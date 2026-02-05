LITALICO発達ナビ10周年記念イベント「LITALICO MIRAI FES」を2026年4月5日（日）に開催

株式会社LITALICO

「障害のない社会をつくる」というビジョンの下、障害者向け就労支援事業や子どもの可能性を広げる教育事業等を展開する株式会社LITALICO（本社：東京都目黒区、代表取締役：長谷川敦弥、証券コード：7366）は、2026年4月5日（日）に開催する「LITALICO発達ナビ」サービス開始10周年記念イベント『LITALICO MIRAI FES（リタリコミライフェス）』のプログラムを発表し、本日2026年2月5日（木）より特設サイトにて参加申し込みおよび各プログラムの事前予約受付を開始いたしました。

【特設サイト・ご予約はこちら】

https://h-navi-biz.jp/mirai-fes-2026(https://h-navi-biz.jp/mirai-fes-2026)

※入場無料・入退場自由（一部プログラムは事前予約制）

イベント開催の背景

「LITALICO発達ナビ」サービス開始10周年・会員50万人突破を記念し、ユーザーの皆さまとリアルにつながるフェスティバルを開催します。テーマは「つながりがつむぐ、新しい社会のカタチ」。各界のトップランナーによる講演のほか、教育・就労支援などLITALICO各サービスの体験・相談ブースが集結します。当日は来場者全員にノベルティをプレゼント。「行ってよかった」と感じていただける場をご用意して、皆様をお待ちしております。

※また一部講演はオンライン配信を行います。

豪華ゲストによるメインステージ（国際会議室）

発達支援の第一人者や、話題のクリエイターによる講演・対談を実施します。こちらの講演・対談は、オンライン配信も行います。

- 精神科医・本田秀夫先生（信州大学医学部こどもの心発達医学教室教授）基調講演

「乳幼児期から思春期まで、未来につながる子育てのヒント」

- 足立紳氏（『こんばんは、朝山家です。』『ブギウギ』脚本家）×公認心理師・井上雅彦先生（鳥取大学大学院教授）×LITALICOジュニア 緒方広海（チーフスーパーバイザー／CSV）×LITALICO発達ナビ編集長 牟田暁子 子育てトークセッション

「子育ての「リアル」を語り合おう ～日常の「困りごと」の考え方～」（仮）

- 小児科専門医・山口有紗先生×公認心理師・井上雅彦先生（鳥取大学大学院教授）特別対談

「特性がある子どもを育てる保護者に伝えたい、親と子の心を支える「ケア」」（仮）

「知る・体験する・相談する」多彩なブース

レセプションホールでは、お子さまが楽しめるワークショップや、保護者さま向けの実践的なセミナー・相談会を開催します。

- LITALICO発達ナビ保護者向けミニセミナー＆ワークショップ（要予約）

「お子さまの将来・親なきあとに向けた備え（講師：渡部伸氏）」「不登校への支援（講師：石井しこう氏）」「お子さまのサポートブック作成講座」など、関心の高いテーマを専門家が解説します

- LITALICOワンダー体験会（要予約）

お子さま向け「プログラミング体験イベント」や「ロボット制作体験イベント」に挑戦できるワークショップを開催

- 専門家個別相談ブース（要予約）

「LITALICOジュニア（発達相談）」「LITALICOキャリア（就労相談）」など専門スタッフに、マンツーマンで相談が可能です

- 予約不要で楽しめるコンテンツ

ライフプランを気軽に相談できるLITALICOライフ「ミニ個別相談会」や、発達ナビPLUSの解説動画、LITALICOジュニアでも活用される教材などを自由にご覧いただけるブース、その他LITALICO発達特性検査、LITALICO高等学院などの展示、フォトスポットなど、ふらっと立ち寄れるエリアも充実しています

どなたでも安心して参加できる環境づくり

「子どもが声を出してしまうかも」「途中で疲れてしまうかも」といった不安をお持ちの方も安心してご参加いただけるよう、設備と環境を整えています。

- 入退場自由：お子さまの体調やペースに合わせてご参加いただけます。- 安心設備：会場内には「カームダウンスペース」を用意。- リモート視聴室：講演会場への入場が不安な方のために、別室で講演を視聴できるサテライト会場をご用意しています。「LITALICO MIRAI FES」開催概要

日時：2026年4月5日（日）10:30～15:00（開場10:00）

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟（東京都渋谷区代々木神園町3-1）

アクセス：小田急線「参宮橋駅」下車徒歩約7分

東京メトロ千代田線「代々木公園駅」下車徒歩約10分

参加費：無料（事前申し込み制）

申込方法：特設サイトよりお申し込みください。

URL：https://h-navi-biz.jp/mirai-fes-2026

※講演、体験会、個別相談など一部プログラムは定員制・先着順となります。

主催：株式会社LITALICO

【LITALICO発達ナビについて】

2026年1月に10周年を迎えた「LITALICO発達ナビ」は、発達障害の基礎知識に関する情報の発信や、ダイアリー（ブログ）やQ&A機能によりユーザー同士のコミュニティとしての場づくりを行ってきました。発達が気になるお子さまの保護者をはじめ、支援者、当事者向けのポータルサイトです。

https://h-navi.jp/(https://h-navi.jp/)

LITALICO発達ナビは、これからも発達が気になる保護者の前向きな一歩を手助けできるようにサービスを進化させていきます。

【株式会社LITALICOについて】

LITALICOは、「障害のない社会をつくる」をビジョンに掲げ、発達障害ポータルサイト「LITALICO発達ナビ」、障害のある方の就職情報サイト「LITALICO仕事ナビ」のインターネットプラットフォームを軸に、障害分野で様々なサービスを提供しています。障害のある当事者向けサービスである、就労支援サービス「LITALICOワークス」及び、ソーシャルスキル＆学習教室「LITALICOジュニア」に加え、障害のある子どもの家族向けライフプランニングサービス「LITALICOライフ」や業界全体の質向上に寄与する福祉施設向け業務支援サービスを展開しています。一般教育領域でもIT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」を展開している他、学校現場の特別支援教育を支えるICTサービス「LITALICO教育ソフト」を提供しています。

2016年3月に東証マザーズに上場、2017年3月に東証一部に市場変更、2022年4月にプライム市場に移行しました。詳細は http://litalico.co.jp/ (http://litalico.co.jp/)をご覧ください。