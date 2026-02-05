【SHOO・LA・RUE】新生活にぴったりな「多機能リュック特集」を2月5日（木）より公開

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」（https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/(https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/)）は、新生活に役立つ便利な機能付きリュックの特集ページを、2月5日（木）より公式にオンラインストアにて公開いたします。




環境が変わる新生活シーズンに向けて、通勤・通学やお子さまの送り迎えなど、さまざまなシーンで活躍するリュックが登場しました。


「PC・タブレットを安全に持ち運びたい」「荷物を整理して収納したい」「肩が凝ってしまう」「雨が心配」など、幅広いニーズに応えるために、シューラルーのこだわりが詰まったアイテムとなります。



働く女性、学生、子育て世代など、それぞれのライフスタイルに寄り添ったラインナップを取り揃えております。


ぜひこの機会にチェックしてみてください。



特集ページはこちら！ :
https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/blog-detail/index.html?article_id=1042193&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shoo-la-rue&utm_term=260205&utm_content=backpack

商品詳細　※一部抜粋









◆ ワンタッチショルダー自立リュック


●価格：\5,989（税込）


●カラー：ブラック/グレージュ


●サイズ展開：高さ43cm×幅（下部）27cm×マチ15.5cm


●うれしい機能：ワンタッチ着脱ショルダー/クッション入りPCポケット/13ポケット/底面：合皮素材/撥水加工/低反発クッションショルダー/ペットボトルホルダー/キーフック付き/背面ポケット



抱っこ紐をつけたままでもリュックを下ろせるショルダーストラップを採用しており、子育て中のママにもおすすめのデザインです。
また、本体の背中側には、PCやタブレットを保護するクッションポケットを搭載しています。さらに、底面には汚れに強い合皮素材を使用し、地面に置いても自立しやすく、荷物の出し入れがスムーズに行えます。


　










◆ 整理整頓できちゃうリュック


●価格：\5,390（税込）


●カラー：ブラック（ゴールド）/グレー/ブラック（シルバー）


●サイズ：高さ37cm×幅（下部）24.5cm×マチ11cm


●うれしい機能：13ポケット/底面が合皮素材/撥水加工/低反発クッションショルダー/ペットボトルホルダー/キーフック付き/背面ポケット



シューラルーで人気のリュックが、今シーズンはさらに進化しました！ショルダーデザインをよりシンプルに仕上げ、きれいめなコーディネートにも合わせやすい仕様にアップデートされています。
外側にはA5サイズが入るポケットを設けており、中身が一目で見やすいメッシュポケットも完備。


これにより「リュックの中で荷物が迷子になる」というお悩みを解消します。



