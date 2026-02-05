【埼玉・大宮エリアに初進出】通院のハードルを下げるマウスピース矯正「Oh my teeth」導入クリニックが開院

株式会社Oh my teeth埼玉大宮矯正歯科2月1日(日)オープン

株式会社Oh my teeth(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO 西野 誠、以下 Oh my teeth)は、マウスピース矯正「Oh my teeth(オーマイティース)」を導入する提携クリニックとして「埼玉大宮矯正歯科」が 2026年2月1日(日) に新規開院したことをお知らせします。

同院は、埼玉県・大宮エリアで初めて Oh my teeth のマウスピース矯正システムを導入する医療機関となり、これにより Oh my teeth の導入拠点は 全国11箇所※に拡大します。

※：2026年2月時点

■ 埼玉大宮矯正歯科について

Oh my teeth導入クリニック 埼玉大宮矯正歯科の特徴

1. 大宮駅徒歩3分、新築複合ビル「MiRiスクエア大宮」内にオープン

今回開院する「埼玉大宮矯正歯科」は、JR各線・東武アーバンパークライン・埼玉新都市交通伊奈(ニューシャトル)が乗り入れる「大宮」駅東口から徒歩3分の場所に位置する、2025年11月に竣工した新築複合ビル「MiRiスクエア大宮」3階にオープンします。「MiRiスクエア大宮」は大宮駅東口のメインストリートに面し、大型商業施設「大宮門街」に隣接する再開発エリアに位置しています。駅前のにぎわいと住宅街が広がるエリアの結節点にあり、生活動線の中で立ち寄りやすい立地です。

建物は2～9階建ての新築物件で、医療機関やオフィスの入居を想定した設計となっています。周辺には百貨店やドラッグストアなどが徒歩圏内に集積しており、仕事帰りや買い物の合間にも利用しやすい環境です。

2. 土日祝も19時まで診療。忙しい生活にフィットする診療体制

平日だけでなく土日祝日も19時まで診療を行い、忙しい社会人や学生でも通いやすい診療体制を整えています。完全予約制を採用することで待ち時間を最小限に抑え、スムーズなご案内を実現しました。

矯正プランの適合診断に必要な

・歯型スキャン

・レントゲン撮影

・歯科医師による診断

はいずれも無料で実施。所要時間は約30分のため、スキマ時間を活用した歯並び相談が可能です。

3. 国内マウスピース矯正ブランド製造数No.1※の実績を持つ『Oh my teeth』を導入

埼玉大宮矯正歯科では、国内マウスピース矯正ブランド製造数No.1※の実績を持つ「Oh my teeth」のマウスピース矯正システムを導入しています。

第三者調査機関による調査※によると、「Oh my teeth」は2024年(2024年1月～12月)における歯列矯正用マウスピースの年間製造枚数が26.3万枚となり、国内で最も多く製造されたブランドとなりました。こうした製造実績は、マウスピース矯正という治療選択肢が広く受け入れられつつあることを示す一つの指標といえます。

Oh my teethは、歯科医師による診断を前提に、治療計画の設計からマウスピースの製造、治療中の進捗管理までを一貫して支援する仕組みを構築しており、全国の提携クリニックで導入が進んでいます。

埼玉大宮矯正歯科では、この仕組みを活用し、歯科医師の診断・管理のもとでマウスピース矯正を提供してまいります。

※2025年1月GMOリサーチ&AI社デスクリサーチ調べ（対象：2024.1~12,国内歯列矯正用マウスピースブランド）

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000048884.html

埼玉大宮矯正歯科：受付

埼玉大宮矯正歯科｜クリニック情報

医療機関名：埼玉大宮矯正歯科

アクセス：JR「大宮駅」徒歩3分

営業時間：平日・土日祝日：10:00～19:00

所在地：〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目93 MiRiスクエア大宮 3階

電話番号：048-783-5882

診療科目：矯正歯科 ※マウスピース矯正専門

■ 若年層で広がるマウスピース矯正の選択とライフスタイル意識

MiRiスクエア大宮：外観(3階)Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/34csFpxurnkf7EMt7)【Z世代のホンネ調査】歯科矯正は"見えない”マウスピース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000048884.html)がトレンド(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000048884.html)より抜粋

株式会社Oh my teethが2025年に実施した「Z世代の歯科矯正に関する意識調査」※によると、Z世代(15～29歳)が選択した矯正方法のうち、「マウスピース矯正」が約6割を占め、ワイヤー矯正(表側)を上回る結果となりました。 装着中も目立ちにくく、日常生活やコミュニケーションへの影響が少ない点が、見た目やライフスタイルを重視する若年層に選ばれている理由の一つと考えられます。

通勤・通学や対面でのコミュニケーション機会が多い大宮エリアにおいても、矯正中の見た目や日常生活へのなじみやすさを重視するニーズが想定されます。

埼玉大宮矯正歯科では、矯正中の見た目やライフスタイルへの影響に配慮したマウスピース矯正という選択肢を取り入れることで、日常の延長線上で歯科矯正を検討しやすい環境づくりに取り組んでいます。

※調査概要：2025年2月実施、インターネット調査、対象：全国の15～29歳の男女108名（株式会社Oh my teeth調べ）

■ 全国の導入クリニックと広げる「通わない矯正※」という新しい標準

Oh my teethは、治療計画や進捗管理をクラウド上で一元化し、矯正開始後の定期通院を原則不要とする「通わない矯正モデル※」を提供しています。

本モデルは、歯科医師による診断のもと、テクノロジーによる継続的なサポートとユーザー自身の主体的な取り組みを掛け合わせることで通院の負担に配慮した矯正スタイルです。



マウスピース矯正は、1日20時間以上の装着を治療計画の前提としています。装着時間が不足すると、歯の動きや治療期間に影響する可能性があるため、カウンセリングやシミュレーションを通じて治療の進め方や想定されるリスクを共有し、ユーザーが納得して治療に臨める体制を整えています。

「通わない」とは、来院を一切なくすことではなく、オンラインでの確認を中心にしながら歯科医師とユーザーが連携して治療を進める考え方です。

Oh my teethは、この仕組みを全国の導入クリニックと連携しながら展開していきます。

※矯正開始後の来院は原則不要ですが、歯並びの状態等により通院が必要となる場合があります。

■「Oh my teeth」とは

株式会社Oh my teethは、2019年10月に設立されたオーラルテックベンチャーです。テクノロジーに精通したメンバーと提携クリニックの歯科医師などの専門家が協力し、新しい歯科体験の実現に取り組んでいます。 日頃ご支援いただいている皆さまのおかげで、歯型スキャンの来院者数は2024年9月17日までに累計5万人を突破。また、矯正を完了された方も2025年5月26日までに累計1万人を超えました。こうした確かな支持を背景に、現在は国内マウスピース矯正ブランド製造数No.1※の実績を築いています。 Oh my teethは「テクノロジーで未来の歯科体験を生み出す」をミッションに掲げ、矯正開始後の定期通院が原則不要となる歯科矯正体験を支援する基盤（予約、問診、決済、電子カルテ、マウスピース製造、LINEサポートなど）を開発。この独自のプラットフォームを提携クリニックへ導入することで、より高度で利便性の高い歯科体験の普及を進めています。

※2025年1月GMOリサーチ&AI社デスクリサーチ調べ（対象：2024.1~12,国内歯列矯正用マウスピースブランド）

■ 歯型スキャンの体験者数5万人突破

■ 累計矯正卒業者は1万人以上

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000048884.html

■ Oh my teethが提供する「マウスピース矯正」について

Oh my teethが提供するマウスピース矯正は、矯正開始後の定期通院を原則不要※とし、24時間LINEサポートと独自の診療管理システムを活用することで、オンラインを主軸に治療を進められる矯正スタイルです。

対応する矯正プランは、笑ったときに見える前歯を中心とした「部分矯正(Basicプラン)」と、奥歯を含む最大24本を対象とした「広範囲矯正(Proプラン)」の2種類があります。

矯正プランは、ユーザーのお口の状態やご希望に応じて、提携クリニックの歯科医師による診断のもと案内されます。治療中の進捗確認は主にLINEで行われ、日常生活に取り入れやすい点も特徴です。

※初回診断および歯科医師が必要と判断した場合は来院が必要です。

関連：マウスピース矯正の値段は？目安がわかる簡単診断(https://www.oh-my-teeth.com/posts/mouthpiece-orthodontic-prices)

■ Oh my teethのマウスピース矯正の特徴

１.通院少なめで進められる理由 ～3つの特許技術～

1. マウスピース矯正キットの自宅配送システム

2. リモート矯正アドバイスシステム

3. ウィークリーチェックシステム

Oh my teethでは、3つの特許技術を活用し、歯科医師の管理のもとで通院の負担に配慮したマウスピース矯正を提供しています。

歯型スキャン後にマウスピースをご自宅へ届ける仕組みやリモートでの矯正アドバイス、装着状況を確認するチェック体制を組み合わせることで、矯正中もオンラインを中心にサポートします※。

※歯並びの状態や歯科医師の判断により来院が必要となる場合があります。

２.シンプルな料金体系 ～矯正プランは2つのみ～

３.LINEで伴走 ～矯正期間のモチベーション維持～

歯科矯正経験者の約3割が矯正途中で挫折しているというデータがあります※1。特にマウスピース矯正は毎日20時間以上の装着が不可欠であり、装着時間が不足すると予定通りに矯正が完了しないリスクが高まります。

Oh my teethは、ユーザーのモチベーションを維持し、矯正完走までサポートするために主に以下の機能を提供しています。

1. リマインドと記録： 毎朝LINEで送られてくる装着リマインドに回答することで、前日の装着時間を自動でトラックできます。

2. 進捗可視化： 装着レポート画面で「ゴールまであと何日か」をいつでも確認でき、モチベーション維持につなげます。

矯正開始後の定期通院が原則不要※2なOh my teethですが、こうしたサポート体制が充実しているため、ユーザーの「継続率は97％」を実現しています※3。

※1：自社調査 2021年7月、n=3,000。

※2：矯正開始後の定期通院は原則不要。歯科医師の判断により来院が必要な場合があります。

※3：2022年1月～10月にOh my teethで矯正を開始したユーザーを対象とした実績値

＜Oh my teethのマウスピース矯正の注意点(リスク・副作用)＞

・保険適用外の自由診療となります。

・1日20時間以上の装着をお願いしています。装着状況は、歯の移動量や効果に影響します。

・理想の歯並びに近付けるよう、綿密に治療計画を立てています。ただし、実際の歯の動きには個人差があるため、必ずしも想定した通りに歯が動くという訳ではありません。

・歯磨きが不十分な状態でのマウスピース装着は、虫歯や歯肉炎、歯周病のリスクを高めます。

・Oh my teethのマウスピース矯正に限らずすべての歯科矯正に共通することですが、効果や感じ方、また歯がどのくらい動くかについては個人差があり、どの矯正方法を選んだ場合でも、満足のいく治療結果が得られない可能性があります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Oh my teeth

代表者：代表取締役CEO 西野 誠

本社所在地：東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

設立日：2019年10月18日

資本金：5,902,100円

事業内容：マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

提携クリニック：表参道・新宿・有楽町・池袋・大阪心斎橋・大阪梅田・名古屋名駅・福岡博多・広島・北海道札幌・埼玉大宮(詳細はリンク(https://www.oh-my-teeth.com/locations/?tags=prtimes_20260206)をご確認ください)

■ Oh my teeth導入クリニックURL

東京表参道矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/omotesando/?tags=prtimes)

東京銀座有楽町矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/yurakucho/?tags=prtimes)

東京池袋矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/ikebukuro/?tags=prtimes)

東京新宿矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/shinjuku/?tags=prtimes)

大阪心斎橋矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/osaka/?tags=prtimes)

大阪梅田矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/umeda/?tags=prtimes)

名古屋名駅矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/nagoya/?tags=prtimes)

福岡博多矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/hakata/?tags=prtimes)

北海道札幌矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/sapporo/?tags=prtimes)

広島矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/hiroshima/?tags=prtimes)

埼玉大宮矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/omiya/?tags=prtimes)

