻布十番に本店を構えるベーカリー『麻布十番モンタボー』と当社が共同開発した「元町シフォン」の、季節限定メニューが2月19日よりスタートします。

春限定のフェスタスイーツは、しっとりとした食感の元町シフォンにいちごのクリームでモンブランのように覆った、インパクトのある仕上がりに。いちごを可愛くハートの形にカットして盛りつけているのもポイントです。

今の時期しか食べる事のできない元町シフォンを是非ご賞味ください。

＊春フェスタ開催期間：2月19日（木）～4月22日(水)

【春限定メニュー商品】

いちごクリームを堪能したい方におすすめ！

『元町シフォン いちごモンブラン』 1,310円（税込）

しっとりふわっと食感の大人気「元町シフォン」。

春限定の味わいはいちご尽くしで仕上げました。甘いいちごのクリームをモンブランのように

たっぷりと絞ったシフォンは、クリーム好きにはたまらない一品です。

みずみずしいいちごや果肉入りのストロベリージェラートと一緒にお召し上がりください。

美味しさそのまま、サイズは半分に♪

『元町シフォン いちごモンブラン（ハーフ）』 960円（税込）

1食分はちょっと多いなという方へオススメのハーフサイズをご用意しております。

味わいはそのままに、分量を通常の半分にてご提供いたします。

お食事前後の小腹が空いた時にオススメです。

パフェの中にも元町シフォン！

『いちごモンブランのシフォンパフェ』 920円（税込）

果肉たっぷりのジェラートにいちごのクリームをたっぷりと絞った春限定のパフェです。

口いっぱいに広がるいちごの甘酸っぱさを堪能いただけます。

練乳をブレンドしたコクのあるクリームを使用♪

『せとかみかんケーキ』 560円（税込）

濃厚な甘みと豊かな香りが特徴のせとかみかんのソースを使用したケーキです。

生地とクリームの層が口の中で溶ける美味しさ

『ミルクレープ』 560円（税込）

ケーキランキングでは常に上位に入る定番人気のアイテムです。

珈琲との相性も良く、老若男女問わず愛されているケーキです。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ミツウロコパートナーズ

代表者 ： 代表取締役社長 古矢 大輔

所在地 ： 東京都中央区京橋3丁目1番1号 東京スクエアガーデン8階

事業開始： 2021年10月

資本金 ： 30百万円

URL ： https://motomachi-coffee.jp/

事業内容： 「元町珈琲」ブランドのカフェチェーン

和と洋が調和されたゆとりある空間で、美味しい珈琲を提供いたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミツウロコパートナーズ 営業企画部

担当：村瀬

Tel： 03-3275-6383

FAX：03-3275-6381

E-Mail：mc_motomachi＠mitsuuroko.co.jp