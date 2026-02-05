【SHOO・LA・RUE】新生活にぴったりな「多機能リュック特集」を2月5日（木）より公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」（https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/(https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/)）は、新生活に役立つ便利な機能付きリュックの特集ページを、2月5日（木）より公式にオンラインストアにて公開いたします。

全国のショッピングセンターを中心に展開するシューラルーは、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロープライスで提案するブランドです。

デイリーにファッションを楽しみたい女性の気持ちに寄り添い、大人が求めていたファッションと日常性を備えたライフスタイルをご提案しております。

環境が変わる新生活シーズンに向けて、通勤・通学やお子さまの送り迎えなど、さまざまなシーンで活躍するリュックが登場しました。

「PC・タブレットを安全に持ち運びたい」「荷物を整理して収納したい」「肩が凝ってしまう」「雨が心配」など、幅広いニーズに応えるために、シューラルーのこだわりが詰まったアイテムとなります。

働く女性、学生、子育て世代など、それぞれのライフスタイルに寄り添ったラインナップを取り揃えております。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。

商品詳細 ※一部抜粋

特集ページはこちら！ :https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/blog-detail/index.html?article_id=1042193&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shoo-la-rue&utm_term=260205&utm_content=backpack

◆ ワンタッチショルダー自立リュック

●価格：\5,989（税込）

●カラー：ブラック/グレージュ

●サイズ展開：高さ43cm×幅（下部）27cm×マチ15.5cm

●うれしい機能：ワンタッチ着脱ショルダー/クッション入りPCポケット/13ポケット/底面：合皮素材/撥水加工/低反発クッションショルダー/ペットボトルホルダー/キーフック付き/背面ポケット

抱っこ紐をつけたままでもリュックを下ろせるショルダーストラップを採用しており、子育て中のママにもおすすめのデザインです。

また、本体の背中側には、PCやタブレットを保護するクッションポケットを搭載しています。さらに、底面には汚れに強い合皮素材を使用し、地面に置いても自立しやすく、荷物の出し入れがスムーズに行えます。

◆ 整理整頓できちゃうリュック

●価格：\5,390（税込）

●カラー：ブラック（ゴールド）/グレー/ブラック（シルバー）

●サイズ：高さ37cm×幅（下部）24.5cm×マチ11cm

●うれしい機能：13ポケット/底面が合皮素材/撥水加工/低反発クッションショルダー/ペットボトルホルダー/キーフック付き/背面ポケット

シューラルーで人気のリュックが、今シーズンはさらに進化しました！ショルダーデザインをよりシンプルに仕上げ、きれいめなコーディネートにも合わせやすい仕様にアップデートされています。

外側にはA5サイズが入るポケットを設けており、中身が一目で見やすいメッシュポケットも完備。

これにより「リュックの中で荷物が迷子になる」というお悩みを解消します。

※取り扱い店舗について

公式オンラインストア内からご確認いただくか、お近くの店舗へお問い合わせください。

【 Shop List & Online Store 】

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist)

■ ワールドオンラインストアシューラルー： https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/(https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/)

【 Social media 】

■ Instagram https://www.instagram.com/shoolarue_official/(https://www.instagram.com/shoolarue_official/)

■ X https://x.com/SHOOLARUE_jp(https://x.com/SHOOLARUE_jp)

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：内山 誠一

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/