累計1,300万ダウンロード突破！「ニフティ不動産アプリ」、AIレコメンドで“探さなくても出会える”住まい探しへ進化

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田隆志、証券コード：4262）が運営する、不動産物件情報検索アプリ「ニフティ不動産アプリ」は、アプリのダウンロード数が累計1,300万を突破したことをお知らせいたします（2026年1月末現在）。

「ニフティ不動産アプリ」は、有名不動産サイトに掲載されている物件情報を一括で検索できる利便性と、直感的に使えるUI/UX（※2）を強みに成長を続けてきました。

近年はAIを活用したレコメンド機能の強化にも注力しており、従来の“条件を入力して探す”住まい探しから、“探さなくても、自分に合った物件と出会える”体験への進化を進めています。

「まとめて探せる」不動産検索体験で、住まい探しの新しいスタンダードへ

「ニフティ不動産」は、情報が分散しがちな不動産領域において、複数の不動産サイトに掲載されている物件情報を一括で検索・比較できるサービスとして提供を開始しました。

掲載物件情報数は1,400万件以上、こだわり条件は150項目以上。掲載物件情報数・こだわり条件数ともにNo.1（※1）を誇ります。

賃貸・購入それぞれに最適化したアプリ設計と、評価されるUI/UX

「ニフティ不動産アプリ」は2013年11月のリリース以降、住まい探しの検討プロセスやユーザーニーズの変化に寄り添いながら進化を重ねており、賃貸・購入それぞれの検討行動に最適化した2つのアプリを展開しています。

またユーザーの負担となる重複物件の排除をはじめ、相場を把握しやすい地図検索や多彩なプッシュ通知機能など、徹底してユーザー起点の“使いやすさ”を追求しています。

こうした取り組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）をシステム・サービスカテゴリで受賞しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000049786.html

AIレコメンドで実現する“探さなくても出会える”住まい探し

「ニフティ不動産」では、AIを活用した独自レコメンドエンジンの開発を進めています。ユーザーの閲覧・クリック・お気に入り登録といった行動データと、日々更新される物件情報を組み合わせ、一人ひとりの興味関心に応じた物件をリアルタイムで提案する仕組みです。

2025年11月からは、賃貸版アプリにおいてAIレコメンドエンジンを本格導入。検索ホーム画面上でパーソナライズした物件提案を行うことで、物件閲覧数やお気に入り登録数の増加など、エンゲージメント向上につながっています。

データ基盤を強みに、高精度なマッチングを実現

本AIレコメンドエンジンの特長は、ユーザー行動だけでなく、変化する物件情報にも柔軟に対応できる点にあります。

ユーザー行動データを正確に収集・統合し、分析・活用可能な形に整える基盤を構築することで、高精度なマッチングを可能にしています。

賃貸から購入へ、そして“知的なエージェント”へ

今後は、賃貸領域で培ったAIレコメンドエンジンの知見を購入領域にも展開し、住まい購入特有の長期検討プロセスに沿った物件提案を実現していく方針です。

さらに、ユーザーの潜在的な興味・嗜好をより深く理解し、将来のライフステージの変化も見据えた“次の理想の住まい”を先回りして提案できる知的なエージェントのような存在へと進化することを目指しています。

今後に向けて

「ニフティ不動産」は、テクノロジーの力で住まい探しのストレスを軽減し、誰もが自分らしい理想の住まいに出会える世界の実現に貢献してまいります。

今後も、人生の大きな意思決定である住まい探しに寄り添い、信頼されるサービスとして価値向上とブランド強化に取り組んでいきます。

＼Because／ニフティ不動産

「ニフティ不動産」は、有名不動産サイトに掲載されている物件情報数1,400万件以上（2025年5月現在）を束ねる国内最大級の不動産物件情報検索プラットフォームです。豊富な情報の中から、外観・間取り・地図・路線など、さまざまな探し方ができることが特長で、通知設定により、希望条件に合う新着物件をタイムリーにチェックすることも可能。便利なスマホアプリも提供しており、ユーザーのみなさまの理想のお部屋探しを支援しております。

・＼Because／ニフティ不動産：https://myhome.nifty.com/brand/

・ニフティ不動産公式サイト：https://myhome.nifty.com/

